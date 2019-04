Elisa e Marcela: Quebrar grilhões com os laços do amor

Mário Bruno Pastor Hoje às 16:43 Facebook

Esta é a primeira parte da história de Elisa e Marcela, duas professoras primárias galegas que, em 1901, conseguiram casar uma com a outra, não só no registo civil, mas também numa igreja do centro da Corunha.É uma história de amor e regras desafiadas. Uma vida comum feita de perseguições e fugas, mas também da solidariedade que as duas encontraram em Portugal, no Porto e nas páginas do "Jornal de Notícias"

Cidade do Porto, 1901, noite de 30 de agosto. Sentadas num canapé largo, no primeiro andar do número 115 da Rua de D. Pedro, hoje desaparecida, duas jovens mulheres entreolhavam-se em silêncio. Estavam na sede original do "Jornal de Notícias" e aguardavam o diretor. Eram espanholas e trajavam discretos e longos vestidos de chita, pontuados por casacos muito cintados, não diferindo em nada do que era usado por qualquer mulher da pequena burguesia daquele tempo.

Quando o diretor chegou, levantaram-se timidamente e cumprimentaram-no. Em seguida visitaram a sala da redação, onde vários repórteres, debruçados sobre um grande estirador coletivo, ultimavam a edição do dia seguinte. A mais velha e mais alta, Elisa, estendeu a mão a um dos jornalistas. Este, retribuindo o cumprimento, saudou-a em castelhano, usando um nome masculino: "¡Buenas, Don Mario!". Em seguida, Elisa apresentou-lhe uma longa carta de agradecimento, para publicar na edição do dia seguinte.