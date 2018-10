A Revolução Russa de 1917

José Pedro Teixeira Fernandes Hoje às 16:00 Facebook

Não é possível pensar o mundo contemporâneo sem refletir profundamente sobre a Revolução Russa. À margem da Grande Guerra, os acontecimentos de 1917, mais do que levarem à implementação do socialismo num país que muitos viam como o menos adequado para tal, estiveram na origem da divisão do mundo em dois blocos antagónicos, que protagonizariam a Guerra Fria décadas mais tarde, e, antes disso, facilitaram, pelo medo, a ascensão dos regimes fascistas na Europa.

A Rússia não é um país fácil de compreender pelos ocidentais. Continua a ser um Estado imenso - o maior do mundo, com cerca de 17 milhões de quilómetros quadrados -, apesar da desagregação da União Soviética. Mas a sua população, que ronda os 145 milhões de habitantes, é escassa para esse território, sendo pouco mais de 10% da população chinesa, país com o qual tem uma fronteira de mais de quatro mil quilómetros. Para além da China, a Rússia tem fronteiras com mais de uma dezena de estados, do Báltico ao Pacífico. Nos extremos encontram-se o enclave de Kaliningrado - onde se situava a antiga cidade de Königsberg, da Prússia oriental, hoje um território entre a Polónia e a Lituânia - e Vladivostok, com fronteira com a Coreia do Norte. Esta última cidade e São Petersburgo estão separadas por mais de 6500 quilómetros em linha reta. Na sua vastidão, o território abrange 11 fusos horários.

Em muitos aspetos a Rússia é europeia, em muitos outros tem características que a afastam do normal europeu e ocidental e não são fáceis de apreender pelo observador externo. Alguns traços diferenciadores são visíveis, como o uso do alfabeto cirílico, derivado do grego, ou o calendário juliano, enraizado na tradição da Igreja Ortodoxa e usado pelo Estado até 1918. Outros estão dissimulados nas subtilezas da sua rica e complexa cultura. Este quadro geopolítico e cultural é um bom ponto de partida para olharmos o Império Russo nos séculos anteriores. Mas a História é crucial para percebermos como ocorreu um acontecimento político maior - a Revolução de 1917 -, que marcou de forma indelével o século XX.

A Rússia como grande potência é uma realidade dos últimos três séculos. No período medieval começou por ser uma entidade política débil e de contornos difusos, numa área geográfica - a Ruténia - onde viviam povos eslavos orientais (Ruténia é um termo que deriva da latinização do nome "Rus", o qual terá origem nas línguas nórdicas). Na Alta Idade Média, abrangia territórios que hoje se encontram na Rússia, na Bielorrússia, na Ucrânia e na Polónia. A conversão de Vladimir o Grande (980-1015) ao Cristianismo Ortodoxo - sob influência bizantina/helénica -, que se tornou a religião dos seus súbditos, deu um sentido de identidade, religiosa e cultural, que se prolonga até à atualidade. Mas o seu primeiro Estado - passado que também é reclamado pela Ucrânia -, foi o Rus de Kiev. Entrou em declínio nos séculos XI e XII, por lutas internas e pela quebra do comércio e ligações ao Império Bizantino, enfraquecido pelos invasores turcos seljúcidas, convertidos ao Islão. Acabou por ser conquistado pelos mongóis no século XIII. Nesse período, começou a emergir, política e militarmente, o Grão-Ducado de Moscovo - igualmente conhecido como Moscóvia. Assumiu-se como sucessor do Rus de Kiev. Foi a entidade política antecessora do Império Russo, que ganhou contornos no início do século XVIII. Encontra-se aí a origem dos czares russos. No século XV, a Moscóvia expandiu o seu território, população e riqueza. Sob Ivan III, o Grande, que governou entre 1462 e 1505, quase todos os principados russos foram libertados do domínio tártaro-mongol e islâmico. Foi o primeiro a utilizar os títulos de czar e soberano de todas as Rússias, assumindo-se como herdeiro e continuador de Bizâncio/Constantinopla, conquistada pelos turcos otomanos em 1453.

O final do século XVI e o início do século XVII marcam um período particularmente crítico para a continuidade de um Estado russo independente. O trauma ainda hoje persiste, gravado na identidade coletiva, alimentando relações de desconfiança face aos vizinhos europeus a ocidente. A guerra polaco-russa (1605-1618), na realidade uma série de guerras ocorridas nesse período, deu-se no contexto de uma crise dinástica de sucessão à frente da Moscóvia. Ocorreu no período entre a morte do czar Teodoro Ivanovich (1598), sem descendentes na sucessão, e a chegada ao poder de Miguel I (1613), fundador da dinastia Romanov. Na historiografia russa é conhecido como "período tumultuoso" ou "era das trevas". Olhando para a Rússia de hoje, com Vladimir Putin, vemos um sentimento patriótico bem vivo e por ele alimentado.

Os bolcheviques (presidium do nono congresso do Partido Comunista Russo), vendo-se Lenine à direita Foto: DR

Este período da história - em que venceu o inimigo ocidental, polaco-lituano e católico, para emergir, lentamente, como grande potência -, foi retratado no filme "1612; Chroniki Smutnogo Vremeni"/"Crónicas de um Tempo Tumultuoso" (2007), do realizador Vladimir Khotinenk. É um filme épico, que procurou recriar os acontecimentos desse ano. Na altura, o povo russo expulsou os invasores polacos e lituanos de Moscovo e a dinastia dos Romanov foi estabelecida. Esta governou a Moscóvia, mais tarde transformada em Império Russo, até à Revolução de 1917 (entre 1762 e 1917, através de uma ramificação da casa de Oldenburgo, com origem germânica, mas sempre com o apelido Romanov).

Foi sob o governo dos Romanov que a Rússia se transformou em grande potência. Se, no início do século XVII, a Moscóvia/Rússia lutava pela sobrevivência, no início do século XVIII impunha já o seu poder no Leste europeu e no Báltico. Emergia como império, ao mesmo tempo que outro império - o Império da Suécia -, desaparecia. Derrotou Carlos XII da Suécia na Grande Guerra do Norte (1700-1721), marcada pela vitória na Batalha de Poltava (1709), desastrosa para os suecos (um século mais tarde foi a França napoleónica a sucumbir perante a Rússia, após uma ilusória vitória e chegada a Moscovo, abandonada em 1812, tornando-se desastrosa para os exércitos invasores com o prolongar da campanha no Inverno; deu ao czar Alexandre I um papel preponderante no Congresso de Viena de 1814-1815 e na reconfiguração da Europa pós-napoleónica).

Pedro I, ou Pedro, o Grande, no poder desde finais do século XVII, foi decisivo na ascensão russa. Proclamou o Império em 1721, após o Tratado de Nystad, que pós fim à Grande Guerra do Norte com a Suécia. Anteriormente, abrira a Rússia à modernização, em termos económicos e tecnológicos, mas também culturais. Abriu aquilo que usualmente é descrito como uma "janela para o Ocidente", expressão metafórica com duplo sentido, simultaneamente geográfico e cultural (tecnológico também). São Petersburgo, localizada à entrada do golfo da Finlândia, no mar Báltico, foi uma das suas maiores realizações. Foi construída de raiz num território conquistado à Suécia pouco tempo antes (a ideia replica Constantinopla na Antiguidade tardia, cidade do Imperador Constantino, capital do Império Romano/Bizantino e centro do Cristianismo Ortodoxo). Foi capital do Império Russo, primeiro entre 1713 e 1728, e depois entre 1732 e 1918. Foi aí, já com o nome Petrogrado - a cidade de Pedro em russo, sem as palavras alemãs "Sankt" e "burg" - que se deram os principais acontecimentos da Revolução de 1917. Em 1991, após o fim da União Soviética, a cidade voltou ao nome original (abandonou o nome Leninegrado que tinha desde 1924). Vladimir Putin, símbolo político da Rússia pós-soviética, nasceu em São Petersburgo.

Os antecedentes da revolução

A família imperial russa, com o Czar Nicolau II em evidência. Os últimos Romanov foram executados em 1918 Foto: DR

Existe uma imensa bibliografia histórica e política sobre a Revolução Russa de 1917. Nela, os seus antecedentes são abordados focando aspetos específicos da sociedade russa, bem como as circunstâncias internacionais da época. Além dessas leituras especializadas, que naturalmente são importantes, a literatura russa contém uma interessante forma de apreendermos o ambiente anterior à revolução. Fiódor Dostoiévski (1821-1881) é um nome maior. No seu último grande livro, "Os Irmãos Karamazov", publicado em 1879-1880, retrata múltiplas facetas da sociedade russa da segunda metade do século XIX. Os ideários racionalista, liberal, socialista, anarquista e niilista que permeavam a Rússia nas camadas mais cultas da sociedade está refletido em algumas das passagens mais brilhantes da obra. Um personagem ficcional deu-lhe voz, em particular quanto às ideias mais radicais e niilistas da época: Ivan Fiódorovitch Karamazov. Uma das características do niilismo (do latim nihil, nada, no sentido de vazio) era a negação da existência de finalidade ou sentido na vida, aniquilando, ao mesmo tempo, os valores socialmente aceites. Continha, assim, traços destrutivos como os da decadência e do "vale-tudo" em termos de opções de vida humana.

Numa dessas passagens, incluída no Livro 1, capítulo 6 ("Por que vive na Terra um homem destes?"), pode ler--se este excerto que deu voz à forma de pensar e visão do mundo do niilismo da época. Ivan Fiódorovitch Karamazov "declarou solenemente durante uma discussão que em toda a Terra não existia nada que fizesse com que as pessoas gostassem dos seus semelhantes, que em geral não existe uma lei da natureza que obrigue uma pessoa a gostar de outra, e que, se houvesse amor na Terra, isso não seria por causa de uma lei natural mas unicamente porque as pessoas acreditavam na sua própria imortalidade. Ivan Fiódorovitch também acrescentou, entre parêntesis, que é nisso que consiste toda a lei natural, e que bastava, por conseguinte, eliminar da humanidade a sua fé na imortalidade, para desaparecer do seio dela não só todo o amor, mas toda a força viva susceptível de continuar a vida no mundo. Mais ainda: então não existirá mais nada imoral, tudo será permitido [se Deus não existe, tudo será permitido], até a antropofagia. E ainda não é tudo: acabou por afirmar que, para qualquer pessoa particular, por exemplo, como nós agora aqui, que não acredite em Deus nem na sua imortalidade, a lei moral da natureza tem de transformar-se, de imediato, no contrário da lei anterior, a lei religiosa, e que o egoísmo, levado à perversão, não só deve ser permitido ao homem como deve ser reconhecido necessário, como a mais necessária e quase nobre saída para a situação." (Fiodór Dostoiévski, "Os Irmãos Karamazov", vol. I, 1879-1880, trad. port., Editorial Presença, 2002, p.91).

Deixemos agora de parte Dostoiévski e o niilismo anterior à Revolução de 1917. É necessário também olhar um dos aspetos que mais marcaram a sociedade russa até à segunda metade do século XIX: a servidão. Com origens medievais, no Rus de Kiev, durante o século XVII tornou-se a forma dominante de relação entre a nobreza detentora da propriedade e os camponeses. Estes últimos encontravam-se sujeitos a uma enorme opressão. Os proprietários, tipicamente, a nobreza aristocrática, tinham um direito quase total sobre estes: podiam vender as terras juntamente com os servos que nelas trabalhavam. Na segunda metade do século XVIII, Catarina II tornou as leis ainda mais favoráveis aos nobres, que podiam deportar os servos que causassem problemas e separar famílias. Por outro lado, passou a ser possível aos servos adquirirem a sua liberdade, pagando uma quantia monetária. Em 1861 o czar Alexandre II decretou o fim deste sistema de servidão. Foram libertados mais de vinte milhões de camponeses servos, mas a propriedade da terra foi preservada. Porém, o estigma da servidão não desapareceu da sociedade russa. O escritor Anton Tchekhov (1860-1904) teve essa experiência na família. Egor Tchekhov, seu avô, comprou a emancipação da família em 1841, antes da abolição da servidão, mas a imagem social negativa continuou a acompanhá-los. Historicamente, a fuga à servidão esteve também na origem dos cossacos - palavra que etimologicamente remete para "homens livres", por extensão, aventureiros, piratas ou mercenários -, conhecidos pela sua coragem e capacidade de sobrevivência em contextos hostis, na imensidão do território russo (tiveram um papel importante na proteção dos territórios de fronteira da Rússia e na sua expansão para a Ásia Central, até inícios do século XX).

O ano de 1881 foi marcado pelo assassinato do czar Alexandre II, a 13 de março de 1881. (Fiódor Dostoiévski tinha morrido pouco tempo antes, a 9 de fevereiro de 1881.) Uma das últimas ideias de Alexandre II foi criar um parlamento eleito, a Duma. Não chegou a ser posta em prática. Nunca saberemos qual seria o rumo dos acontecimentos se ele não tivesse sido assassinado. Todavia, é plausível admitir que a Rússia poderia ter seguido o caminho da monarquia constitucional em vez do reforço da autocracia, que ocorreu sob Alexandre III. Na realidade, nas últimas décadas do século XIX e inícios do século XX deu-se a supressão das poucas liberdades civis existentes, e um regresso da repressão policial. A Okhrana - a polícia secreta criada pelo czar Alexandre III -, oficialmente Departamento de Proteção da Segurança Pública e da Ordem, foi usada para prender opositores e acabar com grupos contestatários. Foi também neste contexto que os pogroms, ataques violentos contra população judaica, se generalizaram. Todo este clima repressivo motivou, ainda mais, os anarquistas, niilistas, socialistas e outros revolucionários a promover uma propaganda de ação, com recurso a grandes atos de violência, para incitar à revolução.

Página de propaganda bolchevique, mostrando o cazar, a igreja e os ricos aos ombros do povo espezinhado Foto: DR

Quanto à Duma (parlamento), só foi criada em inícios do século XX, já com o czar Nicolau II, e com este pressionado pelos acontecimentos da revolução de 1905 - um movimento de protesto generalizado no Império Russo, ocorrido durante a guerra com o Japão. Os poderes da Duma foram muito limitados. O czar continuava a ter a possibilidade de dissolver a Duma, e os ministros do seu governo não tinham responsabilidade política perante esta, nem o parlamento os podia demitir. As primeiras eleições parlamentares trouxeram diversos deputados socialistas-comunistas e de outras correntes democratas, provocando tensão entre a Duma e os ministros do czar. A crise culminou com a sua dissolução. Em 1907, uma nova assembleia foi constituída, ainda com mais contestatários ao poder do czar, resultando num conflito de maior dimensão entre a Duma e este. Após a segunda dissolução da Duma, foram introduzidas mudanças na lei eleitoral. Afastaram a possibilidade de uma genuína representação popular, dando aos proprietários de terra mais poder de voto. O descontentamento deu origem a novos grupos revolucionários contra Nicolau II.

A revolução de 1905 foi um antecedente importante nas mudanças sociais e políticas que culminaram no ano de 1917. Desde a emancipação dos servos em 1861, o país vivia a transição de uma sociedade impregnada de traços feudais e rurais para uma sociedade onde o capitalismo industrial e urbano emergia. Muitos dos camponeses, servos libertados, afluíram às grandes cidades, permanecendo na miséria. As mudanças sociais e as novas infraestruturas, como a ferrovia transiberiana, estimularam uma industrialização nas regiões de Moscovo, São Petersburgo e Leste da Ucrânia e nas partes mais ocidentais do Império (Finlândia, países Bálticos e Polónia). Emergiu um operariado urbano considerável e o embrião de uma classe média. Nessas faixas da população existia um desejo de reformas democráticas e de transformação do sistema político. A guerra russo-japonesa (1904-1905) e a derrota da Rússia em expansão para o Pacífico intensificou esse sentimento. Precipitou os acontecimentos e foi causa direta dos tumultos de 1905.

O filme "Bronenosets Potyomkin"/"O Couraçado Potemkin", de Sergei Eisenstein, feito em 1925, durante a era soviética, celebrizou a revolta dos marinheiros contra o poder do czar. O contexto histórico foi o dos acontecimentos da já referida revolução de 1905. No couraçado Potemkin, navio de guerra da frota do Mar Negro, a tripulação amotinou-se devido às péssimas condições no navio, que iria ser enviado para a guerra contra o Japão. No plano político e simbólico, mostrou como o poder militar já não era sustentáculo inabalável do governo imperial.

A engrenagem da revolução: os bolcheviques como fação vitoriosa

Poucos acontecimentos terão sido tão marcantes na história do século XX como a Revolução Russa de 1917. Nela, os bolcheviques, uma das várias fações - a mais radical -, que lutavam por uma profunda transformação social e política, acabaram por prevalecer. Mas os acontecimentos começaram sem grande papel dos bolcheviques, em fevereiro de 1917, na capital imperial, Petrogrado (São Petersburgo). Foram consequência direta das condições extremamente difíceis em que vivia a maior parte da população, devido às circunstâncias da I Guerra Mundial (há diferentes datas para os acontecimentos, em função dos calendários usados: o início da Revolução de 1917, a 23 de fevereiro no calendário juliano russo, corresponde a 8 de março no calendário gregoriano/ocidental, que é o de uso mais comum; o mesmo sucede com a revolução de outubro, ocorrida a 24 e 25 de outubro no calendário juliano russo, ou seja, a 6 e 7 de novembro de 1917 pelo calendário gregoriano/ocidental). Os protestos e manifestações que acabaram em violência nas ruas levaram o czar Nicolau II a abdicar a favor do seu irmão, o grão-duque Miguel Alexandrovich Romanov. Este recusou suceder-lhe. O filho e herdeiro do trono, Alexei Romanov, sofria de hemofilia - doença genética hereditária que prejudica a capacidade de o organismo humano controlar a circulação do sangue e/ou a coagulação - e não tinha condições para lhe suceder (essa circunstância trágica permitiu o ascendente do monge Grigoriy Rasputin, entretanto assassinado em 1916, sobre a família real, particularmente sobre a imperatriz consorte Alexandra Feodorovna). Em consequência, a Duma proclamou a república, pondo fim à monarquia imperial e à dinastia Romanov. O Governo Provisório elegeu o príncipe Georgy Lvov para primeiro-ministro. Alexander Fyódorovich Kérensky, o ministro da Guerra, colocou o czar e família imperial em prisão domiciliária (no ano seguinte, a 17 de julho de 1918, o czar Nicolau II e os membros da família Romanov foram mortos por ordem do Soviete do Ural, durante a guerra civil subsequente à Revolução de Outubro). Kérensky estava ligado a uma fação do Partido Socialista Revolucionário, conhecida como os Trudoviks (trabalhistas). Nessa qualidade, tinha sido deputado da Duma, sob o governo do czar. Teve um papel importante no fim do regime imperial. Como ministro da Justiça, introduziu medidas como a abolição da pena de morte e o estabelecimento de liberdades civis fundamentais. Foi em seguida primeiro-ministro, sucedendo a Georgy Lvov, entre julho e outubro de 1917. Aspeto importante, o Governo Provisório continuava com o esforço de guerra contra a Alemanha e a Áustria-Hungria na frente Leste - e também contra o Império Otomano no Sudeste europeu e estreitos -, ao lado dos aliados franco-britânicos. Para além das divisões ideológicas que os opunham ao Governo Provisório, os bolcheviques pretendiam que a Rússia saísse da guerra.

O Governo Provisório, no poder entre março e outubro de 1917, esteve sempre numa posição de fragilidade interna e externa. Internamente, múltiplos grupos e fações que se opunham ao czar procuravam conquistar o poder. Os contestatários abrangiam grupos muito diversos em termos ideológicos: desde os liberais e democratas pró-capitalismo, até aos anarquistas e niilistas, passando por diversas fações enquadráveis no espectro socialista-comunista, radicalmente anti-capitalistas e anti-democracia "burguesa".

No âmbito destes últimos, tinha particular preeminência o Partido Operário Social-Democrata Russo, fundado em finais do século XIX. Nos congressos dos primeiros anos do século XX, dividiu-se em duas fações. Uma protagonizada por Vladimir Ilyich Ulyanov (1870-1924), conhecido pelo pseudónimo Lenine; a outra por Julius Martov (1873-1923). Lenine pretendia um partido com um núcleo de pequena dimensão de revolucionários "profissionais" - uma espécie de vanguarda revolucionária -, tendo um grande número de apoiantes e simpatizantes, mas que não seriam membros do partido. Martov defendia um partido de grande dimensão, formado por ativistas e com elevada representação popular. Os apoiantes de Martov ficaram conhecidos como "mencheviques" ("minoritário" em língua russa), enquanto que a fação de Lenine ficou conhecida como os "bolcheviques" (termo que significa "maioritário"). A designação é algo enganadora. Apesar de derrotados nos congressos do partido, embora por escassa margem, os mencheviques tiveram, durante muito tempo, mais apoio popular do que os bolcheviques.

Após a Revolução de fevereiro de 1917, o Governo Provisório foi boicotado e atacado na sua legitimidade pelo Soviete de Petrogrado dos Deputados dos Trabalhadores e dos Soldados (abreviadamente Soviete de Petrogrado), o qual se pretendia representativo dos trabalhadores e soldados da capital. Tornou-se num centro de poder rival para o Governo Provisório, contestando o seu poder em todo o país. Criou-se aquilo que na historiografia soviética ficou conhecido como o Dvoyevlastiye (dualidade de poderes). Na ação política, o termo foi usado pela primeira vez por Lenine, embora tenha sido teorizado anteriormente por Pierre-Joseph Proudhon. Designava a já referida situação, na qual dois poderes - os Conselhos Operários, ou os Sovietes, em particular o Soviete de Petrogrado e o aparelho oficial do Estado, através do Governo Provisório -, coexistiam entre si e competiam pela legitimidade política e apoio popular. Esta situação, politicamente instável, constituía, na óptica de Lenine, uma oportunidade única para os bolcheviques conquistarem o poder e estabelecerem o embrião de um futuro Estado comunista (a estratégia influenciou as revoluções subsequentes e foi replicada por Mao Tsé-Tung na revolução chinesa de finais dos anos 1940).

Lenine, a Alemanha imperial e o Tratado de Brest-Litovsk

Cossacos leais ao Governo Provisório entrando em Petrogrado, em julho de 1917 Foto: DR

A 24 e 25 de outubro de 1917, os bolcheviques tomaram o poder, derrubando o Governo Provisório de Kérensky. Na introdução/prefácio à primeira edição norte-americana de "Ten Days that Shook the World"/"Os Dez Dias que Abalaram o Mundo", de John Reed (Boni & Liveright, Nova Iorque, 1919), que relata os acontecimentos a partir de uma experiência vivida no terreno, Lenine recomendava-o, "sem reservas, aos trabalhadores de todo o mundo". Acrescentava, ainda, que era um livro que "gostaria de ver publicado em milhões de exemplares e traduzido para todas as línguas". Fornecia "uma exposição verdadeira e vivida dos eventos tão significativos para a compreensão do que realmente é a Revolução do Proletariado e da Ditadura do Proletariado. Esses problemas são amplamente discutidos, mas antes que alguém possa aceitar ou rejeitar tais ideias, deve entender o significado total da decisão que se vai tomar". Ao contrário de Alexander Kérensky, que caiu praticamente no esquecimento, Lenine é um nome incontornável da Revolução Russa.

Num breve olhar pelo seu percurso biográfico, várias facetas chamam a atenção. Nascido numa família de classe média-alta, interessou-se por ideias socialistas e revolucionárias enquanto jovem estudante. Foi preso e exilado tendo-se mudado para a Europa Ocidental, onde se tornou um teorizador destacado do movimento socialista-comunista. Como já referido, teve um papel fundamental na divisão ideológica Partido Operário Social-Democrata. A sua fação bolchevique está na origem do Partido Comunista da União Soviética. Incentivou uma insurreição durante a contestação ao governo do czar, em 1905. Fez campanha para que a I Guerra Mundial fosse aproveitada para uma revolução proletária à escala europeia. Na lógica do pensamento marxista, acreditava estar perto o colapso do capitalismo e a sua substituição pelo socialismo-comunista.

Na altura em que ocorreram os acontecimentos que afastaram do poder o czar Nicolau II, Lenine estava exilado em Zurique, na Suíça. As notícias apanharam-no de surpresa. Como já referido, os bolcheviques tinham desempenhado um papel menor na Revolução de Fevereiro. Mas Lenine achava que existia um potencial revolucionário radical nos acontecimentos. Quanto ao Governo alemão, viu em Lenine uma oportunidade para desestabilizar o Governo Provisório, com o objetivo de retirar a Rússia da guerra, abandonando a aliança com britânicos e franceses. Note-se que tudo isto ocorreu em vésperas da entrada dos EUA na guerra. Por isso, um dos episódios mais curiosos - e com grande impacto na história da Rússia e mundial -, está relacionado com a forma como Lenine e a sua entourage exilada conseguiram viajar da Suíça (Zurique) para a Rússia (São Petersburgo). O seu regresso, em abril de 1917, impulsionou, de forma decisiva, a "fação jacobina" da revolução: os bolcheviques (outro personagem influente, Leon Trotsky chegou a seguir, em maio, ido de Nova Iorque, onde também estava exilado). O objetivo era a formação de uma república dos sovietes - "todo o poder aos sovietes" no conhecido slogan revolucionário - e a instauração de uma ditadura do proletariado com a abolição da propriedade privada e das classes.

A viagem de Lenine foi retratada num livro da escritora e historiadora britânica Catherine Merridale, "Lenin on The Train"/"Lenine no Comboio" (trad. port., Temas e Debates/Círculo de Leitores, 2017). Tratou-se de estratégia de subversão, ou de "guerra por procuração", contra a Rússia. Coincidiu, como já notado, com a altura em que os EUA entraram na guerra, ao lado de britânicos e franceses, pelo que os alemães procuravam uma vitória decisiva na frente oriental. A forma mais rápida seria a saída da Rússia. Catherine Merridale cita um curioso comentário, feito a posteriori por Churchill, sobre a estratégia usada pelos alemães nessa altura crítica: "Viraram contra a Rússia a mais sinistra de todas as armas. Transportaram Lenine num vagão selado, como um bacilo da peste, da Suíça para a Rússia" (p. 18). Na realidade, como Catherine Merridale acrescenta a seguir, o vagão de comboio "não estava propriamente selado; as portas laterias raramente se encontravam fechadas e as pessoas entravam e saíam". Teoricamente, "a carruagem que transportava o seu grupo" era uma "entidade extraterritorial, separada do mundo circundante, e, por isso, isenta de qualquer contacto com a população inimiga" (idem, p. 17). Mas tudo isto foi mais uma imagem conveniente para Lenine e a sua entourage bolchevique, usada na propaganda revolucionária.

Alexander Israel Helphand (nome russo Aleksandr Izrail Lazarevich Gelfand), conhecido pela alcunha "Parvus", judeu socialista russo-alemão, teve um papel relevante neste episódio. Nascido numa família judia na Rússia, residiu na Alemanha nos anos 1890 e aí se tornou marxista. Conheceu Lenine, Trotsky e outros exilados. Voltou para a Rússia para participar na sublevação de 1905. Aí foi detido e condenado à Sibéria, tendo escapado para a Alemanha. O seu papel maior foi como negociador entre os alemães e Lenine para a viagem no "comboio selado". Uma interrogação vem à mente quando pensamos em tudo isto: foi uma realpolitik necessária para a causa revolucionária dos bolcheviques, em que "o inimigo do meu inimigo é meu amigo"? Ou Lenine foi um "traidor", ao serviço dos interesses germânicos para afastar a Rússia da guerra - e favorecer uma Ucrânia independente sob influência alemã -, algo de que os seus detratores o acusavam, à época?

Independentemente da avaliação, crítica ou benévola, que se possa efetuar das ligações de Lenine à Alemanha, a estratégia de subversão dos esforços de continuação na guerra do governo de Kérensky resultou em cheio. Menos de um ano depois, a 3 de março de 1918, o governo bolchevique russo assinava o Tratado de Brest-Litovsk com as Potências Centrais (Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Bulgária e Império Otomano), na atual Bielorrússia. O resultado foi a saída do conflito, sendo rasgados todos os acordos do Império Russo com seus antigos aliados de guerra, mas pagou um preço elevado por isso. É verdade que a guerra se tornara imensamente impopular entre o povo russo, devido às imensas perdas humanas e à deterioração das condições de vida. Quanto aos bolcheviques, tinham feito da saída da guerra uma das suas grandes reivindicações. Todavia, os termos do Tratado de Brest-Litovsk foram extremamente duros. A Rússia perdeu a Finlândia, os Estados Bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia), a Polónia, e a Ucrânia - recuperada durante a guerra civil subsequente, tal como a Bielorússia -, bem como as províncias no Leste da Anatólia/Turquia (Ardaham e Kars). No seu conjunto, estes territórios continham cerca de um terço da população, metade de indústria e a maioria dos recursos de carvão do Império Russo. Mais tarde, a União Soviética reconstituiria grande parte do império perdido sob uma outra forma.

A Revolução Russa apagou-se, o sentido de missão persiste

Ao longo da história dos últimos séculos, a Rússia tem sido demasiado conservadora, ou demasiado revolucionária, para o gosto ocidental. Propensa a radicalismos e extremos, pelo menos assim parece sob o olhar ocidental. Rejeitou, sempre, o papel de um normal Estado democrático-liberal e capitalista, como a maioria dos ocidentais gostariam que fosse. Naturalmente que os russos não se veem da mesma maneira a si próprios. Mais do que seguir modelos sociais e políticos dos outros, especialmente dos seus rivais europeus e ocidentais, a Rússia tem ambição de - ela própria -, ser um modelo e espalhá-lo no mundo. Há razões profundas para isso na sua identidade. Tal como alguns outros povos, os russos têm impregnado o sentido de missão que lhes dá uma sensação de transcendência e se perpetua ao longo do tempo. Esse sentimento de missão - com tonalidades messiânicas - facilitou a passagem da Rússia imperial e conservadora para uma União Soviética comunista e revolucionária, após a Revolução de 1917. Olhemos de novo para o passado russo. Vejamos as raízes mais profundas desse sentimento e as suas transformações.

Importa aqui notar que nem o sentimento messiânico nem a redenção pelo sofrimento, que normalmente lhe está ligada, são algo que só se encontre na Rússia. Este sentimento pode ser definido como a crença em que um determinado grupo foi escolhido para realizar um fim elevado, que interessa a toda a humanidade, normalmente de tipo transcendental. Estreitamente ligada a essa finalidade última está a ideia de que o sofrimento suportado pelo grupo levará à sua própria redenção (e da própria humanidade no seu todo). Assim, pode falar-se na existência de um messianismo judaico, francês ou norte-americano, por exemplo. No caso da Rússia, é um fenómeno enraizado e persistente, observável em vários momentos da sua história e nas manifestações artísticas e literárias, por exemplo de Pushkin, Gogol ou Dostoiévski. A força e a vitalidade do messianismo russo pode ser explicada não só pelo sofrimento do povo, mas também pelo papel do Cristianismo Ortodoxo e também muito pela sua geopolítica - a ameaça permanente a ocidente (potências europeias/ocidentais), a sul (tártaros/Islão) e a leste (China).

Na Rússia existe um sentido profundo de missão, que vai desde a reivindicação do monge Philotheus ou Filofei, de que Moscovo era a Terceira Roma, no século XVI, até à convicção de Lenine de que o partido Comunista soviético era o farol do proletariado e guiaria a humanidade, no século XX. A Filofei é atribuída a teoria de que Moscovo seria a Terceiro Roma, tese que se encontra nos seus escritos (na realidade, estes foram sobretudo dedicados a outras questões, principalmente ligadas à Igreja, apenas se referindo a Moscovo de forma simbólica).

A principal mensagem era dirigida ao czar, fazendo-lhe sentir a responsabilidade da sua posição política e eclesiástica, como protetor de fé ortodoxa. As capitais anteriores do Cristianismo Ortodoxo - Roma e Constantinopla - tinham caído, a primeira nas mãos dos hereges latinos/católicos e a segunda nas dos infiéis muçulmanos. Moscovo era o bastião da Ortodoxia. Uma ramificação dessa identidade e sentido de missão encontra-se na rejeição do calendário, pela sua origem na rival Igreja latina. Deve-se ao Papa Gregório XIII a substituição, em finais do século XVI, do calendário juliano, originário da Antiguidade romana, mas este continuou a ser usado pela Igreja Ortodoxa.

Como mostra Peter J. S.Duncan, num perspicaz livro intitulado "Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Communism and After" (Routledge, 2000), no século XIX o sentimento eslavo, sob influência do romantismo germânico, rejeitava o Ocidente e reafirmava a cultura tradicional russa. Os eslavófilos idealizavam uma harmonia que acreditavam ter existido na "Santa Rússia" dos tempos da Moscóvia, com a Ortodoxia como força estrutural. A revolução bolchevique de outubro de 1917 usou, à sua maneira, o sentimento messiânico preexistente. A Rússia surgia agora na vanguarda da História, como o primeiro Estado revolucionário do mundo a ser governado por trabalhadores. Nessa versão - a Igreja Ortodoxa Russa foi afastada devido à estreita ligação com os czares -, emergia um messianismo secularizado.

O Manifesto do Partido Comunista, publicado pela primeira vez em 1848, por Karl Marx e Friedrich Engels, o Comintern (do alemão, Kommunistische Internationale), a Internacional Comunista (1919-1943) fundada em 1919 por Lenine e o Partido Comunista soviético, para reunir os partidos comunistas a nível internacional, eram a nova "Bíblia" e a "Igreja" ecuménica. O povo russo continuava a ser o "povo eleito".

Com a desintegração do sistema comunista, a partir de 1989, e o final da União Soviética, em 1991, deu-se uma nova e profunda transformação. Aos olhos ocidentais, a Rússia que reapareceu já não é demasiado revolucionária e progressista, mas demasiado conservadora e autoritária. Historicamente, lembra os ideais passadistas da Santa Aliança, surgida por inspiração do czar da Rússia Alexandre I, uma coligação de potências monárquicas e conservadoras da Europa: Império Russo, Império Austríaco e Reino da Prússia. A aliança foi proclamada no Congresso de Viena (1814-1815). Pretendia impedir o avanço corruptor das ideias liberais e constitucionalistas espalhadas pela Revolução Francesa. Hoje, assistimos a uma transformação do comunismo soviético numa identidade russa de tonalidades mais tradicionais. A defesa, por Vladimir Putin, dos "valores tradicionais" da Rússia e o seu escárnio do liberalismo "sem género e infértil" do Ocidente exemplificam a nova Rússia, na vanguarda de uma "Internacional Conservadora". Um século depois, a chama da Revolução Russa de 1917 apagou-se. O sentido de missão da Rússia persiste.