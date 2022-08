"Camaleões d"Alma" andam a distribuir leitura na praia

"Onda das Palavras" tem como objetivo criar hábitos de aproximação dos veraneantes aos livros. Pequeno grupo percorre areal em busca de leitores.

"Olha a oooonda...das palavras", grita Jorge, enquanto caminha areal fora. O tabuleiro de madeira ao pescoço não traz bolas de Berlim, línguas da sogra ou doces conventuais, mas é "alimento". "Não para o corpo, mas para a alma". Emília Rocha aproxima-se. "Que sorte!", exclama. Esticada na toalha, tinha acabado de lamentar não ter levado um livro. Joana e Haidee ajudam na escolha. Emília elogia o projeto e gaba os "apregoadores". O trio agradece e segue viagem. Já lá vão quatro livros em 20 minutos.

Jorge Ribeiro, Joana Salazar e Haidee Pereira fazem parte do grupo de teatro "Camaleões d"Alma" e, por estes dias, correm as praias de Vila do Conde a promover o livro e a leitura. Quem quiser, sem sair da toalha, requisita um livro. Depois, é só entregar na biblioteca de praia ou na Biblioteca Municipal de Vila do Conde.