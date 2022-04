Buika: "A rebeldia começa aos 50, até agora foi um treino"

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 12:14 Facebook

Buika atua este sábado no Theatro Circo, em Braga. Flamenco em diálogo com todas as músicas é a marca da espanhola.

"Estou a chegar aos 50 anos, a idade da rebeldia e do rock'n'roll, até agora foi tudo um treino". Buika diz estas coisas e elas não soam a crise de meia-idade. Já Bob Dylan proclamava, na casa dos 40, que tinha demorado muito tempo a chegar a jovem. Talvez o tempo não corra da mesma forma para todos. Ou talvez possamos interpretá-lo livremente. A cantora espanhola que atua hoje no Theatro Circo, em Braga, que assinala 107 anos de existência, é convincente na sua conclusão. Pode começar tudo aos 50. Até porque tivemos meio século para nos prepararmos.

"Voz da liberdade" é um dos epítetos que se colaram, com inteira justiça, à pele de Buika, nascida em 1972 em Palma de Maiorca. Filha de exilados políticos da Guiné Equatorial, pertencentes à tribo bubi, lançou-se na música como baterista, optando por cantar apenas quando se cansou de levar tampas: "Em Espanha ninguém queria uma baterista mulher". Começou por interpretar coplas, canções folk da Andaluzia, e foi ganhando fama no circuito de clubes noturnos de Madrid. O primeiro álbum a solo, de título homónimo, veio em 2005, manifestando desde logo um interesse abrangente por géneros como o funk, a soul, o reggae ou o jazz. Mas é na trilogia que se segue - "Mi niña Lola" (2006), "Niña de fuego" (2008) e "El último tango" (2009) - que se define, ou se torna clara a falta de interesse em definir, o seu território musical, que coloca o flamenco como lugar central de todas as experiências. O seu último lançamento é de 2017, "Para mí", e no seu rasto Buika foi assinando colaborações com gente diversa no estilo como na geografia: Seal, Anoushka Shankar, Chick Corea, Nitin Sawhney, Charles Aznavour, Pat Metheny, Chucho Valdés ou Mariza.