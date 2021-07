Caetano Veloso anuncia concertos extra no Porto e em Lisboa

Hoje às 21:27 Facebook

Caetano Veloso acrescentou duas datas para a apresentação do espetáculo "Voz e Violão", em Portugal: no dia 3 de setembro, em Lisboa; no dia 8 de Setembro, no Porto.

De acordo com um comunicado da promotora, bastaram 24 horas que o artista brasileiro esgotasse os quatro espectáculos prvistos para Portugal: a Guarda esgotou em minutos, o Porto e Lisboa em poucas horas. Por isso, Caetano Veloso, 78 anos, soma agora seis espectáculos no encerramento da sua digressão europeia.

Em setembro, atua nos dias 1, 2 e 3 no Coliseu dos Recreios, em Lisboa; dia 5 no Teatro Municipal da Guarda; e nos dias 7 e 8, no Coliseu Porto Ageas. Na Guarda, os bilhetes têm um preço único (25 euros), no Porto e em Lisboa, o valor oscila entre os 25 e os 80 euros.

Portugal será a última paragem de uma digressão que passará pelas prestigiadas salas de Elbphilharmonie, em Hamburgo, para duas sessões já esgotadas, a Philharmonie de Paris, também esgotada, e a Arena5, em Bruxelas.

Caetano Veloso subiu pela primeira vez ao palco do Coliseu dos Recreios em Setembro de 1981. Quarenta anos depois, está a desafiar o público, nas suas redes sociais, a escolher as "músicas que não podem faltar".

Entre estas quatro décadas, foram muitas as suas digressões queincluíram Portugal, sempre com conceitos diferentes, muitas em estreia europeia, invariavelmente com mais de uma data e sempre esgotadas.

Cantor, compositor, guitarrista, vencedor de Grammys, e activista de causas políticas e sociais, Caetano Veloso desempenhou um papel central na modernização da MPB com a criação do Tropicalismo nos anos 60 do século XX, movimento mundividente que mescla as suas deambulações pelo universo pop global com o contexto local de turbulência e repressão política então vivido no Brasil (que culminaria com a prisão e exílio do músico).

Caetano Veloso conquistou uma carreira única que transformou a música brasileira para sempre e marcou o panorama mundial com dezenas de discos editados. O mais recente, "Ofertório Ao Vivo" (2018), foi gravado com os seus três filhos.