Do mapa cor-de-rosa ao império africano português

No último quartel do século XIX, todas as potências europeias queriam o seu quinhão de África. Portugal não tinha argumento mais forte do que a história, protagonizando então um processo cheio de solavancos. E foram os desdenhados "bretões", afinal, quem viabilizou o destino lusófono de Angola e Moçambique..

Não é nem será pacífica a terminologia a aplicar à presença portuguesa em África, se colonialista, se imperial, mas teremos sempre de ter claro que, contrariamente ao que possa fazer crer alguma retórica nacionalista, nenhuma dessas designações poderá aplicar-se até ao final do século XIX. Embora ancestral, remontando às façanhas dos navegadores quatrocentistas e quinhentistas, essa presença era, até então, apenas epidérmica. Por várias razões: as prioridades haviam sido outras, do trato das especiarias, a oriente, à aposta, essa sim imperial, na colonização do Brasil, o problema da falta de gente condicionava cronicamente as ambições portuguesas e a penetração no continente negro levantava muitos problemas. Só na centúria de oitocentos, com as expedições dos mais famosos africanistas e com a jogada quase suicidária do mapa cor-de-rosa, as voltas e reviravoltas do concerto internacional permitiram que Portugal atravessasse o século XX na posse de vastíssimos territórios, num e noutro lado do continente.

A Conferência de Berlim, o mapa cor-de-rosa, o ultimatum , o tratado firmado em 1891 com os ingleses... Vários acontecimentos, num curto período, estimularam diferentes processos decisivos para mudar a face do país, sendo os mais destacados a solidificação de um Portugal ultramarino em África, apenas desfeito na sequência do 25 de Abril, e o fortalecimento do ideário republicano que viria a triunfar a 5 de outubro de 1910, mas que, logo em 31 de janeiro de 1891, desencadeou no Porto uma revolta cuja importância é maior do que as vagas referências feitas pelos autores de algumas das nossas mais consagradas sínteses históricas.

A inspiração dos exploradores

O nosso ponto de partida deveria ser a Conferência de Berlim (1884), mas será conveniente recuarmos a meados do século XIX para notar como o imaginário africano se ia implantando, graças às façanhas de alguns exploradores, no imaginário dos portugueses. O Brasil estava perdido, não apenas como joia maior do império (independente desde 1822), mas também como destino do tráfico negreiro clandestino, feito a partir de portos portugueses na costa ocidental africana. África, no seu âmago, permanecia um mistério, e as doenças, particularmente o paludismo, ou a incapacidade de superar militarmente, com os meios de então, as populações autóctones, condicionavam os propósitos de colonização (o que veio a alterar-se, no final do século, com o desenvolvimento do quinino, enquanto fármaco antimalárico, e com a invenção da metralhadora). Mas o mistério era, evidentemente, apelativo, e as primeiras expedições de Silva Porto, na década de 1840, e, sobretudo, as de Alexandre Serpa Pinto e, ainda, as de Hermenegildo Brito Capelo e Roberto Ivens, nos anos 70 e 80 do século XIX, tiveram grande impacto em Portugal (veja-se como estes nomes são frequentes na toponímia das nossas cidades). Notável e triunfante foi a expedição de Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, impulsionada pela então recentemente fundada Sociedade de Geografia de Lisboa: em 1884, abalançaram-se a atravessar o continente, de Moçâmedes, no Sul de Angola, a Quelimane, em Moçambique, e essa expedição foi, naturalmente, inspiradora para o famoso mapa cor-de-rosa. Já lá iremos.

Convenhamos que o interesse em África não resultava, no essencial, do apelo científico dado por aquela desconhecida imensidão ou do espírito de aventura. África era altamente apetecível, para as potências europeias, tanto como potencial mercado como enquanto território fornecedor de matérias-primas. São fatores desse género que levam a que o imperialismo em África assuma uma forma colonial, distinta do que se passava na Ásia ou na América Latina, e é na década de 1870 que se começam a manifestar, entre países industrializados da Europa, tensões imperialistas, levando a uma série de iniciativas que viriam a culminar na divisão dos territórios africanos. E há um jovem país que assume papel decisivo nesse processo.

Enquanto Estado, a Bélgica só existia desde 1830, mas havia protagonizado uma industrialização rápida e intensa, valendo-se ainda da localização geográfica, no coração da Europa, que lhe abria as portas de um mercado inacessível, por exemplo, às nações periféricas. Ou seja, tão rápido progresso fez com que este país reunisse, cedo, as condições para a exportação de capitais. Ora, estando a Bélgica, contrariamente aos Países Baixos, de que se havia separado, ausente dos tradicionais processos de expansão, necessitava de fazer parte do mosaico das nações colonialistas. A primeira abordagem do rei belga, Leopoldo II, foi tentar comprar territórios coloniais, mais ou menos em saldo. Tentou com a Holanda, na Indonésia, tentou com Portugal, em parte de Angola, e tentou com Espanha, nas Filipinas. Sempre sem êxito, o que não resultou em desistência, antes na busca de outros caminhos.

Ora, esses caminhos estavam a ser desbravados pelos grandes exploradores europeus, havendo a destacar quatro grandes rios africanos que eram objeto de expedições científicas de enorme impacto: o Nilo, o Níger, o Congo e o Zambeze. Nomes como os de Richard Francis Burton, John Hanning Speke, Hugh Clapperton ou, sobretudo, David Livingstone e Henry Morton Stanley, ganhavam aura mítica, mas fixar-nos- -emos agora no último, que, após a célebre viagem em que foi ao encontro de Livingstone, que procurava a nascente do Nilo (ficou célebre a frase " Dr. Livingstone, I presume? ", atribuída a Stanley aquando do encontro entre os dois, embora possa nunca ter sido proferida), foi contratado para descer o Congo. Dos grandes rios que referimos, este, também conhecido por Zaire nos séculos XVI e XVII, era o mais misterioso e de difícil conhecimento, atendendo à complexidade da sua bacia hidrográfica, mas as viagens de Stanley colocaram alguma luz sobre aquela região que, mesmo no final do século, viria a ser inspiração para a célebre novela "Heart of Darkness" ("O Coração das Trevas"), de Joseph Conrad. Ora - voltemos a Stanley -, ficou então percebido que se tratava de uma região muito populosa (ou seja, tinha capacidade de fornecimento de mão-de-obra e potencial como mercado), com poder de compra (a borracha, as oleaginosas e o marfim eram produtos de troca, com produção na bacia do Congo, que interessavam aos europeus). Naquele momento, este era um rio que, estrategicamente, seduzia muita gente.

De Bruxelas a Berlim

Portugal, sempre com o argumento da legitimidade histórica, reclamava direitos acima de todos os outros países, mas fazer valer tais direitos era impossível para um país pequeno, sem qualquer outro tipo de poder argumentativo (económico ou militar, por exemplo). De tal modo que, quando Leopoldo II decidiu realizar em Bruxelas, em 1876, uma Conferência de geografia dedicada a África, Portugal foi excluído da lista de nações convidadas (era a carta fora do baralho, ou a carta a expulsar do baralho, como iniciativas posteriores confirmariam). Nessa conferência foi decidida a criação de um Comité de Estudos do Alto Congo, que, sob uma máscara filantrópica (combater o tráfico de escravos e o alcoolismo), preparava caminho para os interesses coloniais das grandes potências europeias.

Ora, Portugal, sem peso no concerto europeu e baseando as suas pretensões no argumento histórico, procurou manter-se em jogo fazendo valer a velha aliança com os ingleses e tentando, com estes, um acordo bilateral sobre o Congo. Para o Governo português, havia lógica em ter a foz do Congo sob o seu controlo, mas a cooperação dos britânicos não se deveu ao reconhecimento dessa ideia. Para os ingleses, cujo real confronto estratégico era então com a Bélgica, fazer um acordo com o elo mais fraco em toda a questão (Portugal) significaria ganhar a desejada supremacia. Daí que o tratado firmado entre Londres e Lisboa, em 1884, desse o controlo das duas margens a Portugal, que, porém, ficaria impedido de impor pautas protecionistas.

É nesse momento que, enquanto Bruxelas protestava, surgiu em cena um ator de peso, até então afastado da discussão: a Alemanha. Para o chanceler Otto von Bismarck, impunha-se a realização de uma reunião de todas as potências interessadas, para debater o regime jurídico dos rios africanos. Essa reunião, a célebre Conferência de Berlim, arrancou em outubro de 1884. Importa aqui desfazer desde já um grande equívoco em relação à Conferência de Berlim. Contrariamente ao que se vê em muitos escritos e à ideia generalizada que se formou, este fórum não serviu para dividir o território africano pelas potências coloniais, traçando fronteiras a régua e esquadro. Tais fronteiras resultaram de processos posteriores (como veremos, o mapa das colónias portuguesas foi negociado com os ingleses na década de 1890), e a Conferência de Berlim, que durou até fevereiro de 1885, serviu essencialmente para resolver a questão dos rios. É verdade, porém, que esta reunião marcou o arranque da ocupação colonial de África, não pelo estabelecimento de zonas de influência adstritas a cada potência, mas pela definição de regras sobre a ocupação dos territórios pelas nações europeias.

Continuemos a focar a questão dos rios. De um modo geral, ficou definido que deveriam ser abertos, sem restrições, o que constituiu um revés para Portugal, que ficou ainda impedido de ocupar as duas margens na foz do Congo, como pretendia. Assim sendo, Portugal ficou na margem esquerda (hoje a fronteira sententrional de Angola), sendo que, a norte, pôde apenas manter um enclave afastado do rio (aí se explica que Angola tenha ficado com Cabinda, num tempo em que as jazidas de petróleo aí existentes estavam muito longe de ser descobertas e de fazerem parte da equação), ficando a margem direita nas mãos de uma associação internacional, o Estado Livre do Congo. Este Estado Livre do Congo estava em conflito com as pretensões francesas, o que levou à divisão do território congolês em dois: o Congo e o gigantesco Congo Belga, hoje República Democrática do Congo. Logo após a Conferência de Berlim, as divisões de territórios começaram a ser definidas no papel, e a ocupação processou-se, depois, muito rapidamente.

Não faremos aqui o levantamento de toda a divisão colonial de África, porque nos afasta do caso português, mas importa, porque para nós é relevante, referir como a Alemanha, que nunca tivera possessões coloniais, rapidamente se instalou no Togo, nos Camarões, no Sudoeste Alemão (atual Namíbia) ou no hinterland de Zanzibar, a África Oriental Alemã (grosso modo, o que é hoje a Tanzânia). Ou seja, tomou posse de territórios entre o que eram as tradicionais pretensões europeias, criando aí pontos de pressão que viriam a ser focos do conflito generalizado de 1914-18, em particular daquilo que foi a participação portuguesa nos teatros africanos da Grande Guerra.

Não nos adientemos. De um modo geral, a Conferência de Berlim, em 1884-85, foi uma derrota para Portugal, pois ficou determinado que os direitos históricos não davam garantia de ocupação. As ocupações teriam de ser concretizadas no terreno, garantindo o livre comércio. Portugal não estava em nada beneficiado, e viria a caminho o talvez delirante mapa cor-de-rosa, tantas vezes visto como um tiro nos pés, mas que, feitas todas as contas, não o terá sido assim tanto.

Em colisão com a BSAC

A célebre viagem "De Angola à ContraCosta", de Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo, justamente quando decorria a Conferência de Berlim, foi a evidente inspiração para o mapa corde-rosa. Este, indo na linha de um outro "Mappa D"Africa" difundido pela Sociedade de Geografia de Lisboa junto do "povo portuguez", em 1881, estaria apenso ao tratado celebrado com a Alemanha em 1886, sendo chamado daquela forma por estar pintada dessa cor a vasta área pretendida por Portugal (a "África Austral Portuguesa"), atravessando transversalmente o continente, de Angola a Moçambique. Após o fórum berlinense, a diplomacia portuguesa havia movido, para viabilizar o seu projeto, negociações com países que poderiam opor-se. França recebeu territórios a sul do rio Casamansa (hoje pertencentes ao Senegal e com pretensões independentistas) e com a Alemanha, no tratado referido, ficaram definidas as fronteiras a sul de Angola e a norte de Moçambique.

Obviamente, coloca-se a questão: e os ingleses? Onde entrava, aqui, a poderosa potência colonial, nossa aliada (umas vezes mais, outras vezes menos) desde a Idade Média, isto é, desde o Tratado de Windsor, celebrado em 1386? A posição em relação a Inglaterra fazia, também, parte do jogo político interno português, entre regeneradores e progressistas, e havia incómodo com o velho aliado, desde que os ingleses, em Berlim, haviam falhado na defesa do tratado que tinham celebrado com Portugal, em 1884, acerca da foz do Congo. O historiador Rui Ramos, por exemplo, questiona se o mapa cor-de-rosa não significaria a proclamação do fim da tutela inglesa. Certo é que não haveria em Portugal quem, estando dentro do assunto, não pensasse que o mapa cor-de-rosa colidia claramente com os interesses de Inglaterra, ou, melhor, de uma organização que naquela parte do mundo podia ainda mais forte do que o poder londrino: a British South Africa Company (BSAC), de que Cecil Rhodes era o mais notório acionista.

Mais uma vez, como notámos em relação à Conferência de Berlim e à divisão do continente africano pelas potências coloniais, nem sempre são as versões mais conhecidas, ou mais enraizadas, que melhor explicam as movimentações políticas. É corrente dizer-se que a ideia da África Austral Portuguesa, ligando continuamente Angola a Moçambique, colidia com o projeto de Rhodes, que era unir o Cairo (Egito) à Cidade do Cabo (África do Sul) por caminho de ferro. Se bem que o projeto do "Cape to Cairo Railway" tenha existido, sem nunca ser concluído, as motivações da BSAC estavam longe de ser assim tão poéticas. Por um lado, a circunstância de atravessar, eventualmente, território sob administração portuguesa não obstaria à construção da ferrovia nem constituiria qualquer constrangimento para os nossos velhos aliados. Por outro lado, o negócio da BSAC não era propriamente o caminho de ferro, mas algo reluzente, dourado, precioso. E aí está a razão de ser de tudo o que aconteceu depois.

O que estava em causa era um processo expansionista, impulsionado pela atividade da mineração de ouro, feito a partir da África do Sul, por companhias majestáticas de capitais ingleses (e não boers), que chegavam a exercer funções públicas delegadas pelo Estado, como a administração do território. Entre essas empresas destacava-se a referida BSAC, que, depois de se instalar na exploração aurífera do Rand, tinha fundos suficientes para progredir no território a um ritmo que nem ao Estado britânico era possível. Indo para norte, exploraram o Limpopo, e depois a Matabelalândia, em território da colónia que veio a ganhar o nome de Rodésia (derivado do próprio Rhodes), Zimbabué desde o reconhecimento da independência, em 1980.

Quase todo o território que veio a ser a Rodésia estava pintado a cor-de-rosa, no famoso mapa, mas tal não representava muito, pois jamais os portugueses teriam possibilidade de avançar por ali. O que causava incómodo a Rhodes e à BSAC era o avanço português na região abaixo do lago Niassa, o Chire. Aí entrariam em choque os movimentos de progressão dos portugueses e da BSAC, aí estavam em confronto interesses portugueses e britânicos, ambos invocando (ou inventando) justificações históricas para a fixação naquele território. As expedições militares portuguesas começaram após o tratado de 1886 com a Alemanha, e toda a tensão verificada nos anos seguintes desaguou no " ultimatum ". Foi a invasão portuguesa da Macololândia, em 1889, que, em última análise, levou à posição de força dos ingleses que fez abalar todos os alicerces do Portugal de então. Invasão essa que é usada por Luís Filipe Carmo Reis, em dissertação de mestrado apresentada em 2006 à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para mostrar "que Portugal se revelava tão agressivo e racista como qualquer outra potência europeia envolvida no "novo imperialismo" de finais do século XIX". O massacre dos Macocolos, povo que era apoiado pelos britânicos contra os portugueses, constitui uma página pouco luminosa e pouco contada da nossa História, mas, se contraria a tradicional visão de alguma passividade da presença portuguesa em África, também não nos diferencia, apenas nos coloca numa linha de ação que era comum às restantes potências então empenhadas em construir os seus impérios africanos.

Tropeções, recuos e avanços

A posição de força dos ingleses de que falámos atrás é o muito conhecido " ultimatum " de 11 de janeiro de 1890, na verdade um memorando enviado ao Governo português depois de terem falhado as anteriores tentativas dos ingleses para, pela via diplomática, levarem à retirada portuguesa dos territórios disputados na África Oriental. Reproduzamos aqui o lacónico texto:

"O governo de Sua Majestade não pode aceitar, como satisfatórias ou suficientes, as seguranças dadas pelo governo português, tais como as interpreta. O cônsul interino de Sua Majestade em Moçambique telegrafou, citando o próprio major Serpa Pinto, que a expedição estava ainda ocupando o Chire, e que Katunga e outros lugares mais no território dos Makokolos iam ser fortificados e receberiam guarnições.

"O que o governo de Sua Majestade deseja e em que insiste é no seguinte: que se enviem ao governador de Moçambique instruções telegráficas imediatas para que todas e quaisquer forças militares portuguesas atualmente nos países do Chire e dos Makokolos e Mashonas se retirem. O governo de Sua Majestade entende que, sem isso, as seguranças dadas pelo governo português são ilusórias.

"O senhor Petre [nota: ministro britânico em Lisboa] ver-se-á obrigado, à vista das suas instruções, a deixar imediatamente Lisboa, com todos os membros da sua legação, se uma resposta satisfatória à presente intimação não for por ele recebida esta tarde; e o Navio de Sua Majestade, Enchantress, está em Vigo esperando as suas ordens.

"Legação Britânica, 11 de Janeiro de 1890."

O impacto do ultimato foi enorme. A ameaça era suficientemente explícita, e Portugal não poderia arriscar ser atacado no seu território, designadamente na sua capital, pelo que cedeu de imediato. O Partido Progressista estava no governo e, mesmo com a queda do gabinete consequente ao humilhante episódio, pretendia manter a maioria parlamentar que viabilizaria um outro governo, mas o novo rei, D. Carlos, entregou o poder aos regeneradores, e estes dissolveram as Cortes, levando a eleições que lhes foram favoráveis. Consequência: os progressistas passaram a atacar o monarca e elegeram deputados republicanos em 1890 (Cf. Rui Ramos, in "História de Portugal", Esfera dos Livros). Logo após o ultimato, a legação britânica em Lisboa foi apedrejada, em tempo recorde Alfredo Keil compôs "A Portuguesa" e Henrique Lopes de Mendonça acrescentou-lhe a letra patriótica ("contra os bretões, marchar, marchar", sendo que quando a República fez dessa marcha o Hino Nacional, em 1911, os "bretões" foram substituídos por "canhões").

Todo este clima ajudou a fortalecer os republicanos em Portugal, e o ultimato foi a causa primeira da tentativa de implantação da República a partir do Porto, a 31 de janeiro de 1891 (o 31 de Janeiro foi muito mais do que uma mera revolta de sargentos, havendo desde cedo o envolvimento de destacados republicanos na conspiração, tendo falhado em boa parte porque disputas internas, no Partido Republicano, inviabilizaram que o movimento, esmagado na Invicta, alastrasse ao resto do país). Mas, enfim, o que mais aqui interessa sublinhar é que foi desse episódio que envergonhou os portugueses da época que nasceram as negociações, com os ingleses, de que veio a resultar o mapa do Portugal ultramarino que deixou de existir após o 25 de Abril.

Não que esse processo tenha decorrido sem obstáculos. Houve vários. Logo em 1890, em agosto, portugueses e ingleses chegaram a um acordo, e a continuidade territorial entre Angola e Moçambique até seria possível, mas este foi denunciado nas Cortes portuguesas, pelos progressistas, no âmbito do confronto político com os regeneradores e com o rei. Desde sempre houvera em Portugal a certeza de que o projeto do mapa cor-de-rosa era excessivo para a dimensão do país (poucos meios, muito pouca gente), e o acordo, em que se previa uma Angola retangular e um Moçambique similar ao que veio a ser, previa uma ligação por terra entre as duas colónias, numa faixa ao longo do rio Zambeze, em que Portugal poderia construir ligações rodoviárias e ferroviárias, pontes e linhas telegráficas. Todavia, esse "De Angola à Contra-Costa" definido no acordo de 1890 foi muito contestado em Portugal, pois implicava a cedência de territórios a sul do Zambeze onde já havia fixação de colonos portugueses, e foi chumbado pelo parlamento.

O segundo tratado, firmado em Londres, a 11 de junho de 1891, retirava a Angola algumas parcelas de território, acrescentava outras a Moçambique, a norte do Zambeze, e deixava de prever a ligação terrestre entre as duas colónias. Um mês antes, um outro território havia sido acrescentado a Angola, na sequência de um acordo entre Portugal e o Estado Livre do Congo. Esse espaço, no Nordeste de Angola, era a Lunda, que veio a ser o território da célebre Companhia de Diamantes de Angola - Diamang. Em 1891, depois de tantos tropeções, avanços e recuos, Portugal encontrava-se na posse de dois milhões de quilómetros quadrados em África. Tendo partido, num tempo de afirmação do colonialismo capitalista, do pouco poderoso argumento da legitimidade histórica adquirida no tempo dos Descobrimentos, ficava na posse de um verdadeiro império.

Os tropeções, esses, não pararam aí. Ao permitir que Portugal ficasse, nos dois lados de África, com tão amplos territórios, os britânicos estavam, também, a colocar travões à expansão colonial da Alemanha. Mas a diplomacia não

é uma ciência exata, e as fidelidades podem ser volúveis ou, pelo menos, oscilantes. Não obstante haver em Portugal uma valorização da aliança com Inglaterra, a verdade é que, nos últimos anos do século XIX, a Alemanha, na condição de credor, adquiriu ascendente sobre Portugal. Daí que, quando Londres pediu ao Governo de Lisboa a garantia de que jamais passaria a soberania de Lourenço Marques (hoje Maputo) para as mãos de outra potência, Berlim não permitiu que tal garantia fosse dada. A consequência, atendendo a que Lourenço Marques era essencial para os ingleses, pela ligação ferroviária à África do Sul, foi um tratado secreto, firmado a 30 de agosto de 1898, por ingleses e alemães, em que os segundos abdicavam da capital moçambicana, obtendo dos primeiros a garantia de que participariam numa eventual partilha das possessões coloniais portuguesas. Uma vez mais, o elo mais fraco era o do costume.

E aos recuos voltavam a suceder os avanços. Com a Guerra dos Boers a deflagrar na África do Sul, apesar de o governo de José Luciano de Castro ter resistido a ajudar os ingleses, a neutralidade foi evitada e a velha aliança nascida no tempo de D. João I foi reavivada. Numa declaração secreta, em outubro de 1889, os ingleses reconheceram e reforçaram a validade de todos os tratados de assistência mútua com Portugal, que assim prevaleciam sobre o acordo secreto que haviam feito com os alemães. Em 1904, com a criação da " Entente cordiale ", entre Inglaterra e França, também a aliança luso-britânica saía reforçada, integrando-se nesse bloco do ocidente europeu. O império português não era, porém, uma realidade totalmente segura. Muitas oscilações ainda haveria, e só a Grande Guerra as viria a resolver. Mas isso é toda uma outra história.