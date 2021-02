Câmara do Porto vota apoio de 50 mil euros ao Teatro do Bolhão

Hoje às 20:51 Facebook

A Câmara do Porto quer atribuir 50 mil euros ao Teatro do Bolhão para reforço da programação, apoio ao acolhimento e à gestão e funcionamento do Palácio do Bolhão.

No documento, que vai ser discutido na reunião do executivo de segunda-feira, a maioria independente liderada pelo independente Rui Moreira salienta a responsabilidade acrescida da ACE - Teatro do Bolhão (ACE-TB) como comodatária e entidade promotora da reabilitação do Palácio do Bolhão, propriedade da autarquia e imóvel classificado de interesse nacional.

A estrutura de "reconhecido mérito artístico e pedagógico, declarada de interesse cultural, em 2014 dinamiza simultaneamente uma companhia de teatro, tutelada e financiada em regime quadrienal pela Direção-Geral das Artes /Ministério da Cultura; e uma escola de teatro - a ACE Escola de Artes, tutelada pelo Ministério da Educação e financiada pelo Programa Operacional Potencial Humano (POPH) que promove formação de nível IV, nas áreas de Interpretação, Cenografia, Figurinos e Adereços e Luz e Som e está na origem da profunda renovação do meio profissional da região", descreve.

Reconhecendo a importância estratégica do Palácio do Bolhão no âmbito da política cultural para a cidade e a importância deste equipamento na qualificação da oferta cultural e turística do Porto, o município e a empresa municipal de Cultura e Desporto - Ágora, consideram que se impõe um "reforço da sua programação ao nível do seu projeto criativo", e uma amplificação do seu espetro de programação para áreas de criação como a música e as artes plásticas.

Pelo acréscimo da visibilidade pública que projeto artístico, criativo e pedagógico da ACE-TB adquire neste espaço, a maioria independente considera ainda que se impõe a manutenção e gestão deste espaço patrimonial enquanto bem coletivo identitário, cabendo-lhe promover o acesso da comunidade ao seu património, atividades e história.

Neste contexto, propõe-se a atribuição de um apoio de 50 mil euros para a execução do seu plano de atividades, "visando o reforço da programação, o apoio ao acolhimento e o apoio à gestão e funcionamento do Palácio do Bolhão, que não se encontrem abrangidas por outras fontes de financiamento público".

No âmbito de apoio, o Teatro do Bolhão compromete-se a apresentar até 30 de setembro, um relatório sobre a execução dos projetos, ações e programas de formação desenvolvidos.

Entre outros aspetos, a ACE-TB, compromete-se ainda colaborar com o Município do Porto e a Ágora na identificação de estágios curriculares para o Teatro Municipal do Porto (TMP) entre os seus formandos finalistas das áreas de luz, som, direção de cena, cenografia, figurinos, adereços, maquilhagem e interpretação; bem como a promover parcerias de programação em conjunto com outras instituições e com o TMP, que possam realizar-se nos seus espaços.