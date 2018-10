Luís Miguel Duarte Ontem às 18:00, atualizado hoje às 02:26 Facebook

Muitas vezes apresentado como o arranque do processo de expansão portuguesa, a conquista de Ceuta, em 1415, não pode ser interpretada de forma tão redutora. No artigo que aqui publicamos, o historiador Luís Miguel Duarte analisa a fundo a grande empresa que marcou o reinado de D. João I e todo o tempo em que a dinastia de Avis liderou o reino de Portugal.

Se quem me lê é uma leitora, a questão nem se põe. Se é um leitor e tiver mais de 65 anos pode ser que tenha conhecido a guerra colonial em Angola, Moçambique ou Guiné-Bissau (e se for uma leitora ou um leitor, mais velho ou mais jovem, pode ter sabido o que era ter um familiar na guerra). Eu "conheci" a guerra como criança e depois, jovem estudante, começava a viver dos célebres "adiamentos"; quando acabasse o curso, seguir-se-iam sem apelo a tropa e a guerra de África. Portanto, creio não exagerar se afirmar que 90% dos que tiverem a delicadeza de me lerem nunca estiveram numa guerra como combatentes, nem a sofreram na pele como civis. Ora, qualquer pessoa que tenha participado numa guerra, seja ela qual for, nos dirá secamente: "Quem não andou por lá nunca fará a mais pálida ideia do que aquilo é!" Uma guerra marca as pessoas, muda-as para o resto da vida.

Em 1400, o reino de Portugal andava em guerra com Castela havia 31 anos. Guerra intermitente, com intervalos de paz ou de mero descanso das armas, mas sempre com a ameaça de recomeçar no dia seguinte. Guerra (ou guerras, não é importante) em que Portugal foi esporadicamente invasor mas regra geral invadido. Começou no reinado de D. Fernando, quando este, envenenado por um lobby de nobres castelhanos derrotados na chamada "Guerra Civil dos Trastâmaras" e exilados na corte portuguesa, dizia e repetia ao monarca português que ele tinha legítimo direito ao trono castelhano, por um lado, e que a impopularidade do tirano que ocupava esse trono era tal que, se D. Fernando entrasse em Castela com o seu exército, o seu caminho até o mesmo trono seria, mais do que um passeio, um triunfo quase "à romana". Não foi. Segundo Fernão Lopes, foi pelo contrário o princípio de "outra era"; até aí, o reinado d""O Formoso" fora exemplar e o país vivia próspero. Aparentemente, com o começo do "estado de guerra", o sonho tornou-se um pesadelo e o reino sofreu brutalmente com o conflito: nas devastações, nas carestias, na inflação descontrolada. A morte de D. Fernando (envenenado?) foi o fim triste de um mau reinado - pelo menos é isso que Fernão Lopes quis que nós pensássemos. Ora com o chamado "Interregno" ou Crise de 1383-1385, a guerra com Castela reacendeu-se, mais violenta ainda. Na cantilena da escola do meu tempo decorávamos facilmente as quatro batalhas: Atoleiros, Trancoso, Aljubarrota e Valverde. Como se não tivesse havido mais nada. Como se o Norte não tivesse sido invadido por um exército castelhano que chegou quase à vista do Porto. Como se Lisboa ou Almada não tivessem sofrido um dos cercos mais terríveis da sua história... Lisboa que aguentara outro cerco pouco antes, nas guerras ditas "fernandinas". Como se as áreas de fronteira - em Trás-os-Montes, nas Beiras, no Alentejo - não tivessem sido verdadeiramente martirizadas. A história para quase todos nós acabava com Aljubarrota e a consagração do Mestre de Avis como D. João I, rei de Portugal; o recontro de Valverde era já uma espécie de réplica de sismo. Por isso quase todos os portugueses ignoram que, com tréguas e novas tréguas, com períodos de acalmia, a guerra entre Portugal e Castela ainda matava gente e incendiava terras em 1400. Era muito tempo e muita violência para um país relativamente pequeno, sem uma população numerosa nem uma economia pujante.

Quando finalmente o reino começou a habituar-se às delícias da paz, às mulheres que não viam partir os maridos sem saberem se voltariam, ao camponês que vindimava a sua vinha e ceifava a sua seara com a satisfação de saber que, paga a dízima à Igreja e os tributos ao seu senhor, os frutos do seu trabalho acumular-se-iam merecidamente na sua adega ou no seu celeiro, sem serem roubados ou queimados por soldados inimigos, ou roubados por soldados amigos. D. João I e o grupo de companheiros que, ao seu lado, tinham combatido em quase todas as batalhas destes longos anos de pesadelo, podiam por fim tirar as armaduras, pousar as espadas, descansar. Fazer planos para o futuro. Por exemplo, dotar os seus filhos mais velhos, Duarte, Henrique e Pedro, de uma "casa senhorial", isto é, de terras, rendimentos e criados que lhes permitissem o nível de vida que se esperava para príncipes. Por exemplo, pensar numa guerra nova.

Nem o rei estava fora do seu juízo, nem de tal modo viciado no exercício das armas que já não sabia fazer mais nada. A razão era outra e simples de compreender: o antigo Mestre de Avis e os da sua geração viveriam e morreriam com o fantasma de mais uma invasão castelhana, sempre mais uma. Em boa verdade, estavam cheios de razão, e a vontade do reino vizinho de anexar Portugal e de vingar Aljubarrota mantinha-se bem viva entre os seus governantes e grande parte da alta nobreza e dos mestres das ordens militares humilhados na batalha real de 1385.

Mesmo tendo querido permanecer espanhola, em 1640, Ceuta não apaga a simbologia portuguesa. As armas da cidade, aqui na bandeira, não deixam dúvidas.

Uma "janela de oportunidade"

De repente, D. João I vê "uma janela de oportunidade", como hoje diríamos. Morre o rei de Castela, Henrique IV, e deixa no trono um filho com pouco mais de um ano, Juan II, e dois tutores, uma das quais se chamava Catarina de Lencastre e era meia-irmã de Filipa de Lencastre, portanto cunhada do rei de Portugal. As últimas tréguas assinadas com Castela terminariam em 1411, e os portugueses estavam a dar tudo por tudo para as prolongar. Se os regentes castelhanos aceitassem esse prolongamento, Portugal ficaria com tempo e oportunidade para mostrar ao mundo da época que Aljubarrota não tinha sido sorte nem acaso, e que o pequeno reino no fim do mundo, onde a Europa acabava e depois só havia mar, podia convocar e colocar num campo de batalha um exército temível, sem medo de defrontar fosse quem fosse e com muitas probabilidades de vencer. Vantagem adicional: se a geração dos 50 e dos 60 tinha provado tudo o que havia a provar dentro de uma cota de malha, a dos seus filhos - ou seja, a de Duarte, Pedro e Henrique - não tinha provado coisa nenhuma. Sabiam lutar corpo a corpo, andar a cavalo e caçar javalis - mais nada. Estava a chegar o dia em que lhes caberia a eles tomar conta do poder: no reino, nas casas senhoriais a que pertenciam. Como podiam ser respeitados? Mais: com a desvalorização brutal da moeda que o país sofrera na sequência das guerras fernandinas e depois da Crise de 1383-85, a nobreza, que recebia uma parte grande das suas rendas em dinheiro, estava numa situação muito complicada. Podia sempre pedir ao rei de Portugal mais tenças e mais benesses, mas para isso tinha de as merecer. Em que outro cenário é que um fidalgo pode esperar legitimamente justiça a generosidade do seu rei senão depois de o servir na guerra com a sua gente? E os três infantes, Duarte, Pedro e Henrique, a reclamar com o pai que só aceitariam ser armados cavaleiros depois de "derramar sangue inimigo" (que inimigo?) numa batalha a sério, e não no decurso de festas burguesas com duelos de fazer de conta, regadas a bom vinho malvasia e a cheirar a doces confitados...

Uma guerra - melhor dizendo, uma façanha militar única, sem continuação - podia resolver estes três problemas: exibição de um poder militar que intimidasse, ocupação da nobreza e palco para a entrada dos infantes em cavalaria. E, dependendo do alvo do ataque, conseguir vantagens colaterais: enfraquecer um rival político ou comercial, ocupar um ponto estratégico para a defesa de todo ou de parte do território português, deitar a mão a uma importante praça de negócios ou escala de navegação.

Tenho escrito, de forma cómoda porque é uma daquelas intuições que creio que nunca poderão ser provadas nem infirmadas, que não ficaria surpreendido se D. João I e o seu círculo muito próximo tivessem começado a conceber uma operação militar antes de ter um alvo preciso para ela; ou pelo menos pensando em vários alvos possíveis. A verdade é que, confirmadas em 1411 as tréguas com Castela pelas quais o rei muito ansiava, de imediato se começou a falar, primeiro à boca pequena nos corredores do palácio, depois em círculos cada vez mais alargados e mais públicos, da possibilidade de se "fazer alguma coisa", isto é, de se montar uma expedição militar poderosa para atacar...logo se veria o quê.

Vista de Ceuta na atualidade Foto: DR

A crónica de Zurara

Os historiadores portugueses, sobretudo os que trabalham épocas mais recuadas, costumam lamentar-se amargamente de falta de documentos ou imagens, sobretudo quando nos comparamos com os nossos colegas ingleses, catalães ou italianos. Desta vez não temos grande razão de queixa: Gomes Eanes de Zurara, o homem que sucedeu a Fernão Lopes como cronista-mor do reino e como guarda-mor da Torre do Tombo (portanto da documentação da Coroa de Portugal), escreveu uma crónica completa exclusivamente dedicada ao ataque a Ceuta - é do ataque a Ceuta, pois claro, que estamos a falar desde a primeira linha: conhecida às vezes como Crónica de D. João I, 3ª Parte, ou mais vulgarmente Crónica da Tomada de Ceuta, ela trata pormenorizadamente da expedição desde o obscuro momento em que o projeto teria começado a germinar na mente do rei até às despedidas finais dos soldados, já em Portugal, consumada a vitória. Fonte preciosa, que nos dá informações únicas, temos de fazer o que quase sempre fazemos: cruzar o que ela nos diz com o que nos transmitem outros documentos da época, outras versões do que aconteceu, para tentarmos ficar um pouco mais próximos da verdade - que a mais não podemos aspirar, em história. Porque Zurara era um funcionário do rei, pago pela Coroa, para continuar aquilo que Fernão Lopes tinha começado: escrever a "crónica geral do reino"; entenda-se, narrar, devidamente amplificados, as glórias e os feitos heroicos dos reis de Portugal, para servirem de exemplo aos vindouros e porque, como ele próprio disse, não há melhor túmulo para um homem do que imortalizá-lo na história ou na lenda. Zurara, que podia nem ser nascido aquando da conquista de Ceuta, escreveu a crónica por volta de 1450, sem conhecer a cidade ou qualquer outra cidade muçulmana, sem ter posto os pés em África, sem fazer a mais pequena ideia do que era o cheiro a sangue e o ruído infernal de uma batalha a sério. Escreveu-a baseando-se sobretudo, como honestamente esclarece, nas memórias do Infante D. Henrique. Ora, como Marcel Proust lembrou, "a memória das coisas passadas não é necessariamente a memória de como as coisas se passaram". Mais: a crónica é terminada depois da Batalha de Alfarrobeira, travada no dia 20 de Maio de 1449, na qual o Infante D. Pedro perdeu a vida, junto com os seus companheiros mais próximos. Com toda a certeza Zurara teve que reescrever passagens inteiras e que eliminar outras, porque por esses anos o nome do antigo regente de Portugal não se recomendava. Além disso, se formos à procura da versão do "outro lado", da narrativa muçulmana ou, pelo menos, da inclusão de alguns testemunhos credíveis de antigos habitantes de Ceuta, ficamos de mãos a abanar. Estou com isto a dizer mal de Zurara e da sua crónica? De forma nenhuma: estou apenas a dizer o que era um cronista há seis séculos, como trabalhava e com que objetivos; o que é legítimo pedir-lhe, e aquilo que não devemos esperar dele.

Decidida a expedição, começaram de imediato os preparativos por todo o país. No círculo restrito em torno do rei, pesava-se os prós e contras dos vários alvos possíveis - alguns dos quais cristãos e em paz com Portugal. Entre eles constou certamente Ceuta, desde a primeira hora. Porque era uma das duas chaves para entrar e sair do Mediterrâneo - a outra era Gibraltar; e se o ocupante da cidade tivesse boa capacidade naval, ninguém passaria no Estreito sem sua autorização. Porque era uma cidade muçulmana, pelo que podia ser atacada sob a vaga bandeira da Cruzada e da expansão da fé cristã. Porque em Portugal sabia-se, de certeza absoluta, que a cidade não estava muito forte, e não seria de certeza a primeira prioridade de socorro do reino de Fez. Reino esse que, também era sabido em Lisboa, atravessava graves problemas dinásticos e estava a ser devastado por uma epidemia.

Na escolha de Ceuta terão pesado na cabeça dos decisores razões comerciais? Depende daquilo em que estivermos a pensar. Se a pergunta for: os grandes mercadores de Lisboa, do Porto e do Algarve desejaram e apoiaram a conquista de Ceuta para se apoderarem de um porto que, mesmo numa fase de declínio, era uma escala muito frequentada por toda a navegação mediterrânica, desde a que vinha das poderosas cidades italianas, como Génova, Veneza e Pisa, até à originária do Mar Negro ou do Egito, carregada de especiarias e tecidos de luxo? Porque esses ricos mercadores bem sabiam como chegavam constantemente a Ceuta caravanas vindas das planícies atlânticas do ocidente marroquino carregadas de trigo, ou do interior do continente africano, de Tombuktu, transportando sal e sobretudo o valiosíssimo ouro que Portugal não tinha. A essa interrogação só podemos responder pela negativa: se um grupo social e económico ou uma entidade política se quisesse apoderar de um rico entreposto comercial, mais ainda na posse de gente de uma religião "inimiga", com a intenção de o manter como era, portanto de não afugentar nenhuma rota, nenhuma caravana, nenhuma feitoria, podia cercar essa praça, submete-la até com alguma dureza, mas certamente não a conquistaria pela violência pura, matando ou escravizando os seus anteriores habitantes. Mas podemos colocar a questão de outra maneira: o Rei D. João I estava com certeza informado de que, apesar do Tratado de Windsor com a Inglaterra, em 1386, ou devido a ele, os barcos portugueses viviam tempos ásperos nos mares do Norte da Europa, porque ao celebrar uma aliança com a Inglaterra o reino tornou-se automaticamente inimigo dos inimigos daquela, em particular os franceses e os castelhanos. E durante uma extensão considerável da navegação para o Norte, esses barcos estavam à mercê das marinhas cantábrica, basca e francesa. Será que, consciente disso, o rei queria conquistar um ponto de apoio, uma escala segura, na navegação entre o Mediterrâneo e o Atlântico, ou mesmo apenas no Mediterrâneo? Nunca o saberemos ao certo, porque se o pensou, o rei não o disse (ou se disse o Infante D. Henrique esqueceu-se e Zurara não o escreveu). Apenas podemos acreditar que é uma hipótese que podia fazer algum sentido na época.

Beneficiando de um período razoavelmente longo de paz e de um governo equilibrado, duradouro e estável, o país revelou, nos preparativos da armada, uma impressionante vitalidade. Não só a mobilização militar propriamente dita parece ter atingido um dos seus números mais elevados, dentro do horizonte do possível, como a requisição e adaptação de embarcações portuguesas de comércio e a construção de barcos novos, o fretamento de navios estrangeiros de quase toda a parte, com as respetivas tripulações, a preparação e armazenamento de vinho e de alimentos, a construção de escadas para subir às muralhas e de máquinas de guerra - tudo parece ter funcionado às mil maravilhas, sem qualquer percalço, e no meio de um manifesto entusiasmo popular (claro que Zurara é homem para ter exagerado este entusiasmo). Se eu ou o leitor fôssemos mercadores, se tivéssemos um barco já fretado para ir a um destino com uma carga e regressar com outra, se tivéssemos negócios já firmados, e nos viessem requisitar o barco para ser utilizado pelo rei de Portugal numa expedição militar (e portanto correndo sérios riscos de não voltar; ou voltando, de o pagamento da requisição nunca ser feito - o que realmente aconteceu aos barcos dos mercadores do Porto), é muito de crer que nem eu nem o leitor ficássemos propriamente a transbordar de felicidade com essa requisição e com o projeto militar em si mesmo.

Os contingentes do Entre-Douro-e-Minho, de Trás-os-Montes e das Beiras reuniram-se no Porto e embarcaram para Lisboa numa frota capitaneada pelo Infante D. Henrique, o qual, desde os primeiros momentos, parece ter querido destacar-se dos irmãos aos olhos do pai e de toda a gente, procurando abertamente protagonismo. No resto do País - Entre-Tejo-e-Guadiana e Algarve - a mobilização militar e logística foi dirigida pelo Infante D. Pedro, convergindo as tropas, as armas e os abastecimentos para Lisboa. D. João I coordenava tudo. E D. Duarte? Fazia o que o pai devia fazer: governava o reino. Em princípio o cargo ia-lhe tocar a ele, por isso, quanto mais cedo se fosse habituando...

Representação de Ceuta na obra "Civitates Orbis Terrarum” (sec. XV) Foto: DR

Segredo rigoroso

A Lisboa acorreram também muitos combatentes estrangeiros. Mesmo ignorando o destino final da armada, que os responsáveis portugueses conseguiram manter em rigoroso segredo até ao fim, eles queriam lutar sob a bandeira do rei de Portugal, e receber os consequentes honra e proveito. Ingleses não vieram praticamente nenhuns, porque o rei Henrique V preparava-se, precisamente pelos mesmos dias, para invadir uma vez mais a França (a batalha de Azincourt, vencida pelos ingleses, travou-se em 25 de Outubro, ou seja, dois meses depois da tomada de Ceuta) e queria levar com ele todos os barcos e todos os seus súbditos em idade e estado de combater. De Castela não veio mesmo ninguém porque o regente, que acabava de ser entronizado como rei de Aragão, ignorando se os portugueses iam atacar domínios castelhanos, aragoneses ou o "couto privado de caça" de Castela, isto é, o reino muçulmano de Granada, proibiu os súbditos de participar ou sequer de dar alguma ajuda aos portugueses. Muitas destas coisas sabemo-las devido às cartas que um espião aragonês enviou, de Lisboa, a esse regente, e que chegaram até nós. Grande parte das informações que ele passou para Castela parecem fidedignas, outras acredito que lhe tenham sido "sopradas" por uma contra-espionagem portuguesa. E à pergunta do milhão de dólares, como hoje diríamos - que terra é que os portugueses vão atacar? - durante quase toda a sua estadia em Portugal ele não soube responder: chegou a colocar dez hipóteses, algumas perfeitamente abstrusas. Só dois dias depois de a armada largar de Belém ele escreveu uma carta à pressa, ainda assim sem certezas, dizendo ao seu rei: a maior parte das opiniões de rua acredita que os portugueses vão atacar Ceuta.

Atrás disse que correu tudo bem na preparação. Não foi rigorosamente assim: nos dias anteriores à partida, começou a espalhar-se na capital a peste, provavelmente trazida a bordo de um dos muitos barcos que haviam chegado a Lisboa. Conhecemos a vítima mais célebre dessa epidemia: a rainha D. Filipa de Lencastre, cuja saúde se agravou rapidamente, vindo a falecer no mosteiro de Odivelas em 19 de Julho de 1415. Péssimo agoiro! Multiplicaram-se as vozes que defendiam o abandono do projeto: não se envergava uma armadura de guerra por cima de um traje de burel, de luto pela rainha. Mas prevaleceu a vontade maioritária de continuar, pelo que poucos dias depois a armada portuguesa levantava âncora de Belém e rumava ao Algarve. Quantos eram, barcos e homens? Boa pergunta, e essencial. Mas não sabemos a resposta: há tantos números sugeridos, muitos dos quais disparatados, e tão pouca fiabilidade na maior parte dos cálculos, que temos de nos ficar por uma sugestão de quantidade e uma avaliação de qualidade: o exército cristão teria entre quinze e vinte mil homens; quanto aos barcos, sabemos o número certo de galés - quinze - mas ignoramos quantas naus e grandes barcos à vela as acompanhavam, para não falar de uma multidão de embarcações mais pequenas que se juntou à expedição. Tem-se atirado com um número redondo - 200 barcos - que me parece pecar muito por excesso. Feita esta reserva, passemos então à apreciação qualitativa: D. João I saía de Lisboa à frente de um exército muito bem armado, abastecido e grande, para os parâmetros medievais; e o transporte desse número de soldados, dos respetivos alimentos e de todos os aprestos militares exigiu um número também elevado de barcos de grande porte. É o que podemos afirmar com certeza; e já não é pouco.

Faremos depressa o caminho até Ceuta, para poupar ao leitor o calvário por que passou a armada, cuja viagem, em contraste, começou por ser lentíssima, com os barcos domiciliados durante uma interminável semana ao largo de Lagos (em cuja praia o capelão real, Frei João Xira, tinha finalmente tornado público o alvo da empresa e divulgado a bula de Cruzada concedida pelo Papa, garantindo a plena absolvição dos pecados a quem perdesse a vida em tão santo cometimento), porque o vento entendeu não colaborar. E depois passou da calmaria ao inferno, quando o vento finalmente veio, mas veio com tal força que por duas vezes quase destroçou a expedição, atirando com as galés para Algeciras e com os barcos à vela para Málaga. Pela terceira vez as duas componentes da armada reuniram-se à vista de Ceuta, quando se multiplicavam as vozes que defendiam o regresso rápido ao reino sem correr mais riscos, esquecendo o senho da conquista. É que bastava terem-se afundado uma galé e uma nau para o reino, que ainda chorava a morte da rainha, perder o rei, o seu herdeiro Duarte e os dois seguintes na linha da sucessão, Pedro e Henrique. Subiria ao trono o Infante D. João, com 15 anos. Não aconteceu. E D. João I, bem apoiado pelos três filhos, conseguiu impor a sua vontade e silenciar os descontentes. Tinham chegado até ali; ele que assustara meia Europa com a sua mobilização militar e naval invejável não passaria pela humilhação de voltar para casa com o rabo entre as pernas, sem ter conquistado coisa alguma nem sequer desembainhado a espada.

Chegamos assim a meados de agosto, e a situação é a seguinte: uma península bem defendida por muralhas e por uma cidadela, na base do istmo, e um exército atacante poderoso, bem armado e - talvez seja para mim o fator mais importante - com um comando muito experiente.

Iríamos ter mais um dos numerosos cercos que D. João I e Nuno Álvares Pereira conduziram e que, na esmagadora maioria dos casos, terminaram com a vitória dos sitiantes e a tomada do castelo ou da cidade ou vila amuralhada? Os portugueses vinham muito bem preparados com escadas e com engenhos de guerra; sabemos que tinham construído em Santarém uma impressionante torre de assalto com cinco andares, traziam uma espécie de muralhas "portáteis" de madeira para se protegerem, traziam com toda a certeza máquinas de tiro (trabucos, trabuquetes, catapultas). Trariam artilharia de fogo? Trinta anos antes, ela pode ter estado presente em Aljubarrota, mas a sua difusão nos cenários de batalha, sobretudo quando está a dar os primeiros passos e, por isso, acaba muitas vezes a rebentar na cara dos artilheiros ou limita-se a espantar os cavalos "amigos" ou "inimigos", essa difusão, dizia eu, pode ter sido mais lenta do que se pensa. Para nossa irritação, Zurara não fala de bocas-de-fogo; em Ceuta, foi encontrada pelo menos uma "bombarda", mas não temos indícios de que os muçulmanos tenham feito fogo com ela; esclareço que escrevi "bombarda" entre aspas porque, como diz o grande especialista destas coisas, Nuno Varela Rubim, os cronistas não percebiam coisa nenhuma de artilharia, pelo que chamavam "bombarda" a qualquer peça de artilharia.

Seguir-se-ia a disposição das tropas para o cerco, a instalação do comando num lugar de onde este tivesse boa visibilidade sobre todo o terreno, a identificação de pontos fracos nas defesas (a começar pelas portas). Podiam então começar os bombardeamentos, as tentativas de escalar as muralhas, de fazer desabar partes delas através da escavação de minas ou de forçar as portas, chegando-lhes fogo ou martelando-as com "carneiros". Em que é que este cerco diferia de todos aqueles em que os homens de 1383-85 tinham participado? Em duas particularidades. Primeiro: tratando-se de uma península, com a parte mais robusta das fortificações precisamente no ponto de ligação ao continente, os atacantes nunca conseguiriam fechar o cerco, pelo que os sitiantes poderiam sempre receber reforços militares e abastecimentos do interior. Segundo: o exército atacante estava metido em barcos; precisava de desembarcar em uma das duas praias (a norte ou a sul), de pôr em terra os engenhos de guerra que vinham, na sua maioria, em peças de madeira que depois seriam montadas no campo de batalha, precisava de tempo e de espaço para as duas coisas. Como me informou Fernando Villada, um arqueólogo que conhece a história de Ceuta como poucos, "as praias seriam muito diferentes do que vemos hoje. A norte haveria três: Santo Amaro, Santa Maria e "La Sangre"; a sul, salvo pequenas enseadas (Torrecilla, Sarchal e Ribera, esta minúscula), seria difícil encontrar uma praia arenosa e grande. Intriga-nos o facto de Zurara afirmar que havia rochedos. Mas um barco que se aproximasse bastante de terra ficaria ao alcance de todos os projéteis que de cima das muralhas os defensores fizessem chover sobre ele. E se os soldados saltassem do barco para a praia, mais perto das muralhas - e portanto mais expostos - ficariam.

E a visão dos atacados?

Houvera tempos em que os habitantes de Ceuta se teriam rido de qualquer exército ameaçador: com uma população pujante e numerosa, com quase todos os do sexo masculino especialistas no uso e disparo de bestas de vários tipos, com muralhas altas e grossas, possivelmente com a marinha de guerra muçulmana fundeada em boa ordem no porto e preparada para atacar, com alguns contingentes das tropas do rei de Fez prontos para socorrer rapidamente a cidade, esta não era invulnerável, como chegou a dizer de si própria, mas não andava longe disso. Só que em agosto de 1415, que longe Ceuta estava desses tempos e dessa confiança! Provavelmente estava em perda demográfica, fator gravíssimo porque a extensão de muralhas a defender era enorme, e para defender bem muralhas é preciso gente com fartura em cima delas; no porto, cinco inúteis galés sem tripulantes e aparentemente sem comando; nem se mexeram de onde estavam. Não sabemos o estado de conservação dessas muralhas, nem se as portas e as torres que as enquadravam estavam devidamente reforçadas. Não sabemos quantos homens em condições de combater existiam e ficaram em Ceuta, nem o seu enquadramento militar, a sua experiência, as suas armas, a qualidade dos comandantes. Para apurar tudo isso, precisávamos de outro Zurara do lado muçulmano, de alguém que nos desse a visão dos atacados. Que eu saiba, ninguém o fez; há apenas alusões breves e pouco claras às razões da derrota das gentes do Islão.

Estou convencido de que os defensores de Ceuta, que tiveram mais do que tempo para avaliarem o poderio dos cristãos, rapidamente perceberam que se deixassem alguns milhares daquelas bisarmas couraçadas de aço dos pés à cabeça pôr um pé na praia e começar a montar máquinas de guerra, o destino da cidade estaria traçado. Era uma questão de tempo. E por isso preferiram jogar uma cartada arriscadíssima, quase suicida, mas talvez a única que lhes restava: abrir uma das portas da muralha e mandar para a praia uma força de vanguarda que tentasse, quase com o desespero dos condenados, atacar os soldados da vanguarda cristã no momento em que eles saltassem dos batéis para a praia - se possível, ainda dentro da água; as pesadas armaduras arrastá-los-iam para o fundo do mar.

A história militar tem isto de curioso: pode acontecer que campanhas ou táticas que foram cuidadosamente preparadas ao longo de meses sejam decididas em poucos minutos, às vezes por sorte ou por fatores aleatórios: o vento que virou no meio de uma feroz batalha naval, invertendo com isso o sentido do combate, e às vezes riam-se os do Islão bradando que o vento estava com Maomé, e às vezes riam-se os cristãos constatando que o vento lutava por Jesus Cristo; a carga de cavalaria que, na sua primeira e aterradora investida, conseguiu "romper" as linhas da frente do inimigo, traçando logo ali o destino da peleja (caso da carga castelhana sobre o exército de Afonso V em Toro, em 1476), ou pelo contrário tropeçou em obstáculos, afundou-se em "covas de lobo", para se ir fazer empalar na muralha de lanças solidamente empunhadas por uma muralha de peões (caso da carga castelhana - e francesa; e portuguesa - sobre o exército de D. João I em Aljubarrota, em 1385). Abreviando: na praia de Ceuta, naquela manhã de 21 de Agosto de 1415, os primeiros cristãos (portugueses e pelo menos um francês e um alemão) que puseram os pés na areia, confiando na proteção das suas armaduras e na força letal das suas armas, investiram com surpreendente rapidez sobre os muçulmanos que os aguardavam, abriram uma clareira, e logo atrás deles vieram outros, e outros, e mais outros. Nesses segundos, nesses minutos vitais, os atacantes conseguiram saltar para a praia e aguentar firme, reforçando rapidamente as suas fileiras. E como uma onda que vem e vai, os locais depressa deram consigo a recuar desordenadamente para o abrigo das muralhas. Conta-nos Zurara (e faz sentido) que o Infante D. Duarte, que recebera ordens do pai para tomar a praia e não se mover de lá, percebeu que tinham uma oportunidade caída do céu para entrar dentro da cidade, oportunidade essa que poderia durar poucos minutos. E deu ordem para que os cristãos perseguissem os muçulmanos e entrassem, enrodilhados neles, pela porta aberta. Creio que foi nestes breves momentos que se decidiu a sorte do combate e que se percebeu que ele ia ser muito mais rápido do que as duas partes previam.

Ceuta estava seccionada em zonas e bairros, separados por muralhas interiores com as suas portas e mesmo por fossos. Desse modo, teoricamente os cristãos podiam conquistar um dos setores e os muçulmanos redobrarem a resistência no seguinte. Mas isso não ocorreu: fica a vaga intuição de que, entre os habitantes da cidade, nem a força militar era muita, nem os capitães muito experientes e carismáticos. O moral dos cristãos estava em alta, o dos muçulmanos de rastos; e como estas coisas contam! O desenrolar dos combates, segundo Zurara, teria sido uma orgia de violência e de destruição, as mais das vezes gratuita, de casas e de bens, e de obsessão pelo saque. Durante algumas horas combateu-se corpo a corpo, rua a rua, beco a beco. Temerário em excesso, o Infante D. Henrique arriscou por mais do que uma vez a sua vida e a dos que lutavam a seu lado, perdendo nisso um dos seus companheiros mais leais. Mas ao fim da tarde Ceuta estava quase completamente ocupada e vazia dos seus habitantes muçulmanos, muitos dos quais já tinham fugido nos dias anteriores ao ataque, com as famílias e os haveres que conseguiram transportar.

Faltava tomar o "castelo", ou seja, a cidadela que fechava a península a ocidente, e que seria um reduto, esse sim, quase inexpugnável. D. João I mandou pôr-lhe uma guarda à porta e deu ordens para que o exército descansasse nessa noite. No dia 22 de manhã veriam a melhor maneira de o tomarem. Mas entretanto perceberam que essa fortificação também fora abandonada, e entraram tranquilamente nela nessa mesma noite, espetando num ponto bem alto uma bandeira de S. Vicente, patrono de Lisboa. Pela primeira vez, uma cidade muçulmana do Norte de África caía em mãos de cristãos. E num espaço de poucas horas. Os infantes que queriam um batismo de sangue para o dia da sua entrada na cavalaria não podiam ter sonhado com melhor desfecho; nem os nobres que acorreram em busca de honra e de proveito; nem o rei de Portugal: se um dos seus objetivos centrais era impressionar e pôr os reinos vizinhos em respeito, a fulminante conquista de Ceuta, rapidamente comunicada e ampliada pelas várias cortes europeias, serviu às mil maravilhas os seus intentos.

Esta é, em traços sumaríssimos, a história da conquista. Poucas baixas do lado cristão - um fidalgo caído em batalha, uma dúzia deles vítimas da peste, não sabemos quantos soldados populares mortos, muitas baixas do lado muçulmano: não temos qualquer sugestão ou hipótese de números credíveis para avançar.

Um peso para o reino

No dia 22 começaria outra história de Ceuta: a da transformação das mesquitas em igrejas, a interminável cerimónia de armar novos cavaleiros, a escolha de uma guarnição de cerca de três mil soldados de elite para ficaram a guardar a praça e de um capitão para os comandar. Aparentemente tudo foi pacífico, exceto a última parte. A armada portuguesa regressou rapidamente ao Algarve; as tripulações e os barcos estrangeiros fretados foram pagos (em sal, suponho que porque não havia dinheiro) e desmobilizados, as recompensas pelos feitos em combate pedidas a D. João I e, regra geral, despachadas favoravelmente.

Hoje discute-se que balanço deve ser feito da presença portuguesa em Ceuta, pelo menos até 1580 (porque alguns anos depois da Restauração de 1640, mais precisamente em 1668, os ceutis declinaram regressar à soberania portuguesa, como em princípio deviam, e continuaram "espanhóis" - até hoje). Pertenço aos que pensam que a avaliação só pode ser negativa: talvez se tenha evitado alguns ataques de piratas às costas algarvias, talvez se tenha dado outra segurança aos barcos portugueses, e cristãos em geral, que viajavam entre os dois mares, houve vários sectores sociais e de atividade que enriqueceram à custa do sustento de Ceuta. Mas a praça como entreposto comercial morreu no dia da conquista; foi frequentada por alguns mercadores estrangeiros que vendiam bens variados à guarnição portuguesa, mas nunca mais teve barcos muçulmanos, nem as caravanas de trigo ou de ouro, nem as sedas e as especiarias, nem colónias de mercadores genoveses como antes tinha. O pagamento da guarnição ficava caro e o seu sustento caríssimo, porque praticamente todos os objetos e víveres de que precisavam tinham que ir do continente, ou da próxima cidade castelhana de Tarifa. Para isso o reino foi obrigado a mobilizar um volume impressionante de recursos. Nomeado governador de Ceuta, o Infante D. Henrique, que de 1415 até morrer, em 1460, só lá voltaria duas vezes, requisitava todos os anos, nas várias circunscrições fiscais do reino, os almoxarifados, uma percentagem brutal das respetivas arrecadações. Foram criados dois impostos novos para sustentar a cidade, mais um corpo de tanoeiros e ferreiros - pagos pela Coroa de Portugal, por quem havia de ser? - que trabalhavam exclusivamente no abastecimento da praça. Com regularidade, jovens da nobreza ou simples aventureiros desaguavam na praça para efetuar o seu tirocínio e amealhar algum, o que geralmente faziam através de razias militarmente pouco dignificantes sobre as pobres aldeias vizinhas, e não raro criando problemas de segurança aos veteranos da guarnição de Ceuta. Na carta que o Infante D. Pedro escreveu em 1428, em Bruges, ao seu irmão Duarte, na prática o regente do reino, informou-o da voz corrente nas cortes europeias que frequentava: Ceuta começou por ser, para a Coroa portuguesa, um feito de se lhe tirar o chapéu; mas muito cedo se converteu num desastre financeiro, de que o país faria bem em livrar-se o mais cedo possível; aliás, na sua regência, D. Pedro tentou agir de forma coerente, mandando a Ceuta um barco com ordens para que o capitão da cidade a evacuasse e a devolvesse aos anteriores habitantes. Só que esse barco foi atacado por uns misteriosos "piratas" (os tais piratas que o domínio português de Ceuta supostamente evitaria) e nunca chegou ao destino. Azar dos Távoras...Ceuta continuaria portuguesa, caríssima, melancólica e praticamente inútil. Até que, em 1668, os habitantes da cidade, com alguma "ingratidão" cínica que faria revolver nos túmulos D. João I, os seus filhos e o seu cronista Zurara, entenderam que, assim como assim, ficariam melhor sob a soberania de Carlos II, que em 1665 sucedera a seu pai Filipe IV de Espanha, III de Portugal, do que sob a obediência do português D. João IV. Estariam os ceutis ainda impressionados com a por assim dizer pujança de Filipe IV, que teve oito filhos da primeira esposa, cinco da segunda e mais onze de damas sortidas? Não foi um desfecho propriamente exaltante, na estrita ótica portuguesa, para uma história que tinha começado, há seis séculos, com um épico feito de armas.