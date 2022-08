Câmara do Porto promete Feira do Livro "alegre mas celebratória e emotiva"

JN/Agências Hoje às 15:05 Facebook

A poetisa Ana Luísa Amaral, que faleceu na sexta-feira, era a homenageada do evento deste ano e esteve presente na cerimónia de abertura.

A Feira do Livro do Porto, que tem início em 26 de agosto, "terá de mudar de tom", mantendo-se "alegre, mas celebratória e emotiva" na homenagem à poeta Ana Luísa Amaral que morreu sexta-feira, disse este sábado Nuno Faria, programador do certame e diretor artístico do Museu da Cidade. "Foi com grande surpresa que soubemos a notícia, tanto mais que a Ana Luísa Amaral tinha estado connosco no dia 28 de julho quando fizemos a conferência de imprensa de anúncio da Feira do Livro do Porto. A própria Ana Luísa interveio e disse coisas maravilhosas e leu um poema como só ela o sabe ler", disse o responsável pela programação da Feira.

Em declarações à agência Lusa, Nuno Faria contou que, após receber a notícia da morte da poeta Ana Luísa Amaral, escritora escolhida pela organização da feira para a homenagem deste ano, falou com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, com o qual combinou os "ajustes" que terão de ser feitos ao programa, mas recebeu a garantia de que o evento será "ainda mais celebratório". "A feira terá, inevitavelmente, de mudar de tom, mas queremos que seja uma feira alegre e celebratória. Será muito emotiva sem dúvida. Teremos de fazer ajustes porque a Ana Luísa teria um papel muito ativo", descreveu.

A poetisa Ana Luísa Amaral, recentemente galardoada com o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, morreu na sexta-feira, aos 66 anos. Nuno Faria recordou a também investigadora e docente da Universidade do Porto como "uma voz ativa na sociedade, ligada às questões feministas e de género, uma figura ativa no Porto e no país, que viveu nos últimos anos um reconhecimento superlativo".

"Os últimos anos foram anos de grande reconhecimento de uma obra que já há muitos anos é considerada muito importante no panorama literário em Portugal. A chegada à Feira do Livro do Porto é muito natural. O que para nós é muito perturbante é que convidamos a Ana Luísa Amaral e a Ana Luísa colaborou muito connosco na construção desta feira. Todos contávamos estar juntos com os pares, com os leitores, com os amigos, para celebrar a sua obra", acrescentou o diretor artístico.

O corpo de Ana Luísa Amaral (1956 - 2022) estará em câmara ardente a partir das 17h de hoje, na Capela do Corpo Santo, em Leça da Palmeira. O funeral realiza-se no domingo, às 11:15h no ​​​Tanatório de Matosinhos.