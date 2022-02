Câmara do Porto quer abrir concursos para criação artística

Hoje às 17:57 Facebook

O executivo da Câmara do Porto discute na segunda-feira, dia 7, o lançamento de dois concursos, para apoio à criação artística e para apoio à criação contemporânea, vertentes que a maioria municipal considera "centrais" no desenvolvimento da cidade.

Na proposta, a que a Lusa teve acesso esta quinta-feira, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, destaca que a criação artística deve ser um "vetor central" no desenvolvimento da cidade e "na projeção da sua imagem nacional e internacional".

Defendendo que o município "pode ter um papel relevante na evolução dos discursos artísticos contemporâneos", o autarca diz ser intenção "fomentar a criação de oportunidades para agentes culturais e artistas" que trabalhem a partir do Porto ou em torno da cultura e história da cidade.

Nesse sentido, o executivo discute na segunda-feira o lançamento do concurso "Shuttle", tendo em vista a "promoção internacional da cultura do Porto e do trabalho dos artistas e agentes culturais".

Aos agentes culturais e artistas da cidade, de áreas como as artes visuais e curadoria, artes performativas, performance e composição musical, e tradução e criação literária e ensaística, será atribuído um apoio entre 1.500 e 7.500 euros, mediante o programa do concurso.

O executivo vai também discutir o lançamento do concurso "Criatório", destinado a apoiar a criação artística contemporânea, também considerada pelo autarca "um vetor central no desenvolvimento da cidade".

O programa de estímulo e promoção da criação artística vai apoiar 25 projetos, sendo 10 relativos a espaços de programação e 15 a projetos de criação artística.

A cada projeto selecionado - que deverá integrar as artes visuais e curadoria, artes performativas, composição, programação e performance musical, e literatura e pensamento critico - será atribuído um apoio de 15 mil euros.

O valor total do apoio fixa-se nos 375 mil euros, sendo que o mesmo se distribuiu em 250 mil euros em 2022 e 125 mil euros em 2023.

A par do lançamento dos dois concursos, o executivo da Câmara do Porto vai também deliberar sobre a atribuição de um apoio financeiro de 120 mil euros à ACE- Teatro do Bolhão, que tem "uma responsabilidade claramente acrescida decorrente da sua sediação no Palácio do Bolhão".