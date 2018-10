A caça aos cientistas nazis no fim da guerra

Pedro Olavo Simões Hoje às 12:42 Facebook

Twitter

No final da II Guerra Mundial, e quando já se desenhava o que viria a ser a Guerra Fria, as potências vencedoras empenharam-se em tentar captar para as suas fileiras os prestigiados cientistas que haviam servido o regime nazi. Wernher Von Braun, especialista em foguetões e chefe da equipa que produziu as temíveis bombas V-2, veio a tornar-se cidadão dos Estados Unidos e foi decisivo para que os americanos viessem a ser os primeiros a chegar à Lua.

Desenvolvimentos recentes tornam possível colocar em dúvida se a Guerra Fria acabou ou se está a ser reinventada. Haverá sempre choques entre as esferas de influência das superpotências, e o "fim da História" que alguns asseguraram, com a desagregação do bloco soviético, há muito está desmontado (é bizarro entender a História como um processo que possa esgotar-se, pois só haverá fim da História quando deixar de existir a Humanidade). Mas, se não é viável refletir, na perspetiva de que aqui nos ocupamos, sobre para onde caminha o mundo, vale a pena recordar como começou a luta de galos entre Moscovo e Washington, focando um aspeto específico: o modo como os despojos técnicos e científicos do grande derrotado da II Guerra Mundial, a Alemanha, foram cobiçados e absorvidos pelos gigantes emergentes, alimentando a luta pela supremacia planetária.

Operações com nomes como Backfire (britânica), Paperclip (americana) ou Osoviakhim (soviética) marcam essa batalha pela tecnologia, que pode também ser simbolizada por um homem, Wernher von Braun, o maior engenheiro de foguetões de sempre, que veio a ser determinante para o programa espacial americano e, claro, para o desenvolvimento de armamento de longo alcance.

Wernher Von Braun, à esquerda, com o irmão, Magnus. Foto: DR

A Operação Paperclip, nome dado à transferência para os Estados Unidos de largas centenas de cientistas alemães, no pós-guerra, ganhou uma aura mítica, não só pelo modo como os inimigos de ontem se transformavam em aliados na luta contra os inimigos de amanhã, como também pela dimensão do feito, pelo facto de muitos dos técnicos serem membros do partido Nazi (o que pressuporia uma espécie de amnistia) e, ainda, pela circunstância de a transferência dos alemães para território americano se desenrolar num secretismo que chegou a manter na ignorância as principais instâncias governamentais de Washington. E Von Braun foi o exemplo acabado de outra circunstância: perdida a guerra, ele próprio (e a sua equipa) fez tudo o que pôde para se entregar aos americanos, não só porque saberia que, com eles, poderia continuar o seu trabalho, mas também porque os russos estavam empenhados em capturá-lo, e a aura de crueldade que envolvia o Exército Vermelho metia muito medo.

Será importante, porém, recuarmos um pouco, para verificar que também os ingleses estavam metidos ao barulho. Mais do que ninguém - Londres havia sido o principal alvo das V-2 -, tinham interesse nessa tecnologia que, embora nem de perto tivesse causado o nível de destruição decorrente dos bombardeamentos aéreos, atacava sem aviso prévio, isto é, sem dar a possibilidade de alertar a população para se dirigir aos abrigos. Mal as hostilidades na Europa terminaram, os britânicos colocaram no terreno a Operação Backfire, que previa a aprendizagem do que havia a saber sobre os mísseis alemães e culminava, inclusivamente, em levar a cabo lançamentos experimentais sobre o Mar do Norte.

A fuga de Peenemünde

Ainda antes do fim da guerra, à medida que os Aliados marchavam sobre Berlim, a corrida às bombas voadoras estava lançada. Um dos primeiros passos dessa luta foi ditado pelo acaso, quando, em abril de 1945, tropas americanas tropeçaram no lado negro da produção de mísseis, descobrindo o campo de trabalhos forçados de Mittelbau-Dora, junto à unidade onde as V-2 eram produzidas, e, explorando o local, dando com uma rede de túneis em que se encontravam vagões carregados com os famigerados mísseis. Logo a partir daí, os serviços de informações americanos delinearam um projeto para enviar todo esse material para os Estados Unidos. Tal resultou em atritos com os aliados ingleses, que se entendiam no direito de receber metade desse material. Ao cabo de muitas voltas, houve, de facto, cooperação entre aliados, os tais lançamentos realizaram-se e a Operação Backfire britânica resultou num muito extenso relatório. Mas a história que aqui sublinhamos é a de Wernher von Braun e, no essencial, do modo como ele conseguiu moldar a própria sorte, passando de inimigo a herói da chegada dos americanos à Lua, sem nunca ter dissipado as dúvidas quanto à natureza do seu passado nacional-socialista.

O quartel-general da equipa de Von Braun estava localizado em Peenemünde, uma ilha no Noroeste da Alemanha, próxima da fronteira com a Polónia, que, à data da chegada dos americanos ao campo de Dora, havia caído nas mãos dos soviéticos. Os cientistas, porém, já lá não se encontravam. Uma rapidamente decidida operação de evacuação, dirigida pelo próprio Von Braun, levá-los-ia ao encontro de uma nova pátria. Ao saber da aproximação do Exército soviético, e ao cabo de uma série de ordens contraditórias da cadeia de comando do III Reich, que resultavam na morte de toda a equipa, quer permanecessem no local, quer fugissem, não hesitou. Como ficar tinha um risco suplementar (a chegada dos russos, que poderiam abatê-los em combate ou fazê-los prisioneiros), fugir tornou-se a única opção viável. O rumo? Ir a onde pudessem encontrar os americanos.

Foguetão V-2 lançado pelos ingleses, depois da guerra, no âmbito da Operação Backfire. Foto: DR

Toda esta história tem, como fonte, os testemunhos do próprio Wernher von Braun. Daí que mereça reservas, pelo menos até ao que vem a seguir, em que essa versão se cruza com os relatos dos captores. Captores que, bem vistas as coisas, viram cair-lhes nos braços, voluntariamente, o mais apetecido troféu da caça aos cientistas que estava em curso. Tudo obedeceu a um planeamento que, sendo de emergência, foi cuidadosamente traçado pela equipa de cientistas, o que foi ainda mais notável atendendo ao modo como a Alemanha se desmoronava à volta deles. A evacuação de Peenemünde foi uma manobra notável, porquanto colocou a salvo não só milhares de pessoas (engenheiros, cientistas e as suas famílias), como também salvaguardou muito material e toda a documentação correspondente a uma década de trabalho; a enorme quantidade de papéis foi escondida numa mina, a fim de não ser destruída pelos nazis e, também, de servir como trunfo negocial no processo de rendição aos Aliados (acabaram por ser recolhidos pelos britânicos, no âmbito da referida Operação Backfire).

À espera dos captores

O primeiro destino, após a saída de Peenemünde, era a zona central da Alemanha, onde estava a fábrica (Mittelwerk, o local onde as bombas eram produzidas pelo trabalho escravo dos prisioneiros de Mittelbau-Dora), mas foi por essas alturas que toda essa área caiu nas mãos dos americanos, o que levou os nazis a alterarem os planos, separando cinco centenas de cientistas das suas famílias e colocando-os num pequeno campo de detenção. Aí, o próprio Von Braun alertou o chefe do destacamento das SS que os guardava para o perigo de um bombardeamento poder aniquilar, de uma penada, a nata dos investigadores alemães numa área tão importante da tecnologia, o que acabou por lhes valer liberdade de circulação e roupas civis. No fundo, a liberdade para se poderem entregar aos militares dos Estados Unidos.

Foi por essa altura que Von Braun, num acidente de automóvel, fraturou o braço e a clavícula esquerdos, pelo que surge nas fotografias com o braço engessado (de forma precária: ele próprio quis ser tratado rapidamente, para não ficar retido no hospital, mas a forma deficiente como os ossos se reconstituíram levou a que tivesse, mais tarde, de ser operado para repor a normalidade). Transferidos ainda para um hotel junto à fronteira com a Áustria, os cientistas limitaram-se, depois, a esperar tranquilamente a oportunidade para se entregarem aos americanos.

Essa surgiu já depois da queda de Berlim, e a rendição dos cientistas teve o seu quê de caricato. Magnus, o irmão mais novo de Wernher, foi o escolhido para ir ao encontro das tropas americanas, mal se soube que estavam por perto, por ser o único que arranhava umas palavras de inglês e, também, porque seria arriscado enviar aos aliados um grupo numeroso de alemães. Pegou numa bicicleta, pedalou estrada fora e, mal encontrou um soldado americano, foi detido, desfazendo-se em explicações que faziam pouco sentido. Ainda demorou algum tempo até que, na presença de oficiais, as justificações de Magnus fossem percetíveis e os americanos se apercebessem de que lhes tinha saído uma espécie de sorte grande. A rendição de Von Braun e da sua equipa acabou por ser, então, um momento muito badalado, atraindo repórteres que documentaram o feito.

A salvo do cozinheiro polaco

Wernher Von Braun no seu gabinete, na NASA. Foto: DR

O resto da história é, evidentemente muito complexo e repleto de peripécias, pelo que realçaremos apenas como um valor mais alto para os americanos - o desenvolvimento de tecnologia crucial para tomar a dianteira no conflito de superpotências que se adivinhava (a corrida ao armamento e, também, a corrida espacial) - se sobrepôs a outros, que pareceriam óbvios quando acabava de ser aniquilado um dos mais terríficos regimes conhecidos em todo o percurso da Humanidade. E está aí, em boa parte, a natureza da Operação Paperclip.

O recrutamento de cientistas, iniciado logo com a rendição da Alemanha, processou-se através da criação de uma agência para o efeito (a Joint Intelligence Objectives Agency - JIOA), que trabalhou no terreno por conta própria, tendo como principal missão a Operação Paperclip (e em ligação com os ingleses, que conduziam a similar e já citada Operação Backfire). Ora, esse recrutamento era conduzido de forma independente por essa agência e, em boa parte, fazendo vista grossa às orientações que, oficialmente, emanavam de Washington. Com efeito, o presidente Harry Truman interditara o acolhimento, pelos Estados Unidos, de cientistas e técnicos que tivessem sido membros do Partido Nazi ou, de algum modo, suportado o belicismo alemão, e isso excluía muita gente cuja importância era considerada vital, com especial destaque para o próprio Wernher von Braun e a sua equipa de engenheiros aeroespaciais. Daí que um dos principais trabalhos da JIOA tenha sido o branqueamento das biografias dos cientistas alemães, de modo a que pudessem ser estrategicamente americanizados.

Bombas V-2 apreendidas pelos Aliados. Foto: DR

Assim foi. E nenhum foi tão americanizado como Von Braun, cidadão dos Estados Unidos desde 1955, condecorado com a National Medal of Science, herói da conquista do Espaço. O homem que inventara as temíveis bombas V-2 reinventou-se, numa outra pátria, adquirindo glória como criador do foguetão Saturn V, que a NASA utilizou entre 1967 e 1973. O foguetão que, em 1969, levou à Lua, na missão Apolo 11, Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin e Michael Collins.

É muito provável que, sem o contributo do cientista nascido alemão, que foi membro do Partido Nazi e que, na estrutura das SS, teve patente equivalente a major, os americanos não tivessem sido os primeiros a chegar ao satélite natural da Terra.

Mas o curso da História faz-se muito de acasos, de detalhes, pequenas circunstâncias sem as quais as grandes circunstâncias seriam outras. Assim aconteceu em 1945, logo depois de a equipa de Peenemünde se ter voluntariamente colocado nas mãos dos americanos. A rendição deu-se ao fim da tarde do dia 2 de maio, e os cientistas foram colocados numa espécie de estalagem, na aldeia que estava a funcionar como base da 44.ª Divisão de Infantaria norte-americana. Sucede que estava aí a prestar serviço um cozinheiro de nacionalidade polaca, que, ao saber da presença no local de tantos oficiais nazis, sentiu ferver em si todos os desejos de vingança, tendo-se munido de uma arma e disposto a matar logo ali alguns. Wernher von Braun, que era facilmente identificado como líder do grupo, seria, claro, o primeiro alvo a abater.

Valeu o facto de um militar americano ter detetado o polaco armado, mesmo quando este se aprestava a entrar na sala onde se encontravam os alemães, impedindo-o de prosseguir. Sem a ação praticamente esquecida desse soldado, os russos teriam, possivelmente, chegado à Lua primeiro.