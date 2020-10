Canal 180 lança academia para estudantes e jovens profissionais

Hoje às 17:27 Facebook

O Canal 180 e o festival de cinema Porto/Post/Doc vão lançar a primeira edição do "180 Media Academy", uma academia que procura "refletir sobre novos formatos media como abordagem a novos temas".

Trata-se de um programa de formação complementar para estudantes e jovens profissionais do setor media e audiovisual destinado a "explorar os novos paradigmas da produção contemporânea".

Em comunicado, a organização da iniciativa explica que o desenvolvimento das plataformas digitais fez disparar a procura de conteúdos audiovisuais, havendo, agora, uma diversidade de formatos.

"Assim, o 180 Media Academy reúne os não conformistas num programa que visa repensar temas e os formatos. Com uma programação mais editorial do que técnica, oferece uma perspetiva multidisciplinar e de amplo alcance, abrindo a discussão de novos temas, discursos e tendências que estão a marcar o mundo este ano", pode ler-se no mesmo documento.

Debater novas formas de contar histórias que tenham impacto na sociedade é, assim, o grande objetivo do projeto, que acontece online entre os dias 24 e 27 de novembro, com uma série de masterclasses e conferências.

Entre os responsáveis pelas masterclasses estão Suzanne Tromp (WePresent), Thomas Gorton (Dazed Media), Helen Job (TCOLab) e Amar Ediriwira (Boiler Room 4:3). Jon Uriarte (Photographer's Gallery) vai dinamizar o "Project Development", sendo que para o programa de conversas já estão confirmados Le Ranso (Vampire Films), Diogo "Gazela" Carvalho (Filmmaker) e Wouter Jansen (Square Eyes).