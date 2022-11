Câmara do Porto vota ceder Casa das Brincadeiras ao Teatro de Marionetas do Porto

Hoje às 10:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O executivo da Câmara do Porto vota na segunda-feira ceder a Casa das Brincadeiras, imóvel municipal inserido na Quinta de Bonjóia, na freguesia de Campanhã, ao Teatro de Marionetas do Porto, por um período de quatro anos.

Na proposta, a que a Lusa teve hoje acesso, o vereador com o pelouro da Economia, Ricardo Valente, lembra que a cedência, pelo prazo de cinco anos, da Casa das Brincadeiras ao Teatro de Marionetas do Porto foi autorizada a 20 de setembro de 2016 pelo executivo para a "instalação de um polo expositivo do Museu de Marionetas e para a promoção e dinamização de atividades culturais naquele local".

"A Direção Municipal de Cultura e Património concorda com a atribuição do espaço", acrescenta o vereador, lembrando que o "interesse público evidenciado permite que o município ceda o gozo do espaço mediante uma contrapartida financeira".

PUB

A Casa das Brincadeiras integra a Quinta de Bonjóia, imóvel municipal situado na freguesia de Campanhã e que é composto por outros espaços, como a casa (edifício principal), centro de formação, loja e restaurante.

A Quinta de Bonjoia é um dos 17 espaços que compõe o Museu da Cidade do Porto e será o epicentro do roteiro dedicado à natureza.

Em 13 fevereiro de 2020, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e o antigo diretor artístico do Museu da Cidade, Nuno Faria, adiantavam, numa conferência de imprensa conjunta, que a Quinta da Bonjoia seria a última estação do Museu da Cidade do Porto a abrir por lhe terem sido detetadas "várias patologias", nomeadamente ao nível de salitre.

Na reunião pública de segunda-feira o executivo vota ceder, por um período de quatro anos, a Casa das Brincadeiras, cuja área total é de cerca de 384 metros quadrados, e atribuir um apoio de 63.587,52 euros, correspondente à diferença entre o valor mensal da renda devida e a contrapartida financeira definida de 50 euros mensais.