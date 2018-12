Gaia: Uma cidade feita de vinho

Pedro Olavo Simões Hoje às 08:51 Facebook

Dissociar Vila Nova de Gaia do vinho do Porto - e do vinho, de um modo geral - é uma impossibilidade. Esse negócio foi essencial para o desenvolvimento da cidade que, do outro lado do rio Douro, olha o Porto com ar tanto de desafio como de fraternidade. Perceber como esse importante núcleo urbano se desenvolveu vai, porém, muito para além disso. É, também, uma fonte importante para a leitura dos alvores da nacionalidade e para o fortalecimento do poder da coroa, em particular a partir do reinado de D. Afonso III, o "Bolonhês".