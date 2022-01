Bryan Adams: mais duas casas cheias em Portugal

Gondomar e Lisboa recebem cantor, que apresenta álbum "So happy it hurts" em dois concertos praticamente esgotados.

Bryan Adams está de regresso a Portugal para dois concertos. O cantor e compositor canadiano vai marcar presença este sábado às 21 horas no Multiusos de Gondomar, e domingo à mesma hora na Altice Arena, em Lisboa.

O autor de sucessos como "Run to you", "Can"t stop this thing we started" e "Please forgive me", regressa à estrada com a digressão So Happy It Hurts para promover o seu 15.º álbum de estúdio, com o mesmo nome, que vai ser editado no dia 11 de março. O álbum inclui 12 temas escritos por Bryan Adams.

"A pandemia e o confinamento trouxeram à tona que, na verdade, a espontaneidade pode ser-nos tirada. De repente, as digressões pararam, ninguém podia simplesmente enfiar-se no carro e ir", escreve o cantor em comunicado. "O título da canção "So happy it hurts" é sobre a liberdade, a autonomia, a espontaneidade e o entusiasmo da estrada aberta."

Segundo Bryan Adams, o álbum "toca em muitas coisas efémeras da vida mas que são o verdadeiro segredo da felicidade e, mais importante, da ligação humana".

O artista explica que esta digressão pela Europa, que vai passar por países como Espanha, Suíça e Alemanha, "celebra a euforia e a alegria" do regresso aos espetáculos. Bryan Adams promete ainda atuar "carregado de energia, positividade e bom humor".

Até agora, foram lançados quatro singles do novo álbum: "So happy It hurts" em outubro de 2021, "On the road" em novembro, "Kick ass" um mês depois e "Never gonna rain" na passada terça-feira.

Além das músicas novas, Adams garante também que "não ficarão de fora os grandes sucessos que marcam uma carreira de quatro décadas, bem conhecidos de todos".

Mais bilhetes à venda

Contactada pelo JN, a promotora dos concertos, Ritmos e Blues - Produções, disse que os concertos já estiveram esgotados mas, com as montagens dos espaços, foi possível colocar mais bilhetes à venda. Ainda assim, alertou a promotora, restam apenas alguns para atingir a lotação máxima, tanto em Gondomar como em Lisboa.

Os bilhetes para o Multiusos de Gondomar custam entre 25 e 65 euros, enquanto para a Altice Arena o valor dos ingressos parte dos 40 e pode chegar aos 70 euros.

O acesso ao concerto só poderá ser feito mediante apresentação de certificado de recuperação, certificado de vacinação da dose de reforço há mais de 14 dias ou teste negativo.