A "epopeia dos humildes": factos e mitos da pesca do bacalhau

Da aventura quinhentista à narrativa heroica criada pelo Estado Novo, a pesca longínqua do bacalhau ajudou a enformar o imaginário português de grandeza. Álvaro Garrido, o historiador português que melhor domina o tema, leva-nos nessa viagem.

As primeiras viagens ao bacalhau e a dependência das importações

Portugal foi dos primeiros estados europeus a armar navios para a grande pesca. Mas é seguro que os portugueses jamais dominaram a pescaria. A dependência portuguesa das importações de bacalhau salgado seco exprime um modo de inserção no mercado internacional do produto, praticamente invariável entre finais do século XVI e a década de trinta do século XX. Nos séculos XVI e XVII o Estado português já se interessava pelo comércio de bacalhau. A Coroa estabelecia direitos alfandegários e regulamentava o negócio. Desde então, o produto mereceu uma apertada regulamentação estatal do abastecimento. Tendência que, séculos depois, o Estado Novo reforçará por velhas e novas razões.

Nas primeiras décadas de Quinhentos, reuniram-se esforços e capitais na organização de frotas destinadas à pesca do bacalhau em Aveiro, Viana da Foz do Lima e Porto. Sem prejuízo das viagens patrocinadas por D. Manuel aos irmãos Corte-Real, a João Fernandes Lavrador e ao vianense João Álvares Fagundes, de início a Coroa manifestou pouco interesse na manutenção de uma rota permanente com a Terra Nova dos bacalhaus. Os custos e os riscos da empresa, como é bom de ver pelo destino trágico dos Corte-Reais, seriam excessivos. Ainda assim, por volta de 1520, gente dos Açores, de Viana e de Aveiro embarcou para povoar e colonizar as costas geladas da ilha da Terra Nova.

Em 1578 ainda se podiam contar mais veleiros portugueses pescando nos "bancos" da Terra Nova do que barcas espanholas, inglesas e francesas. Poucos anos depois, porém, regista-se uma acentuada redução da frota portuguesa. Os danos provocados por corsários ingleses e magrebinos, o apoio das armadas francesa e inglesa à dissuasão da faina por barcos ibéricos, o assoreamento das barras de Aveiro e Viana e uma certa incúria do Estado português, cada vez mais interessado no trato das Índias e no açúcar do Brasil, consolidam a posição de Portugal como país importador de bacalhau.

Estes e outros fatores conduziram à suspensão da pesca por navios portugueses até à primeira metade do século XIX. A longa interrupção da pesca na Terra Nova foi um fenómeno ibérico. Algo que se enquadra no processo mais vasto de substituição da hegemonia peninsular pela britânica no domínio dos mares, de que existem sinais evidentes desde a última década de Quinhentos. Restaurada a independência, em 1640, não ressurgiram as grandes pescarias do bacalhau. Sinal de que a união das coroas ibéricas não tinha sido o fator determinante do seu declínio. Em 1624, Aveiro e Viana, os principais portos de armamento, já não dispõem de qualquer embarcação para a pesca do bacalhau. A hegemonia partilhada por franceses e ingleses no povoamento e colonização dos territórios costeiros orientais e insulares norte-americanos mais próximos dos pesqueiros indicia que a rota do bacalhau mudara de mãos. O Tratado de Utrecht, datado de 1713, pelo qual a França cede à Inglaterra a ilha da Terra Nova e territórios insulares adjacentes, reforça a hegemonia britânica nos circuitos mercantis. Portugal e Espanha consolidam a condição de grandes importadores.

Desde que o comércio de bacalhau atingira expressão internacional e se organizara em grandes redes de negócio, boa parte dos capitalistas ingleses envolvidos na pesca eram comerciantes. Financiavam o apresto dos navios em cada campanha, tratavam do recrutamento da mão-de-obra, seguiam a pesca e a secagem nas paragens frias da Terra Nova e aí acompanhavam a preparação dos embarques para os mercados de Portugal, Espanha e Itália. Investimentos avultados, de capital a longo prazo e de reembolso tardio, explicam que o bacalhau não tivesse procura certa. Lisboa, Porto, Viana, Figueira, Aveiro e Caminha importavam "bacalhau inglês". A demanda dos bons mercados e do melhor preço era assegurada por uma rede de agentes com posições dominantes no comércio de bacalhau das praças de Lisboa e Porto.