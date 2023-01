Campo Pequeno assume nome de marca de cerveja

Patrícia Naves Hoje às 19:52 Facebook

De uma nova parceria nasce o Sagres Campo Pequeno. União de marcas vai permitir reforçar a programação que já inclui para 2023 nomes como Pixies, Chico Buarque, Yes ou Jamie Cullum.

O Campo Pequeno, em Lisboa, assumiu o nome de uma marca nacional de cerveja. Na sequência de uma parceria anunciada esta terça-feira, a sala multiusos passa a chamar-se Sagres Campo Pequeno.

O anúncio foi feito no dia em que arrancou a temporada de concertos do espaço da capital, iniciada com o espetáculo de celebração dos 15 anos dos britânicos The Kooks.

Da próxima vez que se deslocar à sala multiusos lisboeta, que se deparar com um cartaz ou comprar um bilhete, já deverá encontrar o novo nome: o Sagres Campo Pequeno passa imediatamente a ter visibilidade no exterior e no interior do edifício, bem como em todos os materiais de comunicação.

Segundo informações enviadas ao JN pelo gestor do espaço e pela Sagres, a marca de cervejas passa assim a ser a principal parceira na concretização "da nova era do Campo Pequeno". Uma era em que, frisa-se, existem a ambição e visão renovadas de trazer "maior dinamismo e relevância ao espaço e zonas envolventes", ao longo de todo o ano.

Para Álvaro Covões, gestor do Campo Pequeno, aliar as duas marcas "concretiza uma parceria orgulhosamente portuguesa, com elevado valor cultural e emocional".

O também promotor garante que a junção vai permitir reforçar a programação do espaço e caminhar no objetivo de contribuir para o "aumento dos hábitos culturais dos portugueses", bem como "consolidar Lisboa como um destino cultural".

O cartaz de 2023 do Sagres Campo Pequeno conta já com nomes confirmados como Chico Buarque, Jorge Palma, Pixies, Bárbara Tinoco, Jamie Cullum, Bárbara Bandeira, Yes, Diogo Bataguas, Jim Jefferies ou o musical "Cats", entre outros.