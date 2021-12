Bryan Adams em julho de 2022 no Marés Vivas

JN Hoje às 10:56 Facebook

Músico, compositor e fotógrafo canadiano passa pelo festival de Gaia.

Bryan Adams foi oficialmente confirmado no cartaz de 2022 do festival MEO Marés Vivas.

O autor de sucessos como "Run to you", "Can't stop this thing we started" e "Please forgive me" atua no palco MEO, em Vila Nova de Gaia, a 15 de julho, primeiro dia do festival.

Adams regressa a Portugal com um concerto integrado na digressão So Happy It Hurts, também o nome de um álbum de originais com edição prevista para 11 de março.

O MEO Marés Vivas 2022 decorrerá entre 15 e 17 de julho. Estão também previstas atuações de Anitta, Jessie J, Bárbara Tinoco e Diogo Piçarra, todos a 17.