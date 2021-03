Câmara do Porto quer apoiar Primavera Sound com 600 mil euros

Hoje às 17:11 Facebook

A Câmara do Porto discute na segunda-feira a atribuição, através da empresa municipal Ágora, de um apoio no valor de 600 mil euros para a realização das edições de 2022, 2023 e 2024 do festival Primavera Sound.

Na proposta, a maioria liderada pelo independente Rui Moreira afirma que as últimas edições do evento Primavera Sound na cidade do Porto "consolidaram a sua notoriedade e atratividade, demonstrada pela crescente procura de público nacional e internacional".

"O último estudo de mercado, realizado em 2018 pelo Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG), concluiu que o festival gerou um impacto económico para a cidade do Porto próximo dos 20 milhões de euros", salienta.

De acordo com a vereadora da Juventude e Deporto, Catarina Araújo, considerando que o festival é "já parte da estratégia de afirmação internacional" do Porto, é de "todo o interesse garantir que o mesmo acontecerá nos próximos anos".

Nesse sentido, a maioria pretende, através da empresa municipal Ágora -- Cultura e Desporto do Porto, apoiar as próximas três edições do Primavera Sound num total de 600 mil euros (200 mil euros para cada edição).

Dos 200 mil euros correspondentes a cada edição, 10% (20 mil euros) serão atribuídos a título de garantia da realização do festival no Porto e início da preparação da edição.

O restante apoio (180 mil euros) será transferido "mediante a apresentação da documentação comprovativa da despesa realizada".

"O município do Porto pretende manter nos próximos anos o enfoque na estratégia de afirmação internacional da cidade, da marca Porto e da estreita relação e coordenação desta com a estratégia de animação da cidade", acrescenta a proposta.

O pedido de autorização de assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração do contrato de apoio, no valor de 540 mil euros (correspondente a 180 mil euros por cada edição), terá de ser submetido à deliberação da Assembleia Municipal do Porto.

Em 02 de março, devido à pandemia de covid-19, a organização do festival anunciou que a 9.ª edição, inicialmente prevista para junho de 2020, voltou a ser adiada mais um ano, para junho de 2022.

"É com muita tristeza que comunicamos que, por motivos de força maior, a nona edição do festival Primavera Sound terá lugar entre 9 e 12 de junho de 2022", referiu a organização do festival, em comunicado.

À semelhança do que aconteceu em 2020, "todos os bilhetes adquiridos para a edição 2020 e 2021 são válidos para a edição 2022, podendo, naturalmente, o portador solicitar o seu reembolso a partir de 01 de janeiro de 2022", tal como está definido na lei.

O cartaz da 9.ª edição, que para este ano incluía, entre outros, Tyler, The Creator, Gorillaz, Tame Impala e Pavement, será anunciado "até 5 de junho".