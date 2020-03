Camila Cabello adia digressão e já não vem ao Rock in Rio

JN Hoje às 18:33 Facebook

Camila Cabello anunciou, esta quarta-feira, através da sua conta no Instagram, o cancelamento da digressão mundial que incluía o concerto no Rock in Rio Lisboa.

A artista cubana justifica a decisão de adiar a "Romance Tour", que arrancava dia 26 de maio na Noruega, com a incerteza que se vive com a pandemia da Covid-19 que impossibilitou já o início dos ensaios em segurança.

Camila Cabelo diz que esta é a "decisão mais responsável" a tomar e que os concertos serão reagendados assim que for possível.

A artista cubana iria atuar pela primeira vez em Portugal no Rock In Rio Lisboa, no dia 20 de junho. Nesse mesmo dia, estão agendados The Black Eyed Peas, Ivete Sangalo e David Carreira.