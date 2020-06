Concerto de Bruno Nogueira no São João passou para dia 25 de junho

Miguel Conde Coutinho Hoje às 17:49 Facebook

A primeira récita do espetáculo "Deixem o pimba em paz", de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, que estava marcada para o Coliseu Porto Ageas, às 21 horas de 23 de junho, não vai poder realizar-se. O JN apurou que o espetáculo desse dia passou para 25 de junho, à mesma hora.

Em comunicado, a autarquia informa que "o presidente da Câmara do Porto deu hoje cumprimento a restrições anunciadas há dias para a noite de São João, no Porto. Cafés e lojas de conveniência fecham às 19 e restaurantes não podem ter ninguém dentro depois das 23 horas. As salas de espetáculos não poderão funcionar."

Recordando que, "conforme anunciado a 4 de abril", as festas oficiais e espetáculos estão cancelados", a C.M. Porto informa ainda que, "com fundamento em relatório emitido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil do Município do Porto, o encerramento das salas de espetáculos e recintos similares, a partir das 19 horas do dia 23 de junho e até às 8 horas do dia 24 de junho".

A presidente do Coliseu Porto Ageas, Mónica Guerreiro, revelou ao JN, após a decisão de impedimento ter sido tornada pública pela C.M. Porto, que o espetáculo "Deixem o pimba em paz" marcado para a noite de São João vai passar para dia 25 de junho. Os bilhetes para dia 23 vão ser válidos para essa data e, quem não puder ir ao concerto poderá solicitar o valor dos bilhetes.

"Deixem o pimba em paz" tem ainda outra data agendada, para dia 24 de junho, que, à semelhança da primeira récita, está já esgotada.

O JN contactou a produtora do espetáculo, a Força de Produção, que para já não quis fazer comentários. Instada pelo JN, também a C.M. Porto não quis acrescentar mais nada ao comunicado publicado no site da autarquia.