Caminha cria "Coro das velhas" para cantar com Sérgio Godinho

Projeto da câmara juntou cerca de uma centena de mulheres e homens mais velhos a cantar canções do autor. Espetáculo com o artista e a sua banda, será apresentado no dia 1 de outubro

O projeto é inspirado em "Coro das velhas", um dos temas clássicos (1984) de Sérgio Godinho e torna realidade a letra da canção, que começa a narrar um encontro com uma velhinha de Caminha, e prossegue com ela a convocar as companheiras para cantar em coro.

Este coro agora criado tornar realidade a letra da canção, reunindo cerca de uma centena de mulheres e homens idosos, do concelho de Caminha, a cantar canções do autor. O projeto vai culminar num concerto do próprio artista a 1 de outubro, Dia Internacional da Música. Os ensaios juntam gente até das aldeias mais distantes daquele município minhoto e o último deles realizou-se, esta segunda-feira à noite, com a presença de Sérgio Godinho.