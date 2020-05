Bruxelas mobiliza 5 milhões em apoios para exibição de cinema

Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão Europeia anunciou hoje que vai mobilizar cinco milhões de euros para apoiar a exibição de cinema na Europa, em apoios diretos para garantir liquidez nestas empresas, que deverão ser das últimas a retomar a sua atividade.

"Uma ajuda adicional de cinco milhões de euros será mobilizada para os cinemas mais afetados pelo confinamento", anunciou o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, falando numa audição por videoconferência na comissão de Cultura do Parlamento Europeu.

Notando que, de momento, o setor "não tem receitas", dadas as medidas restritivas adotadas para conter a propagação da covid-19 na União Europeia (UE), o responsável reconheceu também que "as salas de cinema deverão ser as últimas a reabrir, devido à necessidade de manter distanciamento social".

Por essa razão, dentro do 'bolo' total dos cinco milhões de euros, a Comissão Europeia está agora a "negociar com os Estados-membros" o valor atribuído a cada país, que será, seguidamente, alocado às empresas para "garantir liquidez" no setor, indicou Thierry Breton.

Tal como noutros setores da Cultura, o cinema ficou paralisado por causa da pandemia de covid-19, com encerramento de salas de cinema, adiamento de alguns festivais e de rodagens de produções cinematográficas.

Falando aos eurodeputados da comissão parlamentar de Cultura, que decorreu à distância e a partir de Bruxelas dadas as restrições adotadas, Thierry Breton notou que a Comissão Europeia "está a avaliar, área a área, o total da perda de receitas" na Cultura.

Com o Produto Interno Bruto (PIB) europeu a depender em 2% deste setor, num total de 1,8 milhões de empregos diretos e indiretos, o responsável francês frisou a necessidade de "apoiar os operadores mais frágeis", bem como de "atuar rapidamente".

E esta urgência de apoio ao setor da cultura aplica-se, inclusivamente, aos promotores de festivais de verão, de acordo com Thierry Breton, para quem Bruxelas deve "compensá-los da forma mais semelhante possível" às perdas de receitas por si registadas devido à covid-19, que obrigou ao cancelamento de uma série de eventos em toda a Europa nesta época.

"Temos de trabalhar essa questão com detalhe", disse o comissário europeu do Mercado Interno aos eurodeputados, precisando que Bruxelas está a estudar os impactos económicos, "tanto no que toca aos pequenos como aos grandes promotores de festivais de verão".

Além da ajuda europeia, Thierry Breton incentivou os Estados-membros a avançarem com medidas nacionais de apoio ao setor cultural, como ajudas estatais ou adiamento de pagamentos e outras obrigações, de forma a permitir "a retoma de atividade" das companhias culturais.

E com o setor cultural a pesar 14% no turismo europeu, também parado devido à pandemia, o comissário europeu frisou a necessidade de "readaptar" as infraestruturas culturais, visto que "não será possível voltar ao normal".

Thierry Breton avançou ainda que o executivo comunitário está a trabalhar num plano para o setor da comunicação social, uma "prioridade absoluta" para Bruxelas, e que será "apresentado até final do ano".

Em altura de pandemia e de desinformação em torno do surto, "é mais importante do que nunca assegurar jornalismo independente" na UE, adiantou o comissário europeu.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.