Campo de refugiados de Moria em palco no Porto em encenação de Mario Vega

O espetáculo "Moria", do espanhol Mario Vega, estreia-se sexta-feira no Porto, no Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), numa criação imersiva e documental que procura transportar o público para o "pior campo de refugiados da Europa".

"Moria" tem estreia nacional na sexta-feira às 19 horas, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, e volta a estar em cena no mesmo dia às 21 horas, repetindo no sábado às mesmas horas, além de se apresentar em Viana do Castelo, no Teatro Municipal Sá de Miranda, no domingo.

"Sabíamos, quando começámos a viagem [em 2020], que queríamos falar sobre este conflito com base no conceito de dupla vulnerabilidade. Por um lado, a vulnerabilidade dos refugiados e, por outro, o conceito de mulher refugiada", explicou, o encenador Mario Vega.

Com base nos testemunhos das afegãs Saleha Ahmadzai e Zohra Amiryar e da iraquiana Douaa Alhavatem, foi construída uma narrativa assente nas entrevistas, filmagens e testemunhos que recolheram, experiência imersiva em que as atrizes Marta Viera e Andrea Zoghbi tentam aproximar o público da realidade vivida no campo de refugiados de Morria, na Grécia.

Cada um dos membros da plateia é convidado a entrar numa tenda como as muitas que povoam esse espaço em Lesbos, que ardeu em 2020 e foi então encerrado.

Mario Vega explicou que assim que surgiu a ideia de fazer um trabalho relacionado com refugiados, sabiam que se queriam basear no campo de Moria, "o pior campo de refugiados da Europa", para o qual a equipa viajou em 2020.

O trabalho de campo incluía Vega e também Valentín Rodríguez (produtor), Nicolás Castellano (jornalista do canal SER) e Anna Surinyach (fotojornalista).

Encontraram um campo com uma "condição deplorável", concebido para três mil pessoas, mas onde viviam cerca de 25 mil, com "má alimentação, muito pouca higiene", pouca segurança e descrito por organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch, como uma "prisão a céu aberto".

Em cena existe uma tenda de refugiados, com lugar para meia centena de pessoas, um dispositivo cénico que retira a opção de se afastarem da experiência, confrontados com a "dura realidade" das duas refugiadas, contada na primeira pessoa.

Durante o espetáculo, gera-se um "compromisso muito especial com o público".

"O público entra na tenda descalço e gera-se uma vulnerabilidade no espectador, uma ligação, porque olham para os seus pés, para a sua pele e acabam por tocar na manta onde estão [sentados] e há um momento em que o jogo se quebra, o conceito de teatralidade passa a ser uma espécie de realidade", considerou o encenador.

Segundo Mario Vega, estas características fazem com que exista uma "comunhão entre os espectadores e as atrizes", e a dureza levou a que poucas foram as ocasiões em que se ouviram aplausos no final.

"O público acaba por ficar em choque depois de viver a experiência e praticamente não aplaude. Simplesmente, em sinal de respeito, fica na barraca durante algum tempo e depois começa gradualmente a sair", contou.

O encenador da companhia Una Hora Menos, que trabalha há anos com questões sociais e "grandes conflitos", como a crise migratória ou a guerra na Ucrânia, tema de uma próxima criação, notou ainda a perceção distinta consoante os territórios.

Se na Colômbia foi o espectro das FARC a suscitar uma reação no público, em outros países da América Latina o gatilho era outro e, em Espanha, Mario Vega lembra "os maus-tratos" dos governos europeus.

Os mortos a tentar atravessar o Mar Mediterrâneo vindos de África e da península árabe, a fugir da guerra ou outras crises, e o duplo critério que o encenador apelida de "racismo" quanto aos refugiados ucranianos, acolhidos com um "espírito de solidariedade europeia", que nem sempre esteve presente para os primeiros, é outra questão que denunciam.

"Este jogo de moralidade que estamos a jogar, como sociedade europeia, é uma coisa vergonhosa, e penso que serão precisos anos para tomarmos consciência dos danos que estamos a causar. [...] Uma guerra não pode afetar-nos mais do que outra. A Ucrânia não pode ser mais grave do que a situação dos palestinianos", disse.