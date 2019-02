A demarcação do Dão e o reconhecimento dos vinhos de mesa

Pedro Olavo Simões Hoje às 15:14 Facebook

Na região Centro de Portugal foi estabelecida, em 1908, a primeira região vitivinícola portuguesa dedicada aos vinhos de mesa. Até à criação da Região Demarcada do Dão - é dela que falamos - e desde o século XVIII, os governantes só se preocupavam em regulamentar a produção de vinhos generosos, mas este marco foi essencial para que, hoje em dia, os vinhos portugueses sejam internacionalmente reconhecidos e apreciados.

Os apreciadores de vinho atentos ter-se-ão já apercebido de que, nos tempos mais recentes, a melhoria qualitativa dos vinhos do Dão é notória. Assiste-se, também, a um grande esforço da Comissão Vitivinícola Regional do Dão no sentido de promover a marca, interna e externamente, e os indicadores mostram melhorias no capítulo das exportações, que chegam já a mais de 70 países. Será excessivo falar em milagre, mas percebe-se que estes vinhos beirões, que se haviam ressentido duramente da adesão de Portugal à CEE, depois União Europeia, estão como que a renascer das cinzas. Dificilmente nos primórdios poderia prever-se este percurso acidentado, tratando-se da primeira região demarcada de vinhos não generosos em Portugal, instituída em 1908 e regulamentada logo em 1910.

E talvez o melhor seja começar por aí, sem nos perdermos nas mais remotas raízes do plantio da vinha no que veio a ser a região Centro do que veio a ser Portugal. Mais relevante para o que aqui nos traz - evocar a demarcação, no início do século XX, de regiões vitivinícolas - é mostrar como o Dão tomou a dianteira, no pelotão dos chamados vinhos de mesa, num país que teimava em valorizar, sobretudo, os vinhos fortificados. Ou generosos, ou licorosos. E isso remete-nos à crise de abundância, já abordada noutras partes deste trabalho, em que Portugal estava mergulhado na transição do século XIX para o XX, praticamente perdido que estava o mercado francês, o qual havia absorvido excecionalmente (no momento e na quantidade) as exportações nacionais do período pós-filoxera. E remete-nos ao ano de 1906, quando a principal preocupação dos governantes era a região duriense, sem dúvida a mais importante para o reino, o que levou à proibição de exportação, pela barra do Douro de todos os vinhos além do vinho do Porto. Tal medida, que impunha mecanismos de controlo de qualidade, num tempo em que as fraudes tinham rédea solta, foi benéfica para o mais célebre vinho generoso português. As vendas subiram rapidamente e os preços do vinho do Porto subiram. Todavia, ao cabo de quase cinco décadas de livre produção e comércio de vinhos, havia que ter em conta o resto do país, onde todos os problemas persistiam.