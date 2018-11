Escudo: a desaparecida moeda republicana

Mário Bruno Pastor Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

A 28 de fevereiro de 2002, após dois meses de circulação conjunta com o euro, o escudo deixou definitivamente de circular em Portugal. Hoje em dia, vemos chegar à idade adulta a primeira geração que nunca conviveu com a moeda nascida da República, que marcou o século XX português.

Diz-nos o velho provérbio que tempo é dinheiro. E esse tempo, em termos de trabalho, é expresso em valores de dinheiro: o salário, a jorna, a semanada ou, até, a tença anual. Outras formas não laborais de rendimento, como as de cedência de propriedade ou do próprio dinheiro - as rendas dos imóveis, o aluguer de bens e os empréstimos - também nos são apresentadas sob essa eterna dualidade entre o tempo de uso e o valor do vencimento, as rendas e os juros. Por outro lado, o que o provérbio não nos diz é que ele não é recíproco, ou seja, o dinheiro não é tempo. Não podemos comprar tempo. Podemos, na melhor das hipóteses, gastar dinheiro para usarmos o tempo de formas mais prazenteiras, mas a derradeira certeza é que não há milhões que possam comprar a eternidade, nem cêntimos que possam dar mais um segundo que seja à nossa última hora. Não obstante, a nossa visão dialética tempo/dinheiro continua a ser a base do princípio de cálculo da maior parte das remunerações, bem como dos princípios de reivindicação laboral, tal como a clássica luta pelas oito horas semanais, o princípio das férias pagas e as questões, vividas hoje, da semana de 35 horas ou da reposição dos feriados.

Em simultâneo, surge, no centro desta relação intrínseca entre tempo e dinheiro, uma outra questão, mais concreta, que se prende com a forma do dinheiro, isto é, com a sua representação física. O aspeto do dinheiro foi mudando ao longo dos séculos, não só em virtude das mudanças tecnológicas relacionadas com a sua produção, mas também refletindo outras cambiantes mais complexas, como as alterações dos paradigmas económicos, políticos e artísticos de cada época.

Será precisamente sobre essas memórias em torno do legado material do dinheiro que nos debruçaremos aqui, desde a criação do escudo, até à sua retirada definitiva de circulação, em 28 de fevereiro de 2002, (de notar que o Decreto-Lei de 20 de agosto de 1999 ainda autorizava a circulação do escudo até 30 de junho de 2002).

Com um período de vigência de 90 anos, o escudo português foi, por excelência, a moeda portuguesa do século XX. Ilustrou, como nenhum outro símbolo, a expressão dos salários e dos preços, das agruras e confortos dos portugueses durante quase um século. Foi, e continua a ser, um dos símbolos mais marcantes da ideia de autonomia financeira e política do país. Criado em 1911 e emitido até 2001, o escudo viu, em termos de representação física, sete tipos monetários diferentes, cada um deles representativo da época e das contingências sócio-económicas em que foi cunhado.

Num momento em que estamos a poucos meses de ter o euro em circulação há 17 anos (com a consequente recolha do escudo), parece continuar a surgir na ordem do dia, ainda que pontualmente, a discussão sobre a hipótese de um regresso às moedas nacionais no espaço da União Europeia. Deste modo, relembrando o escudo português, pensamos ser de algum modo relevante traçar um breve levantamento memorativo sobre a divisa da República, que, ainda que esteja próxima de tantos de nós, que a recordamos na avaliação mental das nossas despesas e dos nossos salários, começa a ser já um pouco desconhecida da geração nascida depois de 2001, a qual, muito em breve, se tornará na geração dos primeiros adultos do último século que nunca conheceram o velho escudo.

O real, o luso e o cruzado

Na manhã de 5 de outubro de 1910, os marinheiros do Arsenal da Marinha e os cidadãos voluntários que se encontravam barricados na Rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa, bem como as forças governamentais que os cercavam, tal como todos os portugueses de Norte a Sul do país, no continente, ilhas adjacentes e grande parte das colónias, tinham nos seus bolsos, pouco ou muito - a maioria tinha pouco - o dinheiro contado em réis. Efetivamente, a unidade monetária portuguesa, nesse momento, era o real (o plural, originalmente designado por reais, fixara-se, desde os finais do século XVI em réis). Contudo, o real português, enquanto unidade monetária, dado o seu residual valor liberatório, já não era cunhado desde o século XVII (exceto em Moçambique, para onde haviam sido cunhadas moedas de um real, na década de 1850). A moeda mais pequena em circulação era a pequena peça de bronze de três réis, ainda assim uma moedinha que, apesar de estar em circulação, já não era cunhada desde a década de 1870.

O principal fator para a grande depreciação do real era a inflação. Não apenas a inflação recente, nomeadamente resultante das grandes crises de 1890-91 e dos crashes financeiros de 1901 e 1907, mas, sobretudo, o resultado de uma depreciação lenta da moeda, visto que o real, introduzido em 1435, durante o reinado de D. Duarte (60 anos antes, D. Fernando introduzira um primeiro real de prata, dissolvido entretanto pela inflação do final do século XIV), era uma das mais antigas divisas europeias ainda em circulação.

A contagem do real foi sendo adaptada aos tempos. Em 1835, por exemplo, passou a integrar-se num sistema decimal moderno (anteriormente contava-se no sistema duodecimal antigo, em múltiplos de 12 - a moeda de três réis da década de 1870 era ainda um atavismo desse sistema), mas, grosso modo, o real do início do século XX era descendente direto da moeda do século XV.

Assim, nos primeiros anos do século XX, ainda antes da revolução de 1910, foram gizadas duas propostas de reforma e atualização do sistema monetário português. A primeira, apresentada à Câmara dos Deputados em 1904 (curiosamente, no dia 5 de outubro), saiu do governo de Hintze Ribeiro, pela mão do ministro da Fazenda, Rodrigo Pequito. Essa proposta pretendia criar uma nova divisa nacional, o luso. A nova unidade monetária, a ser cunhada em prata, corresponderia a 200 réis antigos e seria indexada, em termos de valor intrínseco (com o mesmo grau de pureza de metal, módulo e peso), ao franco francês, à peseta espanhola e à lira italiana, entre outras unidades monetárias da então chamada União Monetária Latina, ou Liga Latina. Depois de 20 de outubro, com a queda do governo de Hintze Ribeiro, a proposta acabou por ficar arquivada, nunca tendo chegado a ser votada.

Anos depois, a 22 de março de 1910, Soares Branco, ministro da Fazenda do governo de Veiga Beirão, apresentava em S. Bento uma nova reforma monetária, que tinha como unidade o cruzado de ouro. Mais uma vez, a queda do executivo, logo em junho do mesmo ano, impediu que a proposta chegasse a ser discutida no plenário.

Por fim, mesmo na última hora do regime monárquico português, em setembro de 1910, o governo de António Teixeira de Sousa, último presidente do Conselho de Ministros do Reino, apresentou à Direção-Geral do Tesouro uma pequena proposta para reformar do sistema monetário do real.

Deste modo, no dia 5 de outubro de 1910, o real português continuava a ser a moeda nacional, mas já em marcha irreversível de extinção.

O nascimento do escudo

Proclamada a República em Portugal, o Governo Provisório, chefiado por Teófilo Braga, desde cedo empreendeu uma vaga de reformas estruturais de índole modernizadora e progressista, que viriam a marcar positivamente o arranque do século XX português. Entre essas reformas, a mais evidente foi a do sistema político, concretizada com a Constituição de 1911, que entrou em vigor em agosto desse ano. No entanto, várias outras reformas, porventura mais duradouras do que a própria Constituição, foram instituídas. Destaca-se a reforma do ensino, de 22 de março de 1911, que fundou as universidades de Lisboa e do Porto, e a reforma de simplificação ortográfica de setembro do mesmo ano. Simultaneamente, foi instituído o novo sistema monetário português, com a criação do escudo, por decreto de 22 de maio.

A nova unidade monetária nacional, em grande medida concebida por José Relvas, ministro das Finanças do Governo Provisório (o homem que, simbolicamente, proclamara a República da varanda dos Paços do Concelho de Lisboa), visava dois grandes objetivos: criar uma nova unidade monetária forte, substituta do depauperado real, e afirmar o novo discurso político e imagético do regime, a par da nova bandeira, aprovada pelo Decreto de 30 de junho de 1911, e do novo hino nacional.

Por letra de lei, foi, então, criado o escudo de ouro português, a nova unidade monetária e divisa da República Portuguesa. Em termos metrológicos, a moeda de um escudo seria equivalente à antiga moeda de 1000 réis, com 15 milímetros de diâmetro e 1,8 gramas de ouro de 900 milésimas de pureza; dividir-se-ia em 100 centavos. Deste modo, a relação cambial do escudo para o antigo real seria de 1 para 1000, ou seja, um escudo seria igual aos velhos 1000 réis, 1000 escudos corresponderiam a um milhão de réis, o popular conto de réis.

Ao mesmo tempo, a lei de 1911 previa a cunhagem de múltiplos, também em ouro, de moedas de dez, cinco e dois escudos. Em prata seriam cunhadas também grandes moedas de um escudo, com as mesmas características dos mil réis de prata, e submúltiplos de 50, 20 e 10 centavos (os antigos 500, 200 e 100 réis, ou cinco, dois e um tostões). Os submúltiplos ainda mais reduzidos de quatro, dois, um e meio centavos seriam cunhados em metais não nobres, como o bronze e o níquel. Em termos visuais, as moedas ostentariam numa das faces a efígie da República, e na outra as armas nacionais sobre a esfera armilar.

Aprovada e apresentada a nova lei, e após rápidas obras de beneficiação na Casa da Moeda de Lisboa, os primeiros exemplares da série dos escudos começaram a ser cunhados e emitidos para circulação em 1912. No entanto, de toda a série proposta, nesta fase, as únicas moedas a terem sido efetivamente cunhadas foram os 50 centavos de prata (embora em 1912 tenham sido também cunhadas, em Lisboa, rupias para Índia com a efígie da República).

Em 1913, a 21 de junho, através de uma lei de aditamento ao Decreto de 22 de maio de 1911, assinada agora por Manuel de Arriaga e Afonso Costa, foram introduzidos e revogados alguns aspetos: a pequena fração de meio centavo (cinco réis antigos) foi eliminada, nunca chegando, de facto, a ser cunhada; pela mesma lei, os valores assentados na contabilidade do Estado não poderiam ter frações inferiores a um centavo; ao mesmo tempo, o cifrão ($) foi instituído como símbolo do escudo português.

Em 1914, finalmente, era apresentada ao público a primeira moeda de um escudo, uma peça em prata de 35 g comemorativa da Revolução de 5 de Outubro, com dupla autoria, Francisco dos Santos, no anverso, e Simões de Almeida, sobrinho, no reverso.

Inflação e reformas

Não só a I Guerra Mundial (e a participação portuguesa no conflito), mas também uma ordem diversa de acontecimentos conjunturais, influenciaram negativamente o desempenho económico português. As crises, a carestia de vida e o congelamento dos salários impeliram uma inflação galopante, que erodiu bastante o escudo, bem como, naturalmente, a qualidade de vida dos portugueses. Em termos de política monetária, a conjuntura negativa havia também de ter reflexos. As emissões de escudos em ouro nunca foram cunhadas, salvo uns muito raros ensaios que nunca chegaram a circular. A cunhagem dos pequenos submúltiplos em centavos, a partir de 1917, rapidamente foi suspensa, ou, pelo menos, muito diminuída. A escassez de metal nesse período, mas também no pós-guerra, designadamente do cobre (fundamental para fazer as ligas de bronze), obrigou à produção de fracas cunhagens em ferro, em 1918. Simultaneamente, dada a escassez de numerário para os trocos, várias instituições, públicas e privadas, começaram a emitir cédulas e fichas de pagamento, nem sempre autorizadas, que circularam um pouco por todos os concelhos do país. Em 1921, a Câmara Municipal de Gaia, por exemplo, emitiu fichas cerâmicas, nos valores de dois, quatro e dez centavos, produzidas na Electro Cerâmica do Candal.

Por seu turno, as boas moedas em prata dos novos escudos e submúltiplos de 50, 20 e 10 centavos começavam a ser entesouradas, desaparecendo de circulação. Em termos efetivos, no início da década de 1920, a unidade escudo circulava apenas através de pequenas notas pouco estimadas do Banco de Portugal, e a situação política era instável e violenta (bastaria lembrar a Noite Sangrenta, de outubro de 1921). Era urgente não só travar a inflação, como tomar medidas que fizessem reacreditar a moeda portuguesa.

Em boa hora, em 1922 e 1923, o governo de António Maria da Silva, que segurou a liderança do Partido Democrático logo após o afastamento de Afonso Costa, encetou uma série de reformas fiscais que visaram fazer aumentar a receita do Estado (sobretudo pela tributação, até então quase inexistente, das transações, de algum consumo, do rendimento e da produção) e controlar o défice.Assim, e pela primeira vez desde a década de 1890, Portugal conseguia travar o saldo negativo e apresentar, em 1923, um quase equilíbrio orçamental (apenas 1% acima do PIB). Com mais de 21 meses de governo, António Maria da Silva foi um dos primeiros-ministros da República que mais tempo tiveram para executar as suas ideias.

Com o equilíbrio orçamental, começava a fazer-se sentir alguma estabilidade monetária, tendo sido reunidas condições para ser lançada a nova moeda de um escudo, agora bem mais pequena e cunhada numa liga fraca de bronze-alumínio. A nova moeda, também desenhada por Simões de Almeida, sobrinho, foi aprovada por Decreto de 21 de junho de 1923 (juntamente com a sua fração de 50 centavos) e começou a ser cunhada em 1924. Todavia, uma sequência infeliz de acontecimentos, em que se incluem a queda do governo de António Maria da Silva e uma nociva sucessão de governos entre 1924 e 1926 (seis governos, todos do Partido Democrático, em pouco mais de ano e meio, até ao 28 de Maio), a conjuntura internacional europeia de hiperinflação, a própria burla de Alves dos Reis, em 1925, com custos financeiros tremendos para o erário, a demissão desencantada do próprio Presidente da República, Manuel Teixeira Gomes, bem como a sua substituição por Bernardino Machado, criaram condições para que o golpe militar de Gomes da Costa saísse vitorioso, impondo ao país a Ditadura Militar.

Da Ditadura Militar ao escudo novo

Se, num breve primeiro momento, as orientações ideológicas da Revolução de 28 de Maio não se afiguravam muito claras para a sociedade portuguesa, fazendo com que alguns movimentos e partidos políticos, sobretudo os que estavam fora do espectro tradicional do centro-esquerda republicano, deixassem uma margem de silêncio face aos acontecimentos que se desenrolaram a partir de Braga, rapidamente, após dois meses de indefinição, com o governo a sair das mãos de Gomes da Costa para as de Mendes Cabeçadas e das deste para as de Óscar Carmona, o rumo da revolução começou a ser bem compreendido: o caminho seria o da Ditadura Militar.

A partir de julho de 1926, sob a chefia do general Carmona, o governo militar, a partir das Finanças, comandadas por Sinel de Cordes (no mês anterior, Oliveira Salazar ocupara, durante cerca de uma semana, apenas, o Ministério) começou a registar alguma estabilidade interna e a encetar algumas medidas que permitiram ao Estado Português financiar-se externamente. Entre essas medidas, a renegociação da dívida com a Inglaterra (em dezembro de 1926 Portugal viu perdoados três milhões de libras e reestruturou o pagamento dos restantes 20 milhões para um plano trimestral, a ser pago até 1988, com um juro total de 20% - cerca de 3% ao ano). Parte dessa dívida começou logo a ser paga a partir das indemnizações de guerra alemãs que a agora República de Weimar se esforçava por pagar (em 1927 a Alemanha pagou, só a Portugal, cinco milhões de libras).

Em termos de emissão de moeda propriamente dita, o ministério de Sinel de Cordes reuniu, logo no verão de 1926, uma comissão técnica para avaliar a prestação das novas moedas de um escudo, a emissão de 1924 (e subsequentes, de 1925 e 1926) em bronze-alumínio. Com efeito, esta série foi, desde o início, pouco feliz - a má qualidade da liga, além de extremamente dura, o que obrigava a uma reposição frequente dos cunhos, fazia com que o metal oxidasse muito rapidademente, escurecendo ao fim de poucos meses de circulação, causando pouco apreço popular pelas moedas. Com o fim de introduzir uma nova e melhorada moeda, a comissão sugeriu que as emissões fossem realizadas numa liga de maior qualidade, em alpaca (cobre, zinco e uma pequena fração de níquel).

As novas moedas de um escudo e também as de 50 centavos, o quarto tipo de escudo português, foram autorizadas por Decreto de 21 de junho de 1927, mantiveram o mesmo peso e módulo das suas antecessoras de 1924, mas apresentavam uma nova gravura - a efígie, voltada à direita, da República, numa das faces, da autoria de Simões de Almeida, sobrinho, e, na outra face, as armas nacionais sobre o valor facial, numa composição de Alves do Rego. A cunhagem teve início logo em 1927 e, numa experiência de longevidade ímpar na história monetária portuguesa, manteve-se até 1968, tendo sido recolhidas de circulação somente em 1982, por Decreto-Lei de 15 de setembro de 1981. Os escudos de alpaca foram, durante mais de meio século, a única representação física que os portugueses tinham do seu escudo.

As reformas orçamentais de 1926 e 1927 não proporcionaram, como esperariam os militares, resultados imediatos. O país continuava a manter o défice, que, sublinhe-se, chegara mesmo a aumentar face aos resultados dos governos de António Maria da Silva. Como forma de financiamento, o governo do general Carmona apostava, como era prática em Portugal desde havia um século, no financiamento junto da Inglaterra. Em finais de 1927 estava assim a ser avaliado um novo empréstimo de 12 milhões de libras, com a novidade, desta vez, de ser mediado pela Sociedade das Nações. Não se chegando a consenso face às condições do empréstimo, Sinel de Cordes acabou por se demitir do Ministério das Finanças, e Carmona, agora nomeado presidente da República, chamou para a pasta António de Oliveira Salazar. Estávamos em abril de 1928.

Reunindo condições de trabalho excecionais, na verdade, condições mais próximas de um cargo de primeiro-ministro do que de ministro das Finanças, Oliveira Salazar iniciou os trabalhos para a elaboração de um orçamento apertado, sem recurso a empréstimos estrangeiros (a Sociedade das Nações, relata-nos décadas depois Franco Nogueira, queixou-se ao Governo de Inglaterra da sua indignação face à ostensiva recusa de Salazar ao empréstimo dos 12 milhões de libras que entretanto aprovara, mediante condições de ingerência na política interna nacional, para Portugal).

O aumento dos impostos e o controlo da despesa, sem permitir qualquer tipo de contestação pública, visto atuar em ditadura, permitiu a Salazar reorganizar as Finanças. Do défice de 389 mil contos de 1927-1928, passou para um saldo positivo de 1600 contos em 1928-1929. A grande crise de 1929 que, aparentemente poderia ter posto em causa as reformas, acabou por não ter grande impacto no nosso país (o tecido económico, sobretudo rural e, de facto, muito pobre, mal repercutiu a Grande Depressão). No entanto, é importante relembrar que um dos maiores bancos nacionais na época, o Banco Comercial do Porto, não resistiu à crise e veio a falir em 1931.

Com a situação orçamental controlada, Salazar deu início à segunda parte do seu projeto financeiro que era, efetivamente, a reforma monetária, ou Renovação Financeira. A reforma visava relançar o escudo português como moeda internacional, indexada ao padrão-ouro (Portugal saíra do padrão-ouro em 1891). Esta reforma implicaria a criação de uma nova divisa, o que, em termos técnicos, foi o que acabou por ser levado a cabo.

Em 1931, pelo coletivo de decretos de 9 de junho, Sa lazar lançou o chamado novo escudo, uma designação técnica que passou despercebida (era esse o objetivo) à maioria da população. O novo escudo, enquanto padrão-ouro, foi cotado à razão de 110 PG5pdGYgdmVyc2lvbj0iLS8vSVBUQy8vRFREIE5JVEYgMy4yLy9FTiIgY2hhbmdlLmRhdGU9Ik9jdG9iZXIgMTAsIDIwMDMiIGNoYW5nZS50aW1lPSIxOTozMCIgY2xhc3M9IkFydGljbGVzIj48aGVhZD48dGl0bGU+PCFbQ0RBVEFbRXNjdWRvOiBhIGRlc2FwYXJlY2lkYSBtb2VkYSByZXB1YmxpY2FuYV1dPjwvdGl0bGU+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5IiBjb250ZW50PSJlc2N1ZG8tYS1kZXNhcGFyZWNpZGEtbW9lZGEtcmVwdWJsaWNhbmEtMTAxMTAzNjMiIC8+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5X3NlY3Rpb24iIGNvbnRlbnQ9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9qbi9jdWx0dXJhL2NhbmFsL2hpc3RvcmlhIiAvPjxtZXRhIG5hbWU9InRpbWVzdGFtcCIgY29udGVudD0iMjAxOC0xMS0wN1QxNzoyMzo1OSIgLz48ZG9jZGF0YT48ZG9jLWlkPjEwMTEwMzYzPC9kb2MtaWQ+PGRhdGUuaXNzdWU+MjAxOC0xMS0wN1QxNzoyMzowMDwvZGF0ZS5pc3N1ZT48ZGF0ZS5yZWxlYXNlPjIwMTgtMTAtMzBUMTc6NTU6MDA8L2RhdGUucmVsZWFzZT48ZGF0ZS5leHBpcmU+MjExOC0xMC0zMFQxNzo1NTowMDwvZGF0ZS5leHBpcmU+PGRvYy5jb3B5cmlnaHQgaG9sZGVyPSIiIC8+PGtleS1saXN0PjxrZXl3b3JkIGtleT0iL05ld3NHZW4vRWRpw6fDo28vSk4vQXJ0ZXMiIGZyaWVuZGx5X2tleT0iL25ld3NnZW4vZWRpY2FvL2puL2FydGVzIiAvPjxrZXl3b3JkIGtleT0iL05ld3NHZW4vRWRpw6fDo28vSk4vTkc6RmVlZCIgZnJpZW5kbHlfa2V5PSIvbmV3c2dlbi9lZGljYW8vam4vbmdmZWVkIiAvPjxrZXl3b3JkIGtleT0iL05ld3NHZW4vRWRpw6fDo28vSk4vTkc6RmVjaGFkbyIgZnJpZW5kbHlfa2V5PSIvbmV3c2dlbi9lZGljYW8vam4vbmdmZWNoYWRvIiAvPjwva2V5LWxpc3Q+PGlkZW50aWZpZWQtY29udGVudD48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0iZGlzcGxheS1wYXRoIj4vTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9KTi9BcnRlcy9DYW5hbC9IaXN0w7NyaWE8L2NsYXNzaWZpZXI+PC9pZGVudGlmaWVkLWNvbnRlbnQ+PC9kb2NkYXRhPjxwdWJkYXRhIGV4LXJlZj0iIj48cG9zaXRpb24uc2VjdGlvbj4vTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9KTi9DdWx0dXJhL0NhbmFsL0hpc3TDs3JpYTwvcG9zaXRpb24uc2VjdGlvbj48L3B1YmRhdGE+PHJldmlzaW9uLWhpc3Rvcnkgbm9ybT0iMjAxOC0xMS0wN1QxNzoyMzowMCIgbmFtZT0iUGVkcm8gU2ltw7VlcyIgLz48L2hlYWQ+PGJvZHk+PGJvZHkuaGVhZD48aGVkbGluZT48aGwxPjwhW0NEQVRBW0VzY3VkbzogYSBkZXNhcGFyZWNpZGEgbW9lZGEgcmVwdWJsaWNhbmFdXT48L2hsMT48aGwyIGNsYXNzPSJwcmUtdGl0bGUiPjwhW0NEQVRBW0Nyw7NuaWNhIGRvIGRpbmhlaXJvIGRvIHPDqWN1bG8gWFhdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJwb3N0LXRpdGxlIj48IVtDREFUQVtdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJhbHQtdGl0bGUiPjwhW0NEQVRBW0VzY3VkbzogYSBkZXNhcGFyZWNpZGEgbW9lZGEgcmVwdWJsaWNhbmFdXT48L2hsMj48L2hlZGxpbmU+PGRhdGVsaW5lPjwvZGF0ZWxpbmU+PGJ5bGluZT48IVtDREFUQVtNw6FyaW8gQnJ1bm8gUGFzdG9yXV0+PC9ieWxpbmU+PGFic3RyYWN0PjwhW0NEQVRBW0EgMjggZGUgZmV2ZXJlaXJvIGRlIDIwMDIsIGFww7NzIGRvaXMgbWVzZXMgZGUgY2lyY3VsYcOnw6NvIGNvbmp1bnRhIGNvbSBvIGV1cm8sIG8gZXNjdWRvIGRlaXhvdSBkZWZpbml0aXZhbWVudGUgZGUgY2lyY3VsYXIgZW0gUG9ydHVnYWwuIEhvamUgZW0gZGlhLCB2ZW1vcyBjaGVnYXIgw6AgaWRhZGUgYWR1bHRhIGEgcHJpbWVpcmEgZ2VyYcOnw6NvIHF1ZSBudW5jYSBjb252aXZldSBjb20gYSBtb2VkYSBuYXNjaWRhIGRhIFJlcMO6YmxpY2EsIHF1ZSBtYXJjb3UgbyBzw6ljdWxvIFhYIHBvcnR1Z3XDqnMuXV0+PC9hYnN0cmFjdD48L2JvZHkuaGVhZD48Ym9keS5jb250ZW50PjxwPjwhW0NEQVRBW0Rpei1ub3MgbyB2ZWxobyBwcm92w6lyYmlvIHF1ZSB0ZW1wbyDDqSBkaW5oZWlyby4gRSBlc3NlIHRlbXBvLCBlbSB0ZXJtb3MgZGUgdHJhYmFsaG8sIMOpIGV4cHJlc3NvIGVtIHZhbG9yZXMgZGUgZGluaGVpcm86IG8gc2Fsw6FyaW8sIGEgam9ybmEsIGEgc2VtYW5hZGEgb3UsIGF0w6ksIGEgdGVuw6dhIGFudWFsLiBPdXRyYXMgZm9ybWFzIG7Do28gbGFib3JhaXMgZGUgcmVuZGltZW50bywgY29tbyBhcyBkZSBjZWTDqm5jaWEgZGUgcHJvcHJpZWRhZGUgb3UgZG8gcHLDs3ByaW8gZGluaGVpcm8gLSBhcyByZW5kYXMgZG9zIGltw7N2ZWlzLCBvIGFsdWd1ZXIgZGUgYmVucyBlIG9zIGVtcHLDqXN0aW1vcyAtIHRhbWLDqW0gbm9zIHPDo28gYXByZXNlbnRhZGFzIHNvYiBlc3NhIGV0ZXJuYSBkdWFsaWRhZGUgZW50cmUgbyB0ZW1wbyBkZSB1c28gZSBvIHZhbG9yIGRvIHZlbmNpbWVudG8sIGFzIHJlbmRhcyBlIG9zIGp1cm9zLiBQb3Igb3V0cm8gbGFkbywgbyBxdWUgbyBwcm92w6lyYmlvIG7Do28gbm9zIGRpeiDDqSBxdWUgZWxlIG7Do28gw6kgcmVjw61wcm9jbywgb3Ugc2VqYSwgbyBkaW5oZWlybyBuw6NvIMOpIHRlbXBvLiBOw6NvIHBvZGVtb3MgY29tcHJhciB0ZW1wby4gUG9kZW1vcywgbmEgbWVsaG9yIGRhcyBoaXDDs3Rlc2VzLCBnYXN0YXIgZGluaGVpcm8gcGFyYSB1c2FybW9zIG8gdGVtcG8gZGUgZm9ybWFzIG1haXMgcHJhemVudGVpcmFzLCBtYXMgYSBkZXJyYWRlaXJhIGNlcnRlemEgw6kgcXVlIG7Do28gaMOhIG1pbGjDtWVzIHF1ZSBwb3NzYW0gY29tcHJhciBhIGV0ZXJuaWRhZGUsIG5lbSBjw6pudGltb3MgcXVlIHBvc3NhbSBkYXIgbWFpcyB1bSBzZWd1bmRvIHF1ZSBzZWphIMOgIG5vc3NhIMO6bHRpbWEgaG9yYS4gTsOjbyBvYnN0YW50ZSwgYSBub3NzYSB2aXPDo28gZGlhbMOpdGljYSB0ZW1wby9kaW5oZWlybyBjb250aW51YSBhIHNlciBhIGJhc2UgZG8gcHJpbmPDrXBpbyBkZSBjw6FsY3VsbyBkYSBtYWlvciBwYXJ0ZSBkYXMgcmVtdW5lcmHDp8O1ZXMsIGJlbSBjb21vIGRvcyBwcmluY8OtcGlvcyBkZSByZWl2aW5kaWNhw6fDo28gbGFib3JhbCwgdGFsIGNvbW8gYSBjbMOhc3NpY2EgbHV0YSBwZWxhcyBvaXRvIGhvcmFzIHNlbWFuYWlzLCBvIHByaW5jw61waW8gZGFzIGbDqXJpYXMgcGFnYXMgZSBhcyBxdWVzdMO1ZXMsIHZpdmlkYXMgaG9qZSwgZGEgc2VtYW5hIGRlIDM1IGhvcmFzIG91IGRhIHJlcG9zacOnw6NvIGRvcyBmZXJpYWRvcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbRW0gc2ltdWx0w6JuZW8sIHN1cmdlLCBubyBjZW50cm8gZGVzdGEgcmVsYcOnw6NvIGludHLDrW5zZWNhIGVudHJlIHRlbXBvIGUgZGluaGVpcm8sIHVtYSBvdXRyYSBxdWVzdMOjbywgbWFpcyBjb25jcmV0YSwgcXVlIHNlIHByZW5kZSBjb20gYSBmb3JtYSBkbyBkaW5oZWlybywgaXN0byDDqSwgY29tIGEgc3VhIHJlcHJlc2VudGHDp8OjbyBmw61zaWNhLiBPIGFzcGV0byBkbyBkaW5oZWlybyBmb2kgbXVkYW5kbyBhbyBsb25nbyBkb3Mgc8OpY3Vsb3MsIG7Do28gc8OzIGVtIHZpcnR1ZGUgZGFzIG11ZGFuw6dhcyB0ZWNub2zDs2dpY2FzIHJlbGFjaW9uYWRhcyBjb20gYSBzdWEgcHJvZHXDp8OjbywgbWFzIHRhbWLDqW0gcmVmbGV0aW5kbyBvdXRyYXMgY2FtYmlhbnRlcyBtYWlzIGNvbXBsZXhhcywgY29tbyBhcyBhbHRlcmHDp8O1ZXMgZG9zIHBhcmFkaWdtYXMgZWNvbsOzbWljb3MsIHBvbMOtdGljb3MgZSBhcnTDrXN0aWNvcyBkZSBjYWRhIMOpcG9jYS5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbU2Vyw6EgcHJlY2lzYW1lbnRlIHNvYnJlIGVzc2FzIG1lbcOzcmlhcyBlbSB0b3JubyBkbyBsZWdhZG8gbWF0ZXJpYWwgZG8gZGluaGVpcm8gcXVlIG5vcyBkZWJydcOnYXJlbW9zIGFxdWksIGRlc2RlIGEgY3JpYcOnw6NvIGRvIGVzY3VkbywgYXTDqSDDoCBzdWEgcmV0aXJhZGEgZGVmaW5pdGl2YSBkZSBjaXJjdWxhw6fDo28sIGVtIDI4IGRlIGZldmVyZWlybyBkZSAyMDAyLCAoZGUgbm90YXIgcXVlIG8gRGVjcmV0by1MZWkgZGUgMjAgZGUgYWdvc3RvIGRlIDE5OTkgYWluZGEgYXV0b3JpemF2YSBhIGNpcmN1bGHDp8OjbyBkbyBlc2N1ZG8gYXTDqSAzMCBkZSBqdW5obyBkZSAyMDAyKS5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbQ29tIHVtIHBlcsOtb2RvIGRlIHZpZ8OqbmNpYSBkZSA5MCBhbm9zLCBvIGVzY3VkbyBwb3J0dWd1w6pzIGZvaSwgcG9yIGV4Y2Vsw6puY2lhLCBhIG1vZWRhIHBvcnR1Z3Vlc2EgZG8gc8OpY3VsbyBYWC4gSWx1c3Ryb3UsIGNvbW8gbmVuaHVtIG91dHJvIHPDrW1ib2xvLCBhIGV4cHJlc3PDo28gZG9zIHNhbMOhcmlvcyBlIGRvcyBwcmXDp29zLCBkYXMgYWdydXJhcyBlIGNvbmZvcnRvcyBkb3MgcG9ydHVndWVzZXMgZHVyYW50ZSBxdWFzZSB1bSBzw6ljdWxvLiBGb2ksIGUgY29udGludWEgYSBzZXIsIHVtIGRvcyBzw61tYm9sb3MgbWFpcyBtYXJjYW50ZXMgZGEgaWRlaWEgZGUgYXV0b25vbWlhIGZpbmFuY2VpcmEgZSBwb2zDrXRpY2EgZG8gcGHDrXMuIENyaWFkbyBlbSAxOTExIGUgZW1pdGlkbyBhdMOpIDIwMDEsIG8gZXNjdWRvIHZpdSwgZW0gdGVybW9zIGRlIHJlcHJlc2VudGHDp8OjbyBmw61zaWNhLCBzZXRlIHRpcG9zIG1vbmV0w6FyaW9zIGRpZmVyZW50ZXMsIGNhZGEgdW0gZGVsZXMgcmVwcmVzZW50YXRpdm8gZGEgw6lwb2NhIGUgZGFzIGNvbnRpbmfDqm5jaWFzIHPDs2Npby1lY29uw7NtaWNhcyBlbSBxdWUgZm9pIGN1bmhhZG8uXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW051bSBtb21lbnRvIGVtIHF1ZSBlc3RhbW9zIGEgcG91Y29zIG1lc2VzIGRlIHRlciBvIGV1cm8gZW0gY2lyY3VsYcOnw6NvIGjDoSAxNyBhbm9zIChjb20gYSBjb25zZXF1ZW50ZSByZWNvbGhhIGRvIGVzY3VkbyksIHBhcmVjZSBjb250aW51YXIgYSBzdXJnaXIgbmEgb3JkZW0gZG8gZGlhLCBhaW5kYSBxdWUgcG9udHVhbG1lbnRlLCBhIGRpc2N1c3PDo28gc29icmUgYSBoaXDDs3Rlc2UgZGUgdW0gcmVncmVzc28gw6BzIG1vZWRhcyBuYWNpb25haXMgbm8gZXNwYcOnbyBkYSBVbmnDo28gRXVyb3BlaWEuIERlc3RlIG1vZG8sIHJlbGVtYnJhbmRvIG8gZXNjdWRvIHBvcnR1Z3XDqnMsIHBlbnNhbW9zIHNlciBkZSBhbGd1bSBtb2RvIHJlbGV2YW50ZSB0cmHDp2FyIHVtIGJyZXZlIGxldmFudGFtZW50byBtZW1vcmF0aXZvIHNvYnJlIGEgZGl2aXNhIGRhIFJlcMO6YmxpY2EsIHF1ZSwgYWluZGEgcXVlIGVzdGVqYSBwcsOzeGltYSBkZSB0YW50b3MgZGUgbsOzcywgcXVlIGEgcmVjb3JkYW1vcyBuYSBhdmFsaWHDp8OjbyBtZW50YWwgZGFzIG5vc3NhcyBkZXNwZXNhcyBlIGRvcyBub3Nzb3Mgc2Fsw6FyaW9zLCBjb21lw6dhIGEgc2VyIGrDoSB1bSBwb3VjbyBkZXNjb25oZWNpZGEgZGEgZ2VyYcOnw6NvIG5hc2NpZGEgZGVwb2lzIGRlIDIwMDEsIGEgcXVhbCwgbXVpdG8gZW0gYnJldmUsIHNlIHRvcm5hcsOhIG5hIGdlcmHDp8OjbyBkb3MgcHJpbWVpcm9zIGFkdWx0b3MgZG8gw7psdGltbyBzw6ljdWxvIHF1ZSBudW5jYSBjb25oZWNlcmFtIG8gdmVsaG8gZXNjdWRvLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVs8c3Ryb25nPk8gcmVhbCwgbyBsdXNvIGUgbyBjcnV6YWRvPC9zdHJvbmc+XV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW05hIG1hbmjDoyBkZSA1IGRlIG91dHVicm8gZGUgMTkxMCwgb3MgbWFyaW5oZWlyb3MgZG8gQXJzZW5hbCBkYSBNYXJpbmhhIGUgb3MgY2lkYWTDo29zIHZvbHVudMOhcmlvcyBxdWUgc2UgZW5jb250cmF2YW0gYmFycmljYWRvcyBuYSBSb3R1bmRhIGRvIE1hcnF1w6pzIGRlIFBvbWJhbCwgZW0gTGlzYm9hLCBiZW0gY29tbyBhcyBmb3LDp2FzIGdvdmVybmFtZW50YWlzIHF1ZSBvcyBjZXJjYXZhbSwgdGFsIGNvbW8gdG9kb3Mgb3MgcG9ydHVndWVzZXMgZGUgTm9ydGUgYSBTdWwgZG8gcGHDrXMsIG5vIGNvbnRpbmVudGUsIGlsaGFzIGFkamFjZW50ZXMgZSBncmFuZGUgcGFydGUgZGFzIGNvbMOzbmlhcywgdGluaGFtIG5vcyBzZXVzIGJvbHNvcywgcG91Y28gb3UgbXVpdG8gLSBhIG1haW9yaWEgdGluaGEgcG91Y28gLSBvIGRpbmhlaXJvIGNvbnRhZG8gZW0gcsOpaXMuIEVmZXRpdmFtZW50ZSwgYSB1bmlkYWRlIG1vbmV0w6FyaWEgcG9ydHVndWVzYSwgbmVzc2UgbW9tZW50bywgZXJhIG8gcmVhbCAobyBwbHVyYWwsIG9yaWdpbmFsbWVudGUgZGVzaWduYWRvIHBvciByZWFpcywgZml4YXJhLXNlLCBkZXNkZSBvcyBmaW5haXMgZG8gc8OpY3VsbyBYVkkgZW0gcsOpaXMpLiBDb250dWRvLCBvIHJlYWwgcG9ydHVndcOqcywgZW5xdWFudG8gdW5pZGFkZSBtb25ldMOhcmlhLCBkYWRvIG8gc2V1IHJlc2lkdWFsIHZhbG9yIGxpYmVyYXTDs3JpbywgasOhIG7Do28gZXJhIGN1bmhhZG8gZGVzZGUgbyBzw6ljdWxvIFhWSUkgKGV4Y2V0byBlbSBNb8OnYW1iaXF1ZSwgcGFyYSBvbmRlIGhhdmlhbSBzaWRvIGN1bmhhZGFzIG1vZWRhcyBkZSB1bSByZWFsLCBuYSBkw6ljYWRhIGRlIDE4NTApLiBBIG1vZWRhIG1haXMgcGVxdWVuYSBlbSBjaXJjdWxhw6fDo28gZXJhIGEgcGVxdWVuYSBwZcOnYSBkZSBicm9uemUgZGUgdHLDqnMgcsOpaXMsIGFpbmRhIGFzc2ltIHVtYSBtb2VkaW5oYSBxdWUsIGFwZXNhciBkZSBlc3RhciBlbSBjaXJjdWxhw6fDo28sIGrDoSBuw6NvIGVyYSBjdW5oYWRhIGRlc2RlIGEgZMOpY2FkYSBkZSAxODcwLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtPIHByaW5jaXBhbCBmYXRvciBwYXJhIGEgZ3JhbmRlIGRlcHJlY2lhw6fDo28gZG8gcmVhbCBlcmEgYSBpbmZsYcOnw6NvLiBOw6NvIGFwZW5hcyBhIGluZmxhw6fDo28gcmVjZW50ZSwgbm9tZWFkYW1lbnRlIHJlc3VsdGFudGUgZGFzIGdyYW5kZXMgY3Jpc2VzIGRlIDE4OTAtOTEgZSBkb3MgY3Jhc2hlcyBmaW5hbmNlaXJvcyBkZSAxOTAxIGUgMTkwNywgbWFzLCBzb2JyZXR1ZG8sIG8gcmVzdWx0YWRvIGRlIHVtYSBkZXByZWNpYcOnw6NvIGxlbnRhIGRhIG1vZWRhLCB2aXN0byBxdWUgbyByZWFsLCBpbnRyb2R1emlkbyBlbSAxNDM1LCBkdXJhbnRlIG8gcmVpbmFkbyBkZSBELiBEdWFydGUgKDYwIGFub3MgYW50ZXMsIEQuIEZlcm5hbmRvIGludHJvZHV6aXJhIHVtIHByaW1laXJvIHJlYWwgZGUgcHJhdGEsIGRpc3NvbHZpZG8gZW50cmV0YW50byBwZWxhIGluZmxhw6fDo28gZG8gZmluYWwgZG8gc8OpY3VsbyBYSVYpLCBlcmEgdW1hIGRhcyBtYWlzIGFudGlnYXMgZGl2aXNhcyBldXJvcGVpYXMgYWluZGEgZW0gY2lyY3VsYcOnw6NvLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtBIGNvbnRhZ2VtIGRvIHJlYWwgZm9pIHNlbmRvIGFkYXB0YWRhIGFvcyB0ZW1wb3MuIEVtIDE4MzUsIHBvciBleGVtcGxvLCBwYXNzb3UgYSBpbnRlZ3Jhci1zZSBudW0gc2lzdGVtYSBkZWNpbWFsIG1vZGVybm8gKGFudGVyaW9ybWVudGUgY29udGF2YS1zZSBubyBzaXN0ZW1hIGR1b2RlY2ltYWwgYW50aWdvLCBlbSBtw7psdGlwbG9zIGRlIDEyIC0gYSBtb2VkYSBkZSB0csOqcyByw6lpcyBkYSBkw6ljYWRhIGRlIDE4NzAgZXJhIGFpbmRhIHVtIGF0YXZpc21vIGRlc3NlIHNpc3RlbWEpLCBtYXMsIGdyb3NzbyBtb2RvLCBvIHJlYWwgZG8gaW7DrWNpbyBkbyBzw6ljdWxvIFhYIGVyYSBkZXNjZW5kZW50ZSBkaXJldG8gZGEgbW9lZGEgZG8gc8OpY3VsbyBYVi5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbQXNzaW0sIG5vcyBwcmltZWlyb3MgYW5vcyBkbyBzw6ljdWxvIFhYLCBhaW5kYSBhbnRlcyBkYSByZXZvbHXDp8OjbyBkZSAxOTEwLCBmb3JhbSBnaXphZGFzIGR1YXMgcHJvcG9zdGFzIGRlIHJlZm9ybWEgZSBhdHVhbGl6YcOnw6NvIGRvIHNpc3RlbWEgbW9uZXTDoXJpbyBwb3J0dWd1w6pzLiBBIHByaW1laXJhLCBhcHJlc2VudGFkYSDDoCBDw6JtYXJhIGRvcyBEZXB1dGFkb3MgZW0gMTkwNCAoY3VyaW9zYW1lbnRlLCBubyBkaWEgNSBkZSBvdXR1YnJvKSwgc2FpdSBkbyBnb3Zlcm5vIGRlIEhpbnR6ZSBSaWJlaXJvLCBwZWxhIG3Do28gZG8gbWluaXN0cm8gZGEgRmF6ZW5kYSwgUm9kcmlnbyBQZXF1aXRvLiBFc3NhIHByb3Bvc3RhIHByZXRlbmRpYSBjcmlhciB1bWEgbm92YSBkaXZpc2EgbmFjaW9uYWwsIG8gbHVzby4gQSBub3ZhIHVuaWRhZGUgbW9uZXTDoXJpYSwgYSBzZXIgY3VuaGFkYSBlbSBwcmF0YSwgY29ycmVzcG9uZGVyaWEgYSAyMDAgcsOpaXMgYW50aWdvcyBlIHNlcmlhIGluZGV4YWRhLCBlbSB0ZXJtb3MgZGUgdmFsb3IgaW50csOtbnNlY28gKGNvbSBvIG1lc21vIGdyYXUgZGUgcHVyZXphIGRlIG1ldGFsLCBtw7NkdWxvIGUgcGVzbyksIGFvIGZyYW5jbyBmcmFuY8Oqcywgw6AgcGVzZXRhIGVzcGFuaG9sYSBlIMOgIGxpcmEgaXRhbGlhbmEsIGVudHJlIG91dHJhcyB1bmlkYWRlcyBtb25ldMOhcmlhcyBkYSBlbnTDo28gY2hhbWFkYSBVbmnDo28gTW9uZXTDoXJpYSBMYXRpbmEsIG91IExpZ2EgTGF0aW5hLiBEZXBvaXMgZGUgMjAgZGUgb3V0dWJybywgY29tIGEgcXVlZGEgZG8gZ292ZXJubyBkZSBIaW50emUgUmliZWlybywgYSBwcm9wb3N0YSBhY2Fib3UgcG9yIGZpY2FyIGFycXVpdmFkYSwgbnVuY2EgdGVuZG8gY2hlZ2FkbyBhIHNlciB2b3RhZGEuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW0Fub3MgZGVwb2lzLCBhIDIyIGRlIG1hcsOnbyBkZSAxOTEwLCBTb2FyZXMgQnJhbmNvLCBtaW5pc3RybyBkYSBGYXplbmRhIGRvIGdvdmVybm8gZGUgVmVpZ2EgQmVpcsOjbywgYXByZXNlbnRhdmEgZW0gUy4gQmVudG8gdW1hIG5vdmEgcmVmb3JtYSBtb25ldMOhcmlhLCBxdWUgdGluaGEgY29tbyB1bmlkYWRlIG8gY3J1emFkbyBkZSBvdXJvLiBNYWlzIHVtYSB2ZXosIGEgcXVlZGEgZG8gZXhlY3V0aXZvLCBsb2dvIGVtIGp1bmhvIGRvIG1lc21vIGFubywgaW1wZWRpdSBxdWUgYSBwcm9wb3N0YSBjaGVnYXNzZSBhIHNlciBkaXNjdXRpZGEgbm8gcGxlbsOhcmlvLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtQb3IgZmltLCBtZXNtbyBuYSDDumx0aW1hIGhvcmEgZG8gcmVnaW1lIG1vbsOhcnF1aWNvIHBvcnR1Z3XDqnMsIGVtIHNldGVtYnJvIGRlIDE5MTAsIG8gZ292ZXJubyBkZSBBbnTDs25pbyBUZWl4ZWlyYSBkZSBTb3VzYSwgw7psdGltbyBwcmVzaWRlbnRlIGRvIENvbnNlbGhvIGRlIE1pbmlzdHJvcyBkbyBSZWlubywgYXByZXNlbnRvdSDDoCBEaXJlw6fDo28tR2VyYWwgZG8gVGVzb3VybyB1bWEgcGVxdWVuYSBwcm9wb3N0YSBwYXJhIHJlZm9ybWFyIGRvIHNpc3RlbWEgbW9uZXTDoXJpbyBkbyByZWFsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtEZXN0ZSBtb2RvLCBubyBkaWEgNSBkZSBvdXR1YnJvIGRlIDE5MTAsIG8gcmVhbCBwb3J0dWd1w6pzIGNvbnRpbnVhdmEgYSBzZXIgYSBtb2VkYSBuYWNpb25hbCwgbWFzIGrDoSBlbSBtYXJjaGEgaXJyZXZlcnPDrXZlbCBkZSBleHRpbsOnw6NvLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVs8c3Ryb25nPk8gbmFzY2ltZW50byBkbyBlc2N1ZG88L3N0cm9uZz5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbUHJvY2xhbWFkYSBhIFJlcMO6YmxpY2EgZW0gUG9ydHVnYWwsIG8gR292ZXJubyBQcm92aXPDs3JpbywgY2hlZmlhZG8gcG9yIFRlw7NmaWxvIEJyYWdhLCBkZXNkZSBjZWRvIGVtcHJlZW5kZXUgdW1hIHZhZ2EgZGUgcmVmb3JtYXMgZXN0cnV0dXJhaXMgZGUgw61uZG9sZSBtb2Rlcm5pemFkb3JhIGUgcHJvZ3Jlc3Npc3RhLCBxdWUgdmlyaWFtIGEgbWFyY2FyIHBvc2l0aXZhbWVudGUgbyBhcnJhbnF1ZSBkbyBzw6ljdWxvIFhYIHBvcnR1Z3XDqnMuIEVudHJlIGVzc2FzIHJlZm9ybWFzLCBhIG1haXMgZXZpZGVudGUgZm9pIGEgZG8gc2lzdGVtYSBwb2zDrXRpY28sIGNvbmNyZXRpemFkYSBjb20gYSBDb25zdGl0dWnDp8OjbyBkZSAxOTExLCBxdWUgZW50cm91IGVtIHZpZ29yIGVtIGFnb3N0byBkZXNzZSBhbm8uIE5vIGVudGFudG8sIHbDoXJpYXMgb3V0cmFzIHJlZm9ybWFzLCBwb3J2ZW50dXJhIG1haXMgZHVyYWRvdXJhcyBkbyBxdWUgYSBwcsOzcHJpYSBDb25zdGl0dWnDp8OjbywgZm9yYW0gaW5zdGl0dcOtZGFzLiBEZXN0YWNhLXNlIGEgcmVmb3JtYSBkbyBlbnNpbm8sIGRlIDIyIGRlIG1hcsOnbyBkZSAxOTExLCBxdWUgZnVuZG91IGFzIHVuaXZlcnNpZGFkZXMgZGUgTGlzYm9hIGUgZG8gUG9ydG8sIGUgYSByZWZvcm1hIGRlIHNpbXBsaWZpY2HDp8OjbyBvcnRvZ3LDoWZpY2EgZGUgc2V0ZW1icm8gZG8gbWVzbW8gYW5vLiBTaW11bHRhbmVhbWVudGUsIGZvaSBpbnN0aXR1w61kbyBvIG5vdm8gc2lzdGVtYSBtb25ldMOhcmlvIHBvcnR1Z3XDqnMsIGNvbSBhIGNyaWHDp8OjbyBkbyBlc2N1ZG8sIHBvciBkZWNyZXRvIGRlIDIyIGRlIG1haW8uXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW0Egbm92YSB1bmlkYWRlIG1vbmV0w6FyaWEgbmFjaW9uYWwsIGVtIGdyYW5kZSBtZWRpZGEgY29uY2ViaWRhIHBvciBKb3PDqSBSZWx2YXMsIG1pbmlzdHJvIGRhcyBGaW5hbsOnYXMgZG8gR292ZXJubyBQcm92aXPDs3JpbyAobyBob21lbSBxdWUsIHNpbWJvbGljYW1lbnRlLCBwcm9jbGFtYXJhIGEgUmVww7pibGljYSBkYSB2YXJhbmRhIGRvcyBQYcOnb3MgZG8gQ29uY2VsaG8gZGUgTGlzYm9hKSwgdmlzYXZhIGRvaXMgZ3JhbmRlcyBvYmpldGl2b3M6IGNyaWFyIHVtYSBub3ZhIHVuaWRhZGUgbW9uZXTDoXJpYSBmb3J0ZSwgc3Vic3RpdHV0YSBkbyBkZXBhdXBlcmFkbyByZWFsLCBlIGFmaXJtYXIgbyBub3ZvIGRpc2N1cnNvIHBvbMOtdGljbyBlIGltYWfDqXRpY28gZG8gcmVnaW1lLCBhIHBhciBkYSBub3ZhIGJhbmRlaXJhLCBhcHJvdmFkYSBwZWxvIERlY3JldG8gZGUgMzAgZGUganVuaG8gZGUgMTkxMSwgZSBkbyBub3ZvIGhpbm8gbmFjaW9uYWwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW1BvciBsZXRyYSBkZSBsZWksIGZvaSwgZW50w6NvLCBjcmlhZG8gbyBlc2N1ZG8gZGUgb3VybyBwb3J0dWd1w6pzLCBhIG5vdmEgdW5pZGFkZSBtb25ldMOhcmlhIGUgZGl2aXNhIGRhIFJlcMO6YmxpY2EgUG9ydHVndWVzYS4gRW0gdGVybW9zIG1ldHJvbMOzZ2ljb3MsIGEgbW9lZGEgZGUgdW0gZXNjdWRvIHNlcmlhIGVxdWl2YWxlbnRlIMOgIGFudGlnYSBtb2VkYSBkZSAxMDAwIHLDqWlzLCBjb20gMTUgbWlsw61tZXRyb3MgZGUgZGnDom1ldHJvIGUgMSw4IGdyYW1hcyBkZSBvdXJvIGRlIDkwMCBtaWzDqXNpbWFzIGRlIHB1cmV6YTsgZGl2aWRpci1zZS1pYSBlbSAxMDAgY2VudGF2b3MuIERlc3RlIG1vZG8sIGEgcmVsYcOnw6NvIGNhbWJpYWwgZG8gZXNjdWRvIHBhcmEgbyBhbnRpZ28gcmVhbCBzZXJpYSBkZSAxIHBhcmEgMTAwMCwgb3Ugc2VqYSwgdW0gZXNjdWRvIHNlcmlhIGlndWFsIGFvcyB2ZWxob3MgMTAwMCByw6lpcywgMTAwMCBlc2N1ZG9zIGNvcnJlc3BvbmRlcmlhbSBhIHVtIG1pbGjDo28gZGUgcsOpaXMsIG8gcG9wdWxhciBjb250byBkZSByw6lpcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbQW8gbWVzbW8gdGVtcG8sIGEgbGVpIGRlIDE5MTEgcHJldmlhIGEgY3VuaGFnZW0gZGUgbcO6bHRpcGxvcywgdGFtYsOpbSBlbSBvdXJvLCBkZSBtb2VkYXMgZGUgZGV6LCBjaW5jbyBlIGRvaXMgZXNjdWRvcy4gRW0gcHJhdGEgc2VyaWFtIGN1bmhhZGFzIHRhbWLDqW0gZ3JhbmRlcyBtb2VkYXMgZGUgdW0gZXNjdWRvLCBjb20gYXMgbWVzbWFzIGNhcmFjdGVyw61zdGljYXMgZG9zIG1pbCByw6lpcyBkZSBwcmF0YSwgZSBzdWJtw7psdGlwbG9zIGRlIDUwLCAyMCBlIDEwIGNlbnRhdm9zIChvcyBhbnRpZ29zIDUwMCwgMjAwIGUgMTAwIHLDqWlzLCBvdSBjaW5jbywgZG9pcyBlIHVtIHRvc3TDtWVzKS4gT3Mgc3VibcO6bHRpcGxvcyBhaW5kYSBtYWlzIHJlZHV6aWRvcyBkZSBxdWF0cm8sIGRvaXMsIHVtIGUgbWVpbyBjZW50YXZvcyBzZXJpYW0gY3VuaGFkb3MgZW0gbWV0YWlzIG7Do28gbm9icmVzLCBjb21vIG8gYnJvbnplIGUgbyBuw61xdWVsLiBFbSB0ZXJtb3MgdmlzdWFpcywgYXMgbW9lZGFzIG9zdGVudGFyaWFtIG51bWEgZGFzIGZhY2VzIGEgZWbDrWdpZSBkYSBSZXDDumJsaWNhLCBlIG5hIG91dHJhIGFzIGFybWFzIG5hY2lvbmFpcyBzb2JyZSBhIGVzZmVyYSBhcm1pbGFyLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtBcHJvdmFkYSBlIGFwcmVzZW50YWRhIGEgbm92YSBsZWksIGUgYXDDs3MgcsOhcGlkYXMgb2JyYXMgZGUgYmVuZWZpY2lhw6fDo28gbmEgQ2FzYSBkYSBNb2VkYSBkZSBMaXNib2EsIG9zIHByaW1laXJvcyBleGVtcGxhcmVzIGRhIHPDqXJpZSBkb3MgZXNjdWRvcyBjb21lw6dhcmFtIGEgc2VyIGN1bmhhZG9zIGUgZW1pdGlkb3MgcGFyYSBjaXJjdWxhw6fDo28gZW0gMTkxMi4gTm8gZW50YW50bywgZGUgdG9kYSBhIHPDqXJpZSBwcm9wb3N0YSwgbmVzdGEgZmFzZSwgYXMgw7puaWNhcyBtb2VkYXMgYSB0ZXJlbSBzaWRvIGVmZXRpdmFtZW50ZSBjdW5oYWRhcyBmb3JhbSBvcyA1MCBjZW50YXZvcyBkZSBwcmF0YSAoZW1ib3JhIGVtIDE5MTIgdGVuaGFtIHNpZG8gdGFtYsOpbSBjdW5oYWRhcywgZW0gTGlzYm9hLCBydXBpYXMgcGFyYSDDjW5kaWEgY29tIGEgZWbDrWdpZSBkYSBSZXDDumJsaWNhKS5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbRW0gMTkxMywgYSAyMSBkZSBqdW5obywgYXRyYXbDqXMgZGUgdW1hIGxlaSBkZSBhZGl0YW1lbnRvIGFvIERlY3JldG8gZGUgMjIgZGUgbWFpbyBkZSAxOTExLCBhc3NpbmFkYSBhZ29yYSBwb3IgTWFudWVsIGRlIEFycmlhZ2EgZSBBZm9uc28gQ29zdGEsIGZvcmFtIGludHJvZHV6aWRvcyBlIHJldm9nYWRvcyBhbGd1bnMgYXNwZXRvczogYSBwZXF1ZW5hIGZyYcOnw6NvIGRlIG1laW8gY2VudGF2byAoY2luY28gcsOpaXMgYW50aWdvcykgZm9pIGVsaW1pbmFkYSwgbnVuY2EgY2hlZ2FuZG8sIGRlIGZhY3RvLCBhIHNlciBjdW5oYWRhOyBwZWxhIG1lc21hIGxlaSwgb3MgdmFsb3JlcyBhc3NlbnRhZG9zIG5hIGNvbnRhYmlsaWRhZGUgZG8gRXN0YWRvIG7Do28gcG9kZXJpYW0gdGVyIGZyYcOnw7VlcyBpbmZlcmlvcmVzIGEgdW0gY2VudGF2bzsgYW8gbWVzbW8gdGVtcG8sIG8gY2lmcsOjbyAoJCkgZm9pIGluc3RpdHXDrWRvIGNvbW8gc8OtbWJvbG8gZG8gZXNjdWRvIHBvcnR1Z3XDqnMuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW0VtIDE5MTQsIGZpbmFsbWVudGUsIGVyYSBhcHJlc2VudGFkYSBhbyBww7pibGljbyBhIHByaW1laXJhIG1vZWRhIGRlIHVtIGVzY3VkbywgdW1hIHBlw6dhIGVtIHByYXRhIGRlIDM1IGcgY29tZW1vcmF0aXZhIGRhIFJldm9sdcOnw6NvIGRlIDUgZGUgT3V0dWJybywgY29tIGR1cGxhIGF1dG9yaWEsIEZyYW5jaXNjbyBkb3MgU2FudG9zLCBubyBhbnZlcnNvLCBlIFNpbcO1ZXMgZGUgQWxtZWlkYSwgc29icmluaG8sIG5vIHJldmVyc28uXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzxzdHJvbmc+SW5mbGHDp8OjbyBlIHJlZm9ybWFzPC9zdHJvbmc+XV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW07Do28gc8OzIGEgSSBHdWVycmEgTXVuZGlhbCAoZSBhIHBhcnRpY2lwYcOnw6NvIHBvcnR1Z3Vlc2Egbm8gY29uZmxpdG8pLCBtYXMgdGFtYsOpbSB1bWEgb3JkZW0gZGl2ZXJzYSBkZSBhY29udGVjaW1lbnRvcyBjb25qdW50dXJhaXMsIGluZmx1ZW5jaWFyYW0gbmVnYXRpdmFtZW50ZSBvIGRlc2VtcGVuaG8gZWNvbsOzbWljbyBwb3J0dWd1w6pzLiBBcyBjcmlzZXMsIGEgY2FyZXN0aWEgZGUgdmlkYSBlIG8gY29uZ2VsYW1lbnRvIGRvcyBzYWzDoXJpb3MgaW1wZWxpcmFtIHVtYSBpbmZsYcOnw6NvIGdhbG9wYW50ZSwgcXVlIGVyb2RpdSBiYXN0YW50ZSBvIGVzY3VkbywgYmVtIGNvbW8sIG5hdHVyYWxtZW50ZSwgYSBxdWFsaWRhZGUgZGUgdmlkYSBkb3MgcG9ydHVndWVzZXMuIEVtIHRlcm1vcyBkZSBwb2zDrXRpY2EgbW9uZXTDoXJpYSwgYSBjb25qdW50dXJhIG5lZ2F0aXZhIGhhdmlhIHRhbWLDqW0gZGUgdGVyIHJlZmxleG9zLiBBcyBlbWlzc8O1ZXMgZGUgZXNjdWRvcyBlbSBvdXJvIG51bmNhIGZvcmFtIGN1bmhhZGFzLCBzYWx2byB1bnMgbXVpdG8gcmFyb3MgZW5zYWlvcyBxdWUgbnVuY2EgY2hlZ2FyYW0gYSBjaXJjdWxhci4gQSBjdW5oYWdlbSBkb3MgcGVxdWVub3Mgc3VibcO6bHRpcGxvcyBlbSBjZW50YXZvcywgYSBwYXJ0aXIgZGUgMTkxNywgcmFwaWRhbWVudGUgZm9pIHN1c3BlbnNhLCBvdSwgcGVsbyBtZW5vcywgbXVpdG8gZGltaW51w61kYS4gQSBlc2Nhc3NleiBkZSBtZXRhbCBuZXNzZSBwZXLDrW9kbywgbWFzIHRhbWLDqW0gbm8gcMOzcy1ndWVycmEsIGRlc2lnbmFkYW1lbnRlIGRvIGNvYnJlIChmdW5kYW1lbnRhbCBwYXJhIGZhemVyIGFzIGxpZ2FzIGRlIGJyb256ZSksIG9icmlnb3Ugw6AgcHJvZHXDp8OjbyBkZSBmcmFjYXMgY3VuaGFnZW5zIGVtIGZlcnJvLCBlbSAxOTE4LiBTaW11bHRhbmVhbWVudGUsIGRhZGEgYSBlc2Nhc3NleiBkZSBudW1lcsOhcmlvIHBhcmEgb3MgdHJvY29zLCB2w6FyaWFzIGluc3RpdHVpw6fDtWVzLCBww7pibGljYXMgZSBwcml2YWRhcywgY29tZcOnYXJhbSBhIGVtaXRpciBjw6lkdWxhcyBlIGZpY2hhcyBkZSBwYWdhbWVudG8sIG5lbSBzZW1wcmUgYXV0b3JpemFkYXMsIHF1ZSBjaXJjdWxhcmFtIHVtIHBvdWNvIHBvciB0b2RvcyBvcyBjb25jZWxob3MgZG8gcGHDrXMuIEVtIDE5MjEsIGEgQ8OibWFyYSBNdW5pY2lwYWwgZGUgR2FpYSwgcG9yIGV4ZW1wbG8sIGVtaXRpdSBmaWNoYXMgY2Vyw6JtaWNhcywgbm9zIHZhbG9yZXMgZGUgZG9pcywgcXVhdHJvIGUgZGV6IGNlbnRhdm9zLCBwcm9kdXppZGFzIG5hIEVsZWN0cm8gQ2Vyw6JtaWNhIGRvIENhbmRhbC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbUG9yIHNldSB0dXJubywgYXMgYm9hcyBtb2VkYXMgZW0gcHJhdGEgZG9zIG5vdm9zIGVzY3Vkb3MgZSBzdWJtw7psdGlwbG9zIGRlIDUwLCAyMCBlIDEwIGNlbnRhdm9zIGNvbWXDp2F2YW0gYSBzZXIgZW50ZXNvdXJhZGFzLCBkZXNhcGFyZWNlbmRvIGRlIGNpcmN1bGHDp8Ojby4gRW0gdGVybW9zIGVmZXRpdm9zLCBubyBpbsOtY2lvIGRhIGTDqWNhZGEgZGUgMTkyMCwgYSB1bmlkYWRlIGVzY3VkbyBjaXJjdWxhdmEgYXBlbmFzIGF0cmF2w6lzIGRlIHBlcXVlbmFzIG5vdGFzIHBvdWNvIGVzdGltYWRhcyBkbyBCYW5jbyBkZSBQb3J0dWdhbCwgZSBhIHNpdHVhw6fDo28gcG9sw610aWNhIGVyYSBpbnN0w6F2ZWwgZSB2aW9sZW50YSAoYmFzdGFyaWEgbGVtYnJhciBhIE5vaXRlIFNhbmdyZW50YSwgZGUgb3V0dWJybyBkZSAxOTIxKS4gRXJhIHVyZ2VudGUgbsOjbyBzw7MgdHJhdmFyIGEgaW5mbGHDp8OjbywgY29tbyB0b21hciBtZWRpZGFzIHF1ZSBmaXplc3NlbSByZWFjcmVkaXRhciBhIG1vZWRhIHBvcnR1Z3Vlc2EuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW0VtIGJvYSBob3JhLCBlbSAxOTIyIGUgMTkyMywgbyBnb3Zlcm5vIGRlIEFudMOzbmlvIE1hcmlhIGRhIFNpbHZhLCBxdWUgc2VndXJvdSBhIGxpZGVyYW7Dp2EgZG8gUGFydGlkbyBEZW1vY3LDoXRpY28gbG9nbyBhcMOzcyBvIGFmYXN0YW1lbnRvIGRlIEFmb25zbyBDb3N0YSwgZW5jZXRvdSB1bWEgc8OpcmllIGRlIHJlZm9ybWFzIGZpc2NhaXMgcXVlIHZpc2FyYW0gZmF6ZXIgYXVtZW50YXIgYSByZWNlaXRhIGRvIEVzdGFkbyAoc29icmV0dWRvIHBlbGEgdHJpYnV0YcOnw6NvLCBhdMOpIGVudMOjbyBxdWFzZSBpbmV4aXN0ZW50ZSwgZGFzIHRyYW5zYcOnw7VlcywgZGUgYWxndW0gY29uc3VtbywgZG8gcmVuZGltZW50byBlIGRhIHByb2R1w6fDo28pIGUgY29udHJvbGFyIG8gZMOpZmljZS5Bc3NpbSwgZSBwZWxhIHByaW1laXJhIHZleiBkZXNkZSBhIGTDqWNhZGEgZGUgMTg5MCwgUG9ydHVnYWwgY29uc2VndWlhIHRyYXZhciBvIHNhbGRvIG5lZ2F0aXZvIGUgYXByZXNlbnRhciwgZW0gMTkyMywgdW0gcXVhc2UgZXF1aWzDrWJyaW8gb3LDp2FtZW50YWwgKGFwZW5hcyAxJSBhY2ltYSBkbyBQSUIpLiBDb20gbWFpcyBkZSAyMSBtZXNlcyBkZSBnb3Zlcm5vLCBBbnTDs25pbyBNYXJpYSBkYSBTaWx2YSBmb2kgdW0gZG9zIHByaW1laXJvcy1taW5pc3Ryb3MgZGEgUmVww7pibGljYSBxdWUgbWFpcyB0ZW1wbyB0aXZlcmFtIHBhcmEgZXhlY3V0YXIgYXMgc3VhcyBpZGVpYXMuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW0NvbSBvIGVxdWlsw61icmlvIG9yw6dhbWVudGFsLCBjb21lw6dhdmEgYSBmYXplci1zZSBzZW50aXIgYWxndW1hIGVzdGFiaWxpZGFkZSBtb25ldMOhcmlhLCB0ZW5kbyBzaWRvIHJldW5pZGFzIGNvbmRpw6fDtWVzIHBhcmEgc2VyIGxhbsOnYWRhIGEgbm92YSBtb2VkYSBkZSB1bSBlc2N1ZG8sIGFnb3JhIGJlbSBtYWlzIHBlcXVlbmEgZSBjdW5oYWRhIG51bWEgbGlnYSBmcmFjYSBkZSBicm9uemUtYWx1bcOtbmlvLiBBIG5vdmEgbW9lZGEsIHRhbWLDqW0gZGVzZW5oYWRhIHBvciBTaW3DtWVzIGRlIEFsbWVpZGEsIHNvYnJpbmhvLCBmb2kgYXByb3ZhZGEgcG9yIERlY3JldG8gZGUgMjEgZGUganVuaG8gZGUgMTkyMyAoanVudGFtZW50ZSBjb20gYSBzdWEgZnJhw6fDo28gZGUgNTAgY2VudGF2b3MpIGUgY29tZcOnb3UgYSBzZXIgY3VuaGFkYSBlbSAxOTI0LiBUb2RhdmlhLCB1bWEgc2VxdcOqbmNpYSBpbmZlbGl6IGRlIGFjb250ZWNpbWVudG9zLCBlbSBxdWUgc2UgaW5jbHVlbSBhIHF1ZWRhIGRvIGdvdmVybm8gZGUgQW50w7NuaW8gTWFyaWEgZGEgU2lsdmEgZSB1bWEgbm9jaXZhIHN1Y2Vzc8OjbyBkZSBnb3Zlcm5vcyBlbnRyZSAxOTI0IGUgMTkyNiAoc2VpcyBnb3Zlcm5vcywgdG9kb3MgZG8gUGFydGlkbyBEZW1vY3LDoXRpY28sIGVtIHBvdWNvIG1haXMgZGUgYW5vIGUgbWVpbywgYXTDqSBhbyAyOCBkZSBNYWlvKSwgYSBjb25qdW50dXJhIGludGVybmFjaW9uYWwgZXVyb3BlaWEgZGUgaGlwZXJpbmZsYcOnw6NvLCBhIHByw7NwcmlhIGJ1cmxhIGRlIEFsdmVzIGRvcyBSZWlzLCBlbSAxOTI1LCBjb20gY3VzdG9zIGZpbmFuY2Vpcm9zIHRyZW1lbmRvcyBwYXJhIG8gZXLDoXJpbywgYSBkZW1pc3PDo28gZGVzZW5jYW50YWRhIGRvIHByw7NwcmlvIFByZXNpZGVudGUgZGEgUmVww7pibGljYSwgTWFudWVsIFRlaXhlaXJhIEdvbWVzLCBiZW0gY29tbyBhIHN1YSBzdWJzdGl0dWnDp8OjbyBwb3IgQmVybmFyZGlubyBNYWNoYWRvLCBjcmlhcmFtIGNvbmRpw6fDtWVzIHBhcmEgcXVlIG8gZ29scGUgbWlsaXRhciBkZSBHb21lcyBkYSBDb3N0YSBzYcOtc3NlIHZpdG9yaW9zbywgaW1wb25kbyBhbyBwYcOtcyBhIERpdGFkdXJhIE1pbGl0YXIuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzxzdHJvbmc+RGEgRGl0YWR1cmEgTWlsaXRhciBhbyBlc2N1ZG8gbm92bzwvc3Ryb25nPl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtTZSwgbnVtIGJyZXZlIHByaW1laXJvIG1vbWVudG8sIGFzIG9yaWVudGHDp8O1ZXMgaWRlb2zDs2dpY2FzIGRhIFJldm9sdcOnw6NvIGRlIDI4IGRlIE1haW8gbsOjbyBzZSBhZmlndXJhdmFtIG11aXRvIGNsYXJhcyBwYXJhIGEgc29jaWVkYWRlIHBvcnR1Z3Vlc2EsIGZhemVuZG8gY29tIHF1ZSBhbGd1bnMgbW92aW1lbnRvcyBlIHBhcnRpZG9zIHBvbMOtdGljb3MsIHNvYnJldHVkbyBvcyBxdWUgZXN0YXZhbSBmb3JhIGRvIGVzcGVjdHJvIHRyYWRpY2lvbmFsIGRvIGNlbnRyby1lc3F1ZXJkYSByZXB1YmxpY2FubywgZGVpeGFzc2VtIHVtYSBtYXJnZW0gZGUgc2lsw6puY2lvIGZhY2UgYW9zIGFjb250ZWNpbWVudG9zIHF1ZSBzZSBkZXNlbnJvbGFyYW0gYSBwYXJ0aXIgZGUgQnJhZ2EsIHJhcGlkYW1lbnRlLCBhcMOzcyBkb2lzIG1lc2VzIGRlIGluZGVmaW5pw6fDo28sIGNvbSBvIGdvdmVybm8gYSBzYWlyIGRhcyBtw6NvcyBkZSBHb21lcyBkYSBDb3N0YSBwYXJhIGFzIGRlIE1lbmRlcyBDYWJlw6dhZGFzIGUgZGFzIGRlc3RlIHBhcmEgYXMgZGUgw5NzY2FyIENhcm1vbmEsIG8gcnVtbyBkYSByZXZvbHXDp8OjbyBjb21lw6dvdSBhIHNlciBiZW0gY29tcHJlZW5kaWRvOiBvIGNhbWluaG8gc2VyaWEgbyBkYSBEaXRhZHVyYSBNaWxpdGFyLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtBIHBhcnRpciBkZSBqdWxobyBkZSAxOTI2LCBzb2IgYSBjaGVmaWEgZG8gZ2VuZXJhbCBDYXJtb25hLCBvIGdvdmVybm8gbWlsaXRhciwgYSBwYXJ0aXIgZGFzIEZpbmFuw6dhcywgY29tYW5kYWRhcyBwb3IgU2luZWwgZGUgQ29yZGVzIChubyBtw6pzIGFudGVyaW9yLCBPbGl2ZWlyYSBTYWxhemFyIG9jdXBhcmEsIGR1cmFudGUgY2VyY2EgZGUgdW1hIHNlbWFuYSwgYXBlbmFzLCBvIE1pbmlzdMOpcmlvKSBjb21lw6dvdSBhIHJlZ2lzdGFyIGFsZ3VtYSBlc3RhYmlsaWRhZGUgaW50ZXJuYSBlIGEgZW5jZXRhciBhbGd1bWFzIG1lZGlkYXMgcXVlIHBlcm1pdGlyYW0gYW8gRXN0YWRvIFBvcnR1Z3XDqnMgZmluYW5jaWFyLXNlIGV4dGVybmFtZW50ZS4gRW50cmUgZXNzYXMgbWVkaWRhcywgYSByZW5lZ29jaWHDp8OjbyBkYSBkw612aWRhIGNvbSBhIEluZ2xhdGVycmEgKGVtIGRlemVtYnJvIGRlIDE5MjYgUG9ydHVnYWwgdml1IHBlcmRvYWRvcyB0csOqcyBtaWxow7VlcyBkZSBsaWJyYXMgZSByZWVzdHJ1dHVyb3UgbyBwYWdhbWVudG8gZG9zIHJlc3RhbnRlcyAyMCBtaWxow7VlcyBwYXJhIHVtIHBsYW5vIHRyaW1lc3RyYWwsIGEgc2VyIHBhZ28gYXTDqSAxOTg4LCBjb20gdW0ganVybyB0b3RhbCBkZSAyMCUgLSBjZXJjYSBkZSAzJSBhbyBhbm8pLiBQYXJ0ZSBkZXNzYSBkw612aWRhIGNvbWXDp291IGxvZ28gYSBzZXIgcGFnYSBhIHBhcnRpciBkYXMgaW5kZW1uaXphw6fDtWVzIGRlIGd1ZXJyYSBhbGVtw6NzIHF1ZSBhIGFnb3JhIFJlcMO6YmxpY2EgZGUgV2VpbWFyIHNlIGVzZm9yw6dhdmEgcG9yIHBhZ2FyIChlbSAxOTI3IGEgQWxlbWFuaGEgcGFnb3UsIHPDsyBhIFBvcnR1Z2FsLCBjaW5jbyBtaWxow7VlcyBkZSBsaWJyYXMpLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtFbSB0ZXJtb3MgZGUgZW1pc3PDo28gZGUgbW9lZGEgcHJvcHJpYW1lbnRlIGRpdGEsIG8gbWluaXN0w6lyaW8gZGUgU2luZWwgZGUgQ29yZGVzIHJldW5pdSwgbG9nbyBubyB2ZXLDo28gZGUgMTkyNiwgdW1hIGNvbWlzc8OjbyB0w6ljbmljYSBwYXJhIGF2YWxpYXIgYSBwcmVzdGHDp8OjbyBkYXMgbm92YXMgbW9lZGFzIGRlIHVtIGVzY3VkbywgYSBlbWlzc8OjbyBkZSAxOTI0IChlIHN1YnNlcXVlbnRlcywgZGUgMTkyNSBlIDE5MjYpIGVtIGJyb256ZS1hbHVtw61uaW8uIENvbSBlZmVpdG8sIGVzdGEgc8OpcmllIGZvaSwgZGVzZGUgbyBpbsOtY2lvLCBwb3VjbyBmZWxpeiAtIGEgbcOhIHF1YWxpZGFkZSBkYSBsaWdhLCBhbMOpbSBkZSBleHRyZW1hbWVudGUgZHVyYSwgbyBxdWUgb2JyaWdhdmEgYSB1bWEgcmVwb3Npw6fDo28gZnJlcXVlbnRlIGRvcyBjdW5ob3MsIGZhemlhIGNvbSBxdWUgbyBtZXRhbCBveGlkYXNzZSBtdWl0byByYXBpZGFkZW1lbnRlLCBlc2N1cmVjZW5kbyBhbyBmaW0gZGUgcG91Y29zIG1lc2VzIGRlIGNpcmN1bGHDp8OjbywgY2F1c2FuZG8gcG91Y28gYXByZcOnbyBwb3B1bGFyIHBlbGFzIG1vZWRhcy4gQ29tIG8gZmltIGRlIGludHJvZHV6aXIgdW1hIG5vdmEgZSBtZWxob3JhZGEgbW9lZGEsIGEgY29taXNzw6NvIHN1Z2VyaXUgcXVlIGFzIGVtaXNzw7VlcyBmb3NzZW0gcmVhbGl6YWRhcyBudW1hIGxpZ2EgZGUgbWFpb3IgcXVhbGlkYWRlLCBlbSBhbHBhY2EgKGNvYnJlLCB6aW5jbyBlIHVtYSBwZXF1ZW5hIGZyYcOnw6NvIGRlIG7DrXF1ZWwpLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtBcyBub3ZhcyBtb2VkYXMgZGUgdW0gZXNjdWRvIGUgdGFtYsOpbSBhcyBkZSA1MCBjZW50YXZvcywgbyBxdWFydG8gdGlwbyBkZSBlc2N1ZG8gcG9ydHVndcOqcywgZm9yYW0gYXV0b3JpemFkYXMgcG9yIERlY3JldG8gZGUgMjEgZGUganVuaG8gZGUgMTkyNywgbWFudGl2ZXJhbSBvIG1lc21vIHBlc28gZSBtw7NkdWxvIGRhcyBzdWFzIGFudGVjZXNzb3JhcyBkZSAxOTI0LCBtYXMgYXByZXNlbnRhdmFtIHVtYSBub3ZhIGdyYXZ1cmEgLSBhIGVmw61naWUsIHZvbHRhZGEgw6AgZGlyZWl0YSwgZGEgUmVww7pibGljYSwgbnVtYSBkYXMgZmFjZXMsIGRhIGF1dG9yaWEgZGUgU2ltw7VlcyBkZSBBbG1laWRhLCBzb2JyaW5obywgZSwgbmEgb3V0cmEgZmFjZSwgYXMgYXJtYXMgbmFjaW9uYWlzIHNvYnJlIG8gdmFsb3IgZmFjaWFsLCBudW1hIGNvbXBvc2nDp8OjbyBkZSBBbHZlcyBkbyBSZWdvLiBBIGN1bmhhZ2VtIHRldmUgaW7DrWNpbyBsb2dvIGVtIDE5MjcgZSwgbnVtYSBleHBlcmnDqm5jaWEgZGUgbG9uZ2V2aWRhZGUgw61tcGFyIG5hIGhpc3TDs3JpYSBtb25ldMOhcmlhIHBvcnR1Z3Vlc2EsIG1hbnRldmUtc2UgYXTDqSAxOTY4LCB0ZW5kbyBzaWRvIHJlY29saGlkYXMgZGUgY2lyY3VsYcOnw6NvIHNvbWVudGUgZW0gMTk4MiwgcG9yIERlY3JldG8tTGVpIGRlIDE1IGRlIHNldGVtYnJvIGRlIDE5ODEuIE9zIGVzY3Vkb3MgZGUgYWxwYWNhIGZvcmFtLCBkdXJhbnRlIG1haXMgZGUgbWVpbyBzw6ljdWxvLCBhIMO6bmljYSByZXByZXNlbnRhw6fDo28gZsOtc2ljYSBxdWUgb3MgcG9ydHVndWVzZXMgdGluaGFtIGRvIHNldSBlc2N1ZG8uXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW0FzIHJlZm9ybWFzIG9yw6dhbWVudGFpcyBkZSAxOTI2IGUgMTkyNyBuw6NvIHByb3BvcmNpb25hcmFtLCBjb21vIGVzcGVyYXJpYW0gb3MgbWlsaXRhcmVzLCByZXN1bHRhZG9zIGltZWRpYXRvcy4gTyBwYcOtcyBjb250aW51YXZhIGEgbWFudGVyIG8gZMOpZmljZSwgcXVlLCBzdWJsaW5oZS1zZSwgY2hlZ2FyYSBtZXNtbyBhIGF1bWVudGFyIGZhY2UgYW9zIHJlc3VsdGFkb3MgZG9zIGdvdmVybm9zIGRlIEFudMOzbmlvIE1hcmlhIGRhIFNpbHZhLiBDb21vIGZvcm1hIGRlIGZpbmFuY2lhbWVudG8sIG8gZ292ZXJubyBkbyBnZW5lcmFsIENhcm1vbmEgYXBvc3RhdmEsIGNvbW8gZXJhIHByw6F0aWNhIGVtIFBvcnR1Z2FsIGRlc2RlIGhhdmlhIHVtIHPDqWN1bG8sIG5vIGZpbmFuY2lhbWVudG8ganVudG8gZGEgSW5nbGF0ZXJyYS4gRW0gZmluYWlzIGRlIDE5MjcgZXN0YXZhIGFzc2ltIGEgc2VyIGF2YWxpYWRvIHVtIG5vdm8gZW1wcsOpc3RpbW8gZGUgMTIgbWlsaMO1ZXMgZGUgbGlicmFzLCBjb20gYSBub3ZpZGFkZSwgZGVzdGEgdmV6LCBkZSBzZXIgbWVkaWFkbyBwZWxhIFNvY2llZGFkZSBkYXMgTmHDp8O1ZXMuIE7Do28gc2UgY2hlZ2FuZG8gYSBjb25zZW5zbyBmYWNlIMOgcyBjb25kacOnw7VlcyBkbyBlbXByw6lzdGltbywgU2luZWwgZGUgQ29yZGVzIGFjYWJvdSBwb3Igc2UgZGVtaXRpciBkbyBNaW5pc3TDqXJpbyBkYXMgRmluYW7Dp2FzLCBlIENhcm1vbmEsIGFnb3JhIG5vbWVhZG8gcHJlc2lkZW50ZSBkYSBSZXDDumJsaWNhLCBjaGFtb3UgcGFyYSBhIHBhc3RhIEFudMOzbmlvIGRlIE9saXZlaXJhIFNhbGF6YXIuIEVzdMOhdmFtb3MgZW0gYWJyaWwgZGUgMTkyOC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbUmV1bmluZG8gY29uZGnDp8O1ZXMgZGUgdHJhYmFsaG8gZXhjZWNpb25haXMsIG5hIHZlcmRhZGUsIGNvbmRpw6fDtWVzIG1haXMgcHLDs3hpbWFzIGRlIHVtIGNhcmdvIGRlIHByaW1laXJvLW1pbmlzdHJvIGRvIHF1ZSBkZSBtaW5pc3RybyBkYXMgRmluYW7Dp2FzLCBPbGl2ZWlyYSBTYWxhemFyIGluaWNpb3Ugb3MgdHJhYmFsaG9zIHBhcmEgYSBlbGFib3Jhw6fDo28gZGUgdW0gb3LDp2FtZW50byBhcGVydGFkbywgc2VtIHJlY3Vyc28gYSBlbXByw6lzdGltb3MgZXN0cmFuZ2Vpcm9zIChhIFNvY2llZGFkZSBkYXMgTmHDp8O1ZXMsIHJlbGF0YS1ub3MgZMOpY2FkYXMgZGVwb2lzIEZyYW5jbyBOb2d1ZWlyYSwgcXVlaXhvdS1zZSBhbyBHb3Zlcm5vIGRlIEluZ2xhdGVycmEgZGEgc3VhIGluZGlnbmHDp8OjbyBmYWNlIMOgIG9zdGVuc2l2YSByZWN1c2EgZGUgU2FsYXphciBhbyBlbXByw6lzdGltbyBkb3MgMTIgbWlsaMO1ZXMgZGUgbGlicmFzIHF1ZSBlbnRyZXRhbnRvIGFwcm92YXJhLCBtZWRpYW50ZSBjb25kacOnw7VlcyBkZSBpbmdlcsOqbmNpYSBuYSBwb2zDrXRpY2EgaW50ZXJuYSBuYWNpb25hbCwgcGFyYSBQb3J0dWdhbCkuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW08gYXVtZW50byBkb3MgaW1wb3N0b3MgZSBvIGNvbnRyb2xvIGRhIGRlc3Blc2EsIHNlbSBwZXJtaXRpciBxdWFscXVlciB0aXBvIGRlIGNvbnRlc3Rhw6fDo28gcMO6YmxpY2EsIHZpc3RvIGF0dWFyIGVtIGRpdGFkdXJhLCBwZXJtaXRpdSBhIFNhbGF6YXIgcmVvcmdhbml6YXIgYXMgRmluYW7Dp2FzLiBEbyBkw6lmaWNlIGRlIDM4OSBtaWwgY29udG9zIGRlIDE5MjctMTkyOCwgcGFzc291IHBhcmEgdW0gc2FsZG8gcG9zaXRpdm8gZGUgMTYwMCBjb250b3MgZW0gMTkyOC0xOTI5LiBBIGdyYW5kZSBjcmlzZSBkZSAxOTI5IHF1ZSwgYXBhcmVudGVtZW50ZSBwb2RlcmlhIHRlciBwb3N0byBlbSBjYXVzYSBhcyByZWZvcm1hcywgYWNhYm91IHBvciBuw6NvIHRlciBncmFuZGUgaW1wYWN0byBubyBub3NzbyBwYcOtcyAobyB0ZWNpZG8gZWNvbsOzbWljbywgc29icmV0dWRvIHJ1cmFsIGUsIGRlIGZhY3RvLCBtdWl0byBwb2JyZSwgbWFsIHJlcGVyY3V0aXUgYSBHcmFuZGUgRGVwcmVzc8OjbykuIE5vIGVudGFudG8sIMOpIGltcG9ydGFudGUgcmVsZW1icmFyIHF1ZSB1bSBkb3MgbWFpb3JlcyBiYW5jb3MgbmFjaW9uYWlzIG5hIMOpcG9jYSwgbyBCYW5jbyBDb21lcmNpYWwgZG8gUG9ydG8sIG7Do28gcmVzaXN0aXUgw6AgY3Jpc2UgZSB2ZWlvIGEgZmFsaXIgZW0gMTkzMS5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbQ29tIGEgc2l0dWHDp8OjbyBvcsOnYW1lbnRhbCBjb250cm9sYWRhLCBTYWxhemFyIGRldSBpbsOtY2lvIMOgIHNlZ3VuZGEgcGFydGUgZG8gc2V1IHByb2pldG8gZmluYW5jZWlybyBxdWUgZXJhLCBlZmV0aXZhbWVudGUsIGEgcmVmb3JtYSBtb25ldMOhcmlhLCBvdSBSZW5vdmHDp8OjbyBGaW5hbmNlaXJhLiBBIHJlZm9ybWEgdmlzYXZhIHJlbGFuw6dhciBvIGVzY3VkbyBwb3J0dWd1w6pzIGNvbW8gbW9lZGEgaW50ZXJuYWNpb25hbCwgaW5kZXhhZGEgYW8gcGFkcsOjby1vdXJvIChQb3J0dWdhbCBzYcOtcmEgZG8gcGFkcsOjby1vdXJvIGVtIDE4OTEpLiBFc3RhIHJlZm9ybWEgaW1wbGljYXJpYSBhIGNyaWHDp8OjbyBkZSB1bWEgbm92YSBkaXZpc2EsIG8gcXVlLCBlbSB0ZXJtb3MgdMOpY25pY29zLCBmb2kgbyBxdWUgYWNhYm91IHBvciBzZXIgbGV2YWRvIGEgY2Fiby5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbRW0gMTkzMSwgcGVsbyBjb2xldGl2byBkZSBkZWNyZXRvcyBkZSA5IGRlIGp1bmhvLCBTYSBsYXphciBsYW7Dp291IG8gY2hhbWFkbyBub3ZvIGVzY3VkbywgdW1hIGRlc2lnbmHDp8OjbyB0w6ljbmljYSBxdWUgcGFzc291IGRlc3BlcmNlYmlkYSAoZXJhIGVzc2UgbyBvYmpldGl2bykgw6AgbWFpb3JpYSBkYSBwb3B1bGHDp8Ojby4gTyBub3ZvIGVzY3VkbywgZW5xdWFudG8gcGFkcsOjby1vdXJvLCBmb2kgY290YWRvIMOgIHJhesOjbyBkZSAxMTAkMDAgZmFjZSDDoCBsaWJyYSBlc3RlcmxpbmEuIEEgcHJvcG9yw6fDo28gZG8gbm92byBlc2N1ZG8gZW0gcHJhdGEgKG8gZXNjdWRvLW91cm8gbsOjbyBmb2kgZW1pdGlkbywgZXJhIGEgZGl2aXNhIGRlIHJlZmVyw6puY2lhKSwgZW0gdGVybW9zIG5vbWluYWlzIGVyYSBkZSAyMiBlc2N1ZG9zIHBhcmEgdW0gZXNjdWRvIGRlIDE5MTEuIEZvcmFtIGVudMOjbyBjdW5oYWRhcyBub3ZhcyBtb2VkYXMgZGUgcHJhdGEgZGUgMTAsIGNpbmNvIGUgZG9pcyBlc2N1ZG9zIGUgbWVpby4gRW0gdGVybW9zIHF1b3RpZGlhbm9zLCBvIG5vdm8gZXNjdWRvIG7Do28gc2UgcmVmbGV0aXUgc29icmVtYW5laXJhIG5vcyBwcmXDp29zLCB2aXN0byBxdWUgYSBkZXN2YWxvcml6YcOnw6NvIGZvaSwgbmEgdmVyZGFkZSwgdW1hIGFkZXF1YcOnw6NvIGRhIG1vZWRhIGFvcyDDrW5kaWNlcyBkZSBpbmZsYcOnw6NvIHF1ZSB2aW5oYW0gZGVzZGUgbyBmaW5hbCBkYSBJIEd1ZXJyYSBNdW5kaWFsLiBObyBkaWEtYS1kaWEsIG8gcmVjZW50ZSBlc2N1ZG8gZGUgYWxwYWNhIGNvbnRpbnVvdSBhIHNlciBhIHJlcHJlc2VudGHDp8OjbyBmw61zaWNhIGRvIGVzY3VkbyBwb3J0dWd1w6pzLCBuw6NvIHNvZnJlbmRvIHF1YWxxdWVyIGFsdGVyYcOnw6NvIGVtIHRlcm1vcyBkZSBkZXNpZ25hw6fDo28uXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW0Rlc3RhIGZvcm1hLCBxdWFuZG8sIGEgcGFydGlyIGRlIDE5MzIsIGNvbSBhIG5vbWVhw6fDo28gZGUgT2xpdmVpcmEgU2FsYXphciBwYXJhIG8gY2FyZ28gZGUgcHJpbWVpcm8tbWluaXN0cm8gKHZpcmlhIGEgcmVkZWZpbmlyIGEgZGVzaWduYcOnw6NvIGRvIGNhcmdvIHBhcmEgcHJlc2lkZW50ZSBkbyBDb25zZWxobyBkZSBNaW5pc3Ryb3MsIGFwZW5hcyBuYSBDb25zdGl0dWnDp8OjbyBkZSAxOTMzKSBlIGEgYWZpcm1hw6fDo28gZG8gRXN0YWRvIE5vdm8sIG8gbm92byBlc2N1ZG8gbWFudGV2ZS1zZSBjb21vIGEgbW9lZGEgZG8gcmVnaW1lLiBVbWEgbW9lZGEgcXVlIHZpcmlhIGEgZm9ydGFsZWNlciBhIHN1YSBwb3Npw6fDo28gaW50ZXJuYWNpb25hbCwgc29icmV0dWRvIGR1cmFudGUgYSBJSSBHdWVycmEgTXVuZGlhbCwgcG9pcyBzZW5kbyB1bWEgZGl2aXNhIGluZGV4YWRhIGFvIHBhZHLDo28tb3VybyBlLCBzb2JyZXR1ZG8sIGRlIHVtIHBhw61zIG5ldXRyYWwsIGZvaSB1bWEgZGFzIG1haXMgcHJvY3VyYWRhcyBkaXZpc2FzIGRlIHRyYW5zYcOnw6NvIGludGVybmFjaW9uYWwgZSwgYXTDqSwgZGUgZW50ZXNvdXJhbWVudG8uIEVzdGEgc2l0dWHDp8OjbywgYWxpYWRhIGEgdW1hIHBvbMOtdGljYSBkZSBpc29sYW1lbnRvIGludGVybmFjaW9uYWwsIHJlZGlyZWNpb25hZGEgc29icmV0dWRvIHBhcmEgb3MgbWVyY2Fkb3MgY29sb25pYWlzLCBwZXJtaXRpdSBhbyBlc2N1ZG8gcG9ydHVndcOqcyBtYW50ZXItc2UgZXN0YWJpbGl6YWRvIGR1cmFudGUgb3MgMjUgYW5vcyBwb3N0ZXJpb3JlcyDDoCBJSSBHdWVycmEgTXVuZGlhbCwgc2VtIHNvZnJlciBncmFuZGVzIGRlc3ZhbG9yaXphw6fDtWVzIGUgY29tIHVtYSBpbmZsYcOnw6NvIGludGVybmEgbXVpdG8gcmVzaWR1YWwuIFNlcmlhIG5lY2Vzc8OhcmlhIHVtYSBjcmlzZSBnbG9iYWwsIGNvbW8gYSBjcmlzZSBlbmVyZ8OpdGljYSBkZSAxOTczLCBwYXJhIGFiYWxhciBhIGNvdGHDp8OjbyBkbyBlc2N1ZG8gcG9ydHVndcOqcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbPHN0cm9uZz5EZW1vY3JhY2lhIGUgYXByb3hpbWHDp8OjbyDDoCBFdXJvcGE8L3N0cm9uZz5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbQSBwYXJ0aXIgZGUgbWVhZG9zIGRhIGTDqWNhZGEgZGUgMTk1MCwgbyBFc3RhZG8gZGVpeG91IGRlIGVtaXRpciBudW1lcsOhcmlvIGVtIHByYXRhLiBPcyBwZXF1ZW5vcyBzdWJtw7psdGlwbG9zIGRvIGVzY3Vkbywgb3MgMjAgZSAxMCBjZW50YXZvcyBlbSBicm9uemUsIGNvbnRpbnVhdmFtLCBhIHBhciBkb3MgY8OpbGVicmVzIGVzY3Vkb3MgZGUgYWxwYWNhLCBhIHNlciBvIGdyb3NzbyBkYSBtYXNzYSBtb25ldMOhcmlhIGVtIGNpcmN1bGHDp8Ojby4gQ29udHVkbywgbWVzbW8gbyBjdXN0byBkZSBwcm9kdcOnw6NvIGRlc3NlcyBleGVtcGxhcmVzIChhcyBhbHBhY2FzIGUgb3MgYnJvbnplcykgY29tZcOnYXZhIGEgYXByb3hpbWFyLXNlIGJhc3RhbnRlIGRvIHNldSB2YWxvciBmYWNpYWwsIGRlaXhhbmRvIHByb2dyZXNzaXZhbWVudGUgcG91Y2EgbWFyZ2VtIGRlIMOhZ2lvIHBhcmEgbyBFc3RhZG8uIFRlbmRvIGVtIGNvbnRhIGVzdGEgcmVhbGlkYWRlLCBubyBpbsOtY2lvIGRvcyBhbm9zIDYwIGNvbWXDp2FyYW0gYSBzZXIgcGVuc2FkYXMsIGEgcGFydGlyIGRhIHByw7NwcmlhIENhc2EgZGEgTW9lZGEsIGFsdGVybmF0aXZhcyBhbyBzaXN0ZW1hIG1vbmV0w6FyaW8gcG9ydHVndcOqcywgY29tbyBmb3JtYSBkZSByZWludHJvZHV6aXIgbm92b3MgdGlwb3MgbW9uZXTDoXJpb3MgbWFpcyBjb25zZW50w6JuZW9zIGNvbSBvIG1lcmNhZG8gZGEgw6lwb2NhLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtOw6NvIG9ic3RhbnRlIGEgaW5kaWZlcmVuw6dhIGRlIFNhbGF6YXIgZmFjZSBhIGVzdGVzIG5vdm9zIHByb2pldG9zLCBlbSAxOTYzIGFjYWJhcmFtIHBvciBzZXIgYXV0b3JpemFkYXMgYXMgY3VuaGFnZW5zIGRlIG5vdmFzIG1vZWRhcyBkZSBjaW5jbyBlIGRlIGRvaXMgZXNjdWRvcyBlIGNpbnF1ZW50YSBjZW50YXZvcywgbWFzIGZvaSBuZWNlc3PDoXJpbyBlc3BlcmFyIHBvciAxOTY5LCBlIHBlbG8gYWR2ZW50byBkbyBtYXJjZWxpc21vLCBwYXJhIHNlciBwb3Nzw612ZWwgZmF6ZXIgYSBpbnRyb2R1w6fDo28gZGEgbm92YSBtb2VkYSBkZSB1bSBlc2N1ZG8sIGRlc3RhIGZlaXRhIGVtIGJyb256ZSwgYXV0b3JpemFkYSBwb3IgRGVjcmV0by1MZWkgZGUgNCBkZSBhZ29zdG8gZGVzc2UgYW5vLiBBIG5vdmEgbW9lZGEsIGJlbSBjb21vIGFzIHN1YXMgZnJhw6fDtWVzIChhIG1haXMgcGVxdWVuYSBmb2kgYSBtb2VkYSBkZSAxMCBjZW50YXZvcyAtIHRvc3TDo28gLSBlbSBhbHVtw61uaW8sIHVtIGVzcMOpY2ltZSBkZSBiYWl4byB2YWxvciwgY29uaGVjaWRvIHBvcHVsYXJtZW50ZSBwb3IgbWFyY2VsaW5obywgZGFkYXMgYXMgY2lyY3Vuc3TDom5jaWFzIHBvbMOtdGljYXMgZGEgc3VhIGludHJvZHXDp8OjbyBlbSBjaXJjdWxhw6fDo28pLCBkYSBhdXRvcmlhIGRlIE5vcnRlIGRlIEFsbWVpZGEsIGZvaSBjdW5oYWRhIGFudWFsbWVudGUgZGUgZm9ybWEgaW5pbnRlcnJ1cHRhIGVudHJlIDE5NjkgZSAxOTc5LCB0ZW5kbyBzaWRvIG9maWNpYWxtZW50ZSByZXRpcmFkYSBkZSBjaXJjdWxhw6fDo28gZW0gMTk4Ny4gRm9pIHBvaXMgZXN0YSBzw6lyaWUsIGJhc3RhbnRlIHBvcHVsYXIgbmFzIGTDqWNhZGFzIGRlIDE5NzAgZSBwYXJ0ZSBkZSAxOTgwLCBxdWUgZmV6IGEgdHJhbnNpw6fDo28gZW50cmUgYSBkaXRhZHVyYSBlIG8gbm92byByZWdpbWUgZGVtb2Nyw6F0aWNvLCBzdXJnaWRvIG5vIMOibWJpdG8gZGEgcmV2b2x1w6fDo28gZW5jZXRhZGEgYSAyNSBkZSBhYnJpbCBkZSAxOTc0Ll1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtPIGNob3F1ZSBwZXRyb2zDrWZlcm8gZGUgMTk3MyBlIGEgcHLDs3ByaWEgcmV2b2x1w6fDo28sIG5vIGFubyBzZWd1aW50ZSwgdHJvdXhlcmFtLCBhYnJ1cHRhbWVudGUsIG8gZXNjdWRvIHBvcnR1Z3XDqnMgcGFyYSBhIGNvbnRlbXBvcmFuZWlkYWRlLiBPcyB2ZWxob3MgdGVtcG9zIGRlIGlzb2xhbWVudG8gZSBtYW51dGVuw6fDo28gZGUgcHJlw6dvcyBlIHNhbMOhcmlvcyBiYWl4b3MgZGEgZGl0YWR1cmEsIHF1ZSBwZXJtaXRpcmFtIG1hbnRlciB0YXhhcyBkZSBpbmZsYcOnw6NvIGlycmlzw7NyaWFzLCB0aW5oYW0gY2hlZ2FkbyBhbyBmaW0uIE8gZXNjdWRvIHBvcnR1Z3XDqnMsIG9zIHBvcnR1Z3Vlc2VzIGUgbyBtdW5kbyBlc3RhdmFtIGEgbXVkYXIgcmFwaWRhbWVudGUgKG5vcyBFVUEsIE5peG9uIHJldGlyYXJhIG8gZMOzbGFyIGRvIHBhZHLDo28tb3VybyBlbSAxOTcxKSwgZSBhcyBtb2VkYXMgZGUgdW0gZXNjdWRvLCBhaW5kYSBxdWUgcmVjZW50ZXMsIGNvbWXDp2F2YW0gYSBzZXIgZGVzYWRlcXVhZGFzIMOgcyBub3ZhcyBleGlnw6puY2lhcy4gTsOjbyBzw7MgbyBjdXN0byBkZSBwcm9kdcOnw6NvIGRhcyBtb2VkYXMgdWx0cmFwYXNzYXJhIG8gc2V1IHZhbG9yIG5vbWluYWwgKGVtIDE5NzkgYSBtb2VkYSBkZSB1bSBlc2N1ZG8gY3VzdGF2YSAxJDQ2IGEgcHJvZHV6aXIpLCBjb21vIGEgaW5mbGHDp8OjbyB0cmFuc2Zvcm1hcmEgYSB1bmlkYWRlIG1vbmV0w6FyaWEgcG9ydHVndWVzYSBudW1hIGRpdmlzYSBjb20gcmVkdXppZG8gcG9kZXIgZGUgY29tcHJhLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtDb21vIHRhbCwgbm8gaW7DrWNpbyBkYSBkw6ljYWRhIGRlIDE5ODAsIGEgYWdvcmEgSU5DTSAoYXMgZHVhcyBlbXByZXNhcyBww7pibGljYXMgSW1wcmVuc2EgTmFjaW9uYWwgZSBDYXNhIGRhIE1vZWRhIGhhdmlhbS1zZSBmdW5kaWRvIGVtIDE5NzIpIHByb3DDtHMgYSBpbnRyb2R1w6fDo28gZGUgdW0gbm92byB0aXBvIG1vbmV0w6FyaW8gcGFyYSBvIGVzY3VkbyBwb3J0dWd1w6pzOiB1bWEgcGVxdWVuYSBwZcOnYSBkb3VyYWRhLCBjb20gYXBlbmFzIDIxIG1pbMOtbWV0cm9zIGRlIGRpw6JtZXRybywgZW0gbGF0w6NvLW7DrXF1ZWwsIGRlc2VuaGFkYSB0YW1iw6ltIHBvciBNYXJjZWxpbm8gTm9ydGUgZGUgQWxtZWlkYSwgbWFzIGNvbSB1bSBlc3RpbG8gbGltcG8gZSBtaW5pbWFsaXN0YSwgcXVlLCBhcGFyZW50ZW1lbnRlLCBuw6NvIGFncmFkb3UgbXVpdG8gw6AgcG9wdWxhw6fDo28sIHRlbmRvIHNpZG8gYXTDqSBkZXNwcm9wb3JjaW9uYWRhbWVudGUgY3JpdGljYWRhIGVtIGFsZ3VucyBhcnRpZ29zIGRlIGpvcm5hbC4gRXN0ZSBub3ZvIHRpcG8gbW9uZXTDoXJpbyBkZSBlc2N1ZG8sIG8gc2V4dG8gZGVzZGUgYSBzdWEgY3JpYcOnw6NvLCBjb21lw6dvdSBhIHNlciBjdW5oYWRvIG5vIGluw61jaW8gZGUgMTk4MSwgcG9yIERlY3JldG8tTGVpIGRlIDE3IGRlIG5vdmVtYnJvIGRvIGFubyBhbnRlcmlvci4gRW0gbWVhZG9zIGRhIGTDqWNhZGEgZGUgMTk4MCwgbnVtIG1vbWVudG8gZGUgZW50dXNpYXNtbyBvdGltaXN0YSwgcmVzdWx0YW50ZSBkYSBhZGVzw6NvIGRlIFBvcnR1Z2FsIMOgIGVudMOjbyBDb211bmlkYWRlIEVjb27Ds21pY2EgRXVyb3BlaWEsIGZvaSBpbnRyb2R1emlkYSBhIMO6bHRpbWEgc8OpcmllIGRvIGVzY3VkbyBwb3J0dWd1w6pzLiBBdXRvcml6YWRhIHBvciBEZWNyZXRvLSBMZWkgZGUgMTIgZGUgc2V0ZW1icm8gZGUgMTk4NiwgYSBub3ZhIHPDqXJpZSwgY29tcG9zdGEgcGVsYXMgbW9lZGFzIGRlIDUwLCAyMCwgMTAsIGNpbmNvIGUgdW0gZXNjdWRvcywgZm9pIGRlc2VuaGFkYSBwb3IgSMOpbGRlciBCYXRpc3RhIGUgYXByZXNlbnRvdS1zZSBjb21vIHVtIG1vZGVsbyBkZSBzdWNlc3NvLCBuw6NvIHPDsyBwZWxvIGVzdGlsbyBjdWlkYWRvIGUgZWxlZ2FudGUgZGFzIG1vZWRhcywgbWFzIHRhbWLDqW0gcGVsYSBzdWEgYm9hIGFwYXLDqm5jaWEgZW0gdGVybW9zIGRlIHF1YWxpZGFkZSBkZSBtZXRhbC4gRGUgcmVmZXJpciBxdWUgZXN0YSBzw6lyaWUgZm9pIHBlbnNhZGEsIHBlbGEgcHJpbWVpcmEgdmV6LCBkZSBtb2RvIGEgcGVybWl0aXIgc29sdcOnw7VlcyBkZSBsZWl0dXJhIHTDoWN0aWwgcGFyYSBvcyBpbnZpc3VhaXMuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW09zIHBlcXVlbm9zIGVzY3Vkb3MgZGUgMTk4NiwgY29tIGFwZW5hcyAxOCBtaWzDrW1ldHJvcyBkZSBkacOibWV0cm8gZSBwZXNhbmRvIDEsNyBncmFtYXMsIGZvcmFtIGN1bmhhZG9zIGF0w6kgYW8gYW5vIGRlIDIwMDEgZSByZXByZXNlbnRhbSBhIMO6bHRpbWEgZW1pc3PDo28gZG8gZXNjdWRvIHBvcnR1Z3XDqnMsIHJldGlyYWRhIGRlIGNpcmN1bGHDp8OjbyBlbSAyMDAyLl1dPjwvcD48bWVkaWEgY2xhc3M9Im9yaWdpbmFsIiBtZWRpYS10eXBlPSJpbWFnZSI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InBhcmFncmFwaCIgdmFsdWU9IjAiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImxpbmsiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iaGlnaGxpZ2h0IiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJndWlkIiB2YWx1ZT0iMzA3ZjkwYjctYzE2My00YjBkLWFkMDgtODcwYWNhZmRhZWJlIiAvPjxtZWRpYS1yZWZlcmVuY2Ugc291cmNlPSJKTi8yMDE4LzEwL25nLTMwN2Y5MGI3LWMxNjMtNGIwZC1hZDA4LTg3MGFjYWZkYWViZS5qcGciIG1pbWUtdHlwZT0iaW1hZ2UvanBlZyIgLz48bWVkaWEtY2FwdGlvbj48IVtDREFUQVtNb2VkYSBkZSB1bSBlc2N1ZG8gZGUgMTk4My5dXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW0RSXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0ib3JpZ2luYWwiIG1lZGlhLXR5cGU9ImltYWdlIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0icGFyYWdyYXBoIiB2YWx1ZT0iMSIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGluayIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmxhZ3MiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imd1aWQiIHZhbHVlPSJmZWUwOWJjYS0xZjkyLTQ5ODctYWJlZi05MTdlZjg4OWM3N2EiIC8+PG1lZGlhLXJlZmVyZW5jZSBzb3VyY2U9IkpOLzIwMTgvMTAvbmctZmVlMDliY2EtMWY5Mi00OTg3LWFiZWYtOTE3ZWY4ODljNzdhLmpwZyIgbWltZS10eXBlPSJpbWFnZS9qcGVnIiAvPjxtZWRpYS1jYXB0aW9uPjwhW0NEQVRBW01vZWRhIGRlIHVtIGVzY3VkbyBjdW5oYWRhIGVtIDE5MTVdXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW0RSXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0ib3JpZ2luYWwiIG1lZGlhLXR5cGU9ImltYWdlIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0icGFyYWdyYXBoIiB2YWx1ZT0iMiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGluayIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmxhZ3MiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imd1aWQiIHZhbHVlPSI5YjQ0OTRiMy1hNjQ1LTQ2NWQtYmQwNS1mN2Y1ODNhNjYzOWUiIC8+PG1lZGlhLXJlZmVyZW5jZSBzb3VyY2U9IkpOLzIwMTgvMTAvbmctOWI0NDk0YjMtYTY0NS00NjVkLWJkMDUtZjdmNTgzYTY2MzllLmpwZyIgbWltZS10eXBlPSJpbWFnZS9qcGVnIiAvPjxtZWRpYS1jYXB0aW9uPjwhW0NEQVRBW0V4ZW1wbGFyZXMgZGFzIMO6bHRpbWFzIGTDqWNhZGFzIGVtIHF1ZSBvIGVzY3VkbyBjaXJjdWxvdS5dXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW0RSXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0ib3JpZ2luYWwiIG1lZGlhLXR5cGU9ImltYWdlIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0icGFyYWdyYXBoIiB2YWx1ZT0iMyIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGluayIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmxhZ3MiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imd1aWQiIHZhbHVlPSIzOWQ4MTMwMy1mOGMyLTQ3YzQtODhmNi1hYTFhYzNlODI0MTMiIC8+PG1lZGlhLXJlZmVyZW5jZSBzb3VyY2U9IkpOLzIwMTgvMTAvbmctMzlkODEzMDMtZjhjMi00N2M0LTg4ZjYtYWExYWMzZTgyNDEzLmpwZyIgbWltZS10eXBlPSJpbWFnZS9qcGVnIiAvPjxtZWRpYS1jYXB0aW9uPjwhW0NEQVRBW01vZWRhIGV2b2NhbmRvIGEgcmV2b2x1w6fDo28gcmVwdWJsaWNhbmEuXV0+PC9tZWRpYS1jYXB0aW9uPjxtZWRpYS1wcm9kdWNlcj48IVtDREFUQVtEUl1dPjwvbWVkaWEtcHJvZHVjZXI+PC9tZWRpYT48bWVkaWEgY2xhc3M9ImF1dGhvciIgbWVkaWEtdHlwZT0ib3RoZXIiPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJuYW1lIiB2YWx1ZT0iUGVkcm8gU2ltw7VlcyIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ic2lnbmF0dXJlIiB2YWx1ZT0iUGVkcm8gU2ltw7VlcyIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iYmlvZ3JhcGh5IiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJlbWFpbCIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmFjZWJvb2siIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InR3aXR0ZXIiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imdvb2dsZSIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGlua2VkaW4iIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iQmFja29mZmljZSIgLz48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0icHJvcGVydHkiIG1lZGlhLXR5cGU9Im90aGVyIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iSWQiIHZhbHVlPSIxIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJOYW1lIiB2YWx1ZT0iY29tbWVudHMiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9IlZhbHVlIiB2YWx1ZT0idHJ1ZSIgLz48L21lZGlhPjwvYm9keS5jb250ZW50Pjxib2R5LmVuZD48dGFnbGluZSAvPjwvYm9keS5lbmQ+PC9ib2R5Pjwvbml0Zj4= face à libra esterlina. A proporção do novo escudo em prata (o escudo-ouro não foi emitido, era a divisa de referência), em termos nominais era de 22 escudos para um escudo de 1911. Foram então cunhadas novas moedas de prata de 10, cinco e dois escudos e meio. Em termos quotidianos, o novo escudo não se refletiu sobremaneira nos preços, visto que a desvalorização foi, na verdade, uma adequação da moeda aos índices de inflação que vinham desde o final da I Guerra Mundial. No dia-a-dia, o recente escudo de alpaca continuou a ser a representação física do escudo português, não sofrendo qualquer alteração em termos de designação.

Desta forma, quando, a partir de 1932, com a nomeação de Oliveira Salazar para o cargo de primeiro-ministro (viria a redefinir a designação do cargo para presidente do Conselho de Ministros, apenas na Constituição de 1933) e a afirmação do Estado Novo, o novo escudo manteve-se como a moeda do regime. Uma moeda que viria a fortalecer a sua posição internacional, sobretudo durante a II Guerra Mundial, pois sendo uma divisa indexada ao padrão-ouro e, sobretudo, de um país neutral, foi uma das mais procuradas divisas de transação internacional e, até, de entesouramento. Esta situação, aliada a uma política de isolamento internacional, redirecionada sobretudo para os mercados coloniais, permitiu ao escudo português manter-se estabilizado durante os 25 anos posteriores à II Guerra Mundial, sem sofrer grandes desvalorizações e com uma inflação interna muito residual. Seria necessária uma crise global, como a crise energética de 1973, para abalar a cotação do escudo português.

Democracia e aproximação à Europa

A partir de meados da década de 1950, o Estado deixou de emitir numerário em prata. Os pequenos submúltiplos do escudo, os 20 e 10 centavos em bronze, continuavam, a par dos célebres escudos de alpaca, a ser o grosso da massa monetária em circulação. Contudo, mesmo o custo de produção desses exemplares (as alpacas e os bronzes) começava a aproximar-se bastante do seu valor facial, deixando progressivamente pouca margem de ágio para o Estado. Tendo em conta esta realidade, no início dos anos 60 começaram a ser pensadas, a partir da própria Casa da Moeda, alternativas ao sistema monetário português, como forma de reintroduzir novos tipos monetários mais consentâneos com o mercado da época.

Não obstante a indiferença de Salazar face a estes novos projetos, em 1963 acabaram por ser autorizadas as cunhagens de novas moedas de cinco e de dois escudos e cinquenta centavos, mas foi necessário esperar por 1969, e pelo advento do marcelismo, para ser possível fazer a introdução da nova moeda de um escudo, desta feita em bronze, autorizada por Decreto-Lei de 4 de agosto desse ano. A nova moeda, bem como as suas frações (a mais pequena foi a moeda de 10 centavos - tostão - em alumínio, um espécime de baixo valor, conhecido popularmente por marcelinho, dadas as circunstâncias políticas da sua introdução em circulação), da autoria de Norte de Almeida, foi cunhada anualmente de forma ininterrupta entre 1969 e 1979, tendo sido oficialmente retirada de circulação em 1987. Foi pois esta série, bastante popular nas décadas de 1970 e parte de 1980, que fez a transição entre a ditadura e o novo regime democrático, surgido no âmbito da revolução encetada a 25 de abril de 1974.

O choque petrolífero de 1973 e a própria revolução, no ano seguinte, trouxeram, abruptamente, o escudo português para a contemporaneidade. Os velhos tempos de isolamento e manutenção de preços e salários baixos da ditadura, que permitiram manter taxas de inflação irrisórias, tinham chegado ao fim. O escudo português, os portugueses e o mundo estavam a mudar rapidamente (nos EUA, Nixon retirara o dólar do padrão-ouro em 1971), e as moedas de um escudo, ainda que recentes, começavam a ser desadequadas às novas exigências. Não só o custo de produção das moedas ultrapassara o seu valor nominal (em 1979 a moeda de um escudo custava 1$46 a produzir), como a inflação transformara a unidade monetária portuguesa numa divisa com reduzido poder de compra.

Como tal, no início da década de 1980, a agora INCM (as duas empresas públicas Imprensa Nacional e Casa da Moeda haviam-se fundido em 1972) propôs a introdução de um novo tipo monetário para o escudo português: uma pequena peça dourada, com apenas 21 milímetros de diâmetro, em latão-níquel, desenhada também por Marcelino Norte de Almeida, mas com um estilo limpo e minimalista, que, aparentemente, não agradou muito à população, tendo sido até desproporcionadamente criticada em alguns artigos de jornal. Este novo tipo monetário de escudo, o sexto desde a sua criação, começou a ser cunhado no início de 1981, por Decreto-Lei de 17 de novembro do ano anterior. Em meados da década de 1980, num momento de entusiasmo otimista, resultante da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, foi introduzida a última série do escudo português. Autorizada por Decreto- Lei de 12 de setembro de 1986, a nova série, composta pelas moedas de 50, 20, 10, cinco e um escudos, foi desenhada por Hélder Batista e apresentou-se como um modelo de sucesso, não só pelo estilo cuidado e elegante das moedas, mas também pela sua boa aparência em termos de qualidade de metal. De referir que esta série foi pensada, pela primeira vez, de modo a permitir soluções de leitura táctil para os invisuais.

Os pequenos escudos de 1986, com apenas 18 milímetros de diâmetro e pesando 1,7 gramas, foram cunhados até ao ano de 2001 e representam a última emissão do escudo português, retirada de circulação em 2002.