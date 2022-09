Cadela Laika viaja até ao espaço e regressa viva

F. Cleto e Pina Hoje às 22:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Livro de banda desenhada "Primordial" imagina uma história alternativa que mistura factos e ficção científica e transforma a Guerra Fria num novo thriller.

Uma das formas de credibilizar a ficção, é baseá-la em factos reais; dessa forma, por mais incrível - ou ousada - que possa soar, ganhará uma aura de realismo que cativará os leitores mais facilmente para a proposta dos autores.

É o que acontece em "Primordial". Lançado nos EUA um ano antes desta edição portuguesa da G. Floy, decorre em plena Guerra Fria, com a corrida espacial no cerne do relato, o que, na atual conjuntura mundial, lhe confere uma dupla atualidade.

PUB

O ponto de partida é o envio para o espaço da cadela Laika, pelos soviéticos, em 1957, e de dois macacos, Abie e Baker, pelos americanos, em 1959. E se os livros de História afirmam que todos morreram ao sair da órbita terrestre, Jeff Lemire contrapõe que os três animais sobreviveram e que isso levou os governos da URSS e dos EUA a abafar o que se passara e a desistir da conquista do espaço.

No momento presente do relato, em 1961, estão de regresso à Terra, aguardados por dois seres humanos: Yelena, a soviética que cuidava de Laika, e Donald, o americano que foi encarregado de apagar todos os registos do lançamento dos dois símios. Com laivos de narrativa de espionagem e de teoria da conspiração, com uma base de ficção-científica, "Primordial" faz um bom uso da realidade histórica e do contexto da época em que decorre, para levantar questões que, referindo a forma de atuar dos regimes vigentes ou as referências ao racismo latente nos Estados Unidos, assentam fundamentalmente na dúvida de estarmos ou não sozinhos no universo.

A forma como Jeff Lemire gere os tempos narrativos, combina factos históricos e pura ficção ou a sua capacidade de levantar questões que ficam sem resposta, mas que desafiam e estimulam o leitor a conjeturar as suas próprias conclusões, transformam esta obra num livro que alguns recusarão pela ausência de uma explicação cabal, que seria sempre redutora, mas que será para muitos desafiante pelo final aberto.

Ao lado de Lemire, está de novo Andrea Sorrentino, ilustrador talentoso e com uma invulgar capacidade de gerir o ritmo de leitura pela multiplicidade de soluções que coloca na sua planificação, que vão das vinhetas de página inteira que destacam momentos fulcrais, à fragmentação ad infinitum das imagens, que obrigam a observação atenta e minuciosa