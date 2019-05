Elisa e Marcela: quebrar grilhões com os laços do amor (Parte 2)

Mário Bruno Pastor Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A passagem pelo Porto e pelo JN das professoras que se casaram em 1901

Retomamos e concluímos a história de Elisa em Marcela, as duas professoras galegas que, desafiando preconceitos e convenções, contraíram matrimónio, em 1901, no registo civil e numa igreja da Corunha. Perseguidas, tiveram de fugir para Portugal e para o Porto, onde, passado o espanto inicial, geraram uma onda de solidariedade, que passou pelo "Jornal de Notícias". Depois, a história seguiu para além do Atlântico, onde descobrimos novas pistas que permitem perceber melhor o dramático desfecho.

1901-1902