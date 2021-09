Charles Bukowski, um poeta entre o lodo e o céu

Sérgio Almeida Hoje às 14:24 Facebook

O amor é o denominador comum da nova coletânea publicada pela Alfaguara que reúne poemas de Charles Bukowski, traduzidos por Valério Romão.

Pode um escritor como Charles Bukowski - que associamos quase sempre apenas ao desbragamento puro e ao submundo tantas vezes brutal - ter sido capaz de arrancar de dentro de si alguns dos mais belos poemas de amor escritos em língua inglesa na segunda metade do século XX?

A evidência, essa dama chatérrima, dir-nos-á de imediato que não, baseada em elementos não menos soporíferos como o senso comum ou a experiência. Porém, um contacto, mesmo que superficial, com esta escrita viva e ágil, curvilínea como um corpo humano, leva-nos a mudar de opinião com a mesma rapidez com que lemos um poema fulminante como "Sapatos": "quando se é novo / um par de / saltos altos / de mulher / no roupeiro / simplesmente ali / pode atiçar fogo / aos ossos; / quando se é velho / é somente / um par de sapatos / sem / ninguém / dentro / e / dá no / mesmo."

Embebido em décadas de desilusões e amores furtivos, Bukowski escreve textos poéticos que abraçam com fervor o cinismo e o romantismo, o arrebatamento e o desencanto.

O idílio é um instante fugidio nestes escritos pulsantes de vida, habitados por homens e mulheres falhos de perfeição que, mal entreveem a felicidade, logo tratam de deitar tudo a perder. Afinal, como intitula um dos seus poemas, "o amor é uma forma de egoísmo" e, por mais que tentemos, haverá sempre "um lugar no coração que nunca será preenchido".

O autor de "A sul de nenhum norte" é particularmente convincente quando escreve a partir das ruínas do amor, reduto livre a partir do qual entretece memórias em que tanto cabe a nostalgia como o alívio.

Nos destroços de relações fracassadas, o escritor encontra com frequência elementos frívolos que foram capazes de acender a improvável centelha do amor. Seja através de um vestido ou de umas meias de nylon, o desejo encontrou guarida provisória, ou um alento vão, em uniões carnais condenadas a uma extinção imediata, mas que, ainda assim, foram consumidas com toda a intensidade a que tinham direito.

Cínico empedernido, "Buk" zurze até das relações longas, atribuindo-as mais ao "destino, o medo e as circunstâncias" do que a uma efetiva harmonia conjugal. Porque, logo desde o primeiro encontro, "nada teve tanto / significado assim / como / esperar agora pela / morte. é mais ou menos a mesma / coisa."