Ideologia e liturgia de uma festa republicana

Instituída em 1910 a República, tornava-se necessário legitimá-la popularmente, o que passava pela construção de uma liturgia própria, dentro dos valores de civismo e laicidade do novo regime, mesmo que decalcando elementos das práticas religiosas. O historiador Joaquim Fernandes analisa como esse papel foi cumprido pela Festa da Árvore.

Se o atual Dia da Árvore e da Floresta enfatiza as crescentes ameaças e desequilíbrios ecológicos planetários, os seus antecedentes convocam a dialética entre Razão e Religião que a Revolução Francesa exponenciou. De facto, a animosidade filosófica do Ser Supremo versus Deus cristão marcou os ditames da nova ritualidade cívica inaugurada pelos radicais franceses saídos de 1789, mais tarde reafirmada na revolução de 1848: o culto da Árvore passaria a ocupar o novo ideário neopagão, símbolo de renovação permanente e cíclica do ser e do devir: a plantação das "árvores da liberdade", revestidas de laços e fitas tricolores, conjuga-se com o ritual da nova confissão recentrada na Igualdade, Liberdade e Fraternidade. O mito renovado do "homem novo" equaciona-se aqui nesta proposta de "festa revolucionária".

Cortejo cívico, com banda de música, toma o lugar das procissões religiosas. República 1914, a festa da árvore, em S. Martinho do Porto, o cortejo em marcha, 30/03/1914 Foto: DR

Sem surpresa, esta imago mundi irá ser acolhida pelo ideário maçónico e republicano visando a substituição dos valores e da ética do cristianismo por um quadro axiológico laico e profano. Em Portugal, esta celebração sucedânea da Árvore e do que ela representa insere-se, assim, na lógica de uma nova liturgia que, da ordem burguesa e ilustrada, pretendeu passar paulatinamente ao mundo rural, a partir de 1913, quando a celebração é assumida pelo periódico O Século Agrícola e passa a designar-se Festa Nacional da Árvore.

Esta festividade profana, inserida no quadro das Festas de Primavera, pretendia deste modo sobrepor-se às celebrações da Páscoa e da Ressurreição de Cristo, eixo essencial da fé de milhões de portugueses. A frente anticlerical jacobina e republicana instituía mais um sucedâneo, um pretexto, na conta-corrente de oposição aos atos ritualistas católicos e do adversário clerical. Daí a presença constante dos centros republicanos na organização do evento, aliados a entidades como o Patronato da infância, o Vintém das Escolas, Casa Pia, Registo Civil, Voz do Operário, alavancas de mobilização social nesta conjuntura política.

O ano de 1907 assistiria ao primeiro evento da Festa da Árvore, patrocinado pelos mentores republicanos associados em torno da Liga Nacional de Instrução, fundada por dois membros da Maçonaria: o escritor Trindade Coelho e Manuel Borges Grainha, um ex-estudante jesuíta. No Seixal, a 26 de maio, cerca de 200 crianças da escola e a população local foram convocados para plantar duas árvores na praça da vila, ao som de filarmónicas e hinos pelas vozes infantis.

Após a revolução de 5 de outubro de 1910, a efeméride passou a integrar o calendário republicano, com destaque para a presença de Bernardino Machado, que assim institucionaliza e tutela um ato maior da educação popular e das crianças em idade escolar por todo o país, oriundas de escolas oficiais e particulares: em 1913, o jornal A Capital noticiava que "10 mil crianças encheram o Coliseu dos Recreios e saudaram entusiasticamente o sr. Presidente da República, antes de uma demonstração de ginástica sueca por alunos de uma escola primária".

Esta exaltação, de fervor assinalável, foi esmorecendo com a entrada de Portugal na Grande Guerra e o Consulado de Sidónio Pais. Malograda a primeira experiência republicana, com a Ditadura Militar e o Estado Novo estes festejos foram totalmente arredados da agenda político-educativa: em breve emergirá um novo culto, sob a forma de um homem-providência, renegando a "religião da árvore" e os seus símbolos inaceitáveis para os códigos do catolicismo português.

Ana Castro Osório- a precursora ignorada

Ana de Castro Osório Foto: DR

Genericamente associada aos ritos da primavera, na sua assunção regenerativa da natureza e de todos os seres vivos, a razão de ser da Festa da Árvore e do seu culto foi sugerida em primeira mão, entre nós, por uma voz feminina: Ana de Castro Osório. Foi esta pedagoga e ativista republicana quem, em 30 de janeiro de 1906, no diário republicano A Vanguarda, ousou propor às povoações e aos municípios nacionais um inventário dos "mais formosos exemplares da sua flora", projeto de património futuro isento de violência dos incautos. Porquê este sobressalto ecológico e cívico, tão atual nos dias que correm? Numa "Carta aos jornalistas", a feminista e educadora fazia eco do seu repúdio por "um crime que se havia perpetrado em Setúbal com o abate sem dó nem piedade de árvores seculares- faias, olmeiros e outras - dentro da urbe sadina".

Lembrava o manifesto de Ana Osório os exemplos de países europeus, e não só, devotados ao "culto da árvore" e às campanhas de arborização. Instava, pois, que "as municipalidades portuguesas, os espíritos cultos e todas as inteligências se abrissem à compreensão do que seja a maneira de educar um povo": de que modo? Pela "promoção de festas escolares com plantios de árvores, a cargo das crianças", acompanhados pelos professores e que assim se habituariam a respeitar e amar o mundo vegetal e tudo quanto representam para os ciclos da vida. Instava, por isso, "a criação urgente da Liga da Árvore ou da Paisagem".

Neste apelo inédito condenava-se a desolação dos campos a sul, "o horror à árvore, herança barbaresca do sangue mouro", a "árida nudez dos arredores de Lisboa..." E avisava Ana Osório: "É que não há assuntos pequenos quando se ligam à educação de um povo". Ficava, deste modo, lavrada em ata para o futuro a vanguardista ideia da pedagoga, que solicitava o apoio da imprensa por forma a ser futuramente "introduzida nos hábitos e na educação do povo".

O mote da ação desta militante eco-feminista iria, aliás, ter continuidade noutra pedagoga de relevo do republicanismo português: Maria Veleda, figura grada da emancipação da mulher que, desde 15 de maio de 1909, exatamente na junta de paróquia de Carnaxide, expôs em erudita palestra os fundamentos simbólicos das "Festas da Primavera", como avatares do paganismo, apresentando substanciais pistas de teor mítico e antropológico. O seu programa chamava a atenção para a importância das juntas de paróquia como "agentes conscientes do Bem e da Felicidade no contexto da solidariedade infantil".

Do pioneiro Seixal para todo o país

Crianças fortemente envolvidas na liturgia da árvore, vista como uma prática de formação cívica. Foto: DR

Se atentarmos no formalismo ritualístico da Festa da Árvore e nas suas componentes e dimensão espacial da mesma, somos tentados a rever nela os clichés da tradicional procissão católica, dos seus múltiplos oragos por todo o território. As largas dezenas de imagens que enchem as páginas da "Ilustração Portuguesa", revista de referência do laicismo republicano desde 1903, com a chancela do jornal "O Século", comprovam a dimensão nacional do culto arbóreo e o envolvimento massivo das populações locais, além da comunidade escolar. A geografia noticiosa, revelada pelas câmaras fotográficas da revista, onde pontificava o respeitado Joshua Benoliel - o fotógrafo do 13 de outubro de 1917 em Fátima - testemunha um país envolvido na festa, do litoral ao interior, com ênfase para os anos de 1913 e 1914, por força do seu novo "comissário" promotor - "O Século Agrícola". Constituem estes três títulos do mesmo grupo editorial republicano os agentes dinâmicos da promoção do culto no espaço público.

O guião das celebrações previa um cortejo cívico - réplica da procissão católico-popular - incorporando-se nela as figuras gradas locais, com destaque para filiados das lojas maçónicas. Seguia-se a entoação do hino nacional e de outras canções patrióticas, antes do momento épico aguardada plantação de árvores, recitações de poemas pelos alunos e um discurso de exaltação dos valores da República, antecedendo um habitual lanche que reforçava a solidariedade grupal da comunidade.

Na generalidade das cerimónias pelo país, o ritual tinha poucas variantes: professores, alunos, autoridades locais ou convidados. O cortejo, exaltando as emoções, compaginava-se com o discurso dos organizadores que apelavam para a proteção das árvores e o fim do vandalismo florestal condenado por Ana Osório em 1906. Em geral, eram os municípios que indicavam às autoridades escolares os locais para implantação das árvores. Por exemplo, em 1908, no Porto, o médico Tito Fontes, do Partido Regenerador e membro da edilidade, destacou-se pelo seu especial empenho na arborização de várias artérias da cidade - além da proteção dos animais - escolhendo a Rua de Serpa Pinto para cenário da festa desse ano. Sempre atento à condição das espécies arbóreas empreendeu o abate dos choupos podres da Alameda de Massarelos substituindo-os por outros de sombra mais generosa, como informava o jornal portuense e republicano "A Voz Pública".

Apesar de organizada pelas escolas primárias, a Festa da Árvore extravasava o âmbito estritamente escolar básico, tornando-se em espetáculo cívico no espaço público. A música e as canções acrescentam cores e sonoridades ao ato: o "Hino da Árvore" e a obrigatória "A Portuguesa", além de "A Sementeira". Este último, adotado como hino oficial das escolas na Primeira República, com música de Júlio Cardona e poema de Luís Filipe da Mata, proclamava: "Óescolas semeai, o amor, a luz, a límpida verdade, ó escolas semeai!".

Os discursos de pendor educativo sublinhavam o ato da plantação, o momento fulcral da festa: em 1911, uma "formosa laranjeira" foi a rainha entronizada na rua do Salitre, na capital, antes da sessão solene que congregou largas centenas de participantes na Sociedade de Geografia, requisitado como novo "templo" do culto arbóreo. As espécies eram múltiplas: dos plátanos, olmeiros e palmeiras ornamentais às frutíferas, como pereiras e oliveiras, entre outras.

A sacralidade profana e a reação católica

Festa da Árvore promovida pela Liga Nacional de Instrução, envolvendo crianças das escolas de Lisboa. Foto: DR

Vimos que o espaço da sacralidade católico-popular nacional foi em muitos casos invadido pelos cortejos do Dia da Árvore, numa atitude mimética evidente e intencional: esta espécie de "profanação" por uma liturgia alternativa como que contaminou espaços sacralizados de uma mundividência arreigada em crenças milenares, num país "ligado ao céu" desde as suas origens...

Exemplos dessa nova concorrência paralela surgem nos relatos da época; em Vale de Madeira, Pinhel, a árvore foi plantada no largo da igreja paroquial, em 1914; em Viana do Castelo - onde a cerimónia foi ostensivamente acolitada pela loja maçónica local - o cortejo desfilou até ao Campo da Agonia, face ao templo de Nossa Senhora, onde as crianças plantaram duas cerejeiras e duas laranjeiras. Espíritos mais tolerantes concederão não haver tanta incompatibilidade, desde que o culto da Virgem Maria e a Árvore parecem umbilicalmente associadas, numa relação típica dos arquétipos femininos... Reveja-se Maria Veleda sobre as "Festas da Primavera".

Mas era na coreografia formal dos cortejos, como dissemos, que a festa replicava a ritualidade da tradicional procissão religiosa e dos oragos locais. O imaginário social reajustava-se agora numa homenagem laica à deusa-Natureza, pela transfiguração vegetal da entidade cultuada. No resto, mimava-se o objetivo propiciatório e evocativo do seu homólogo católico:

- o contingente de crianças com os uniformes escolares ou outros adequados ao momento (mimando os anjos...) em "ordem unida" e em alas contínuas;

- os estandartes e as insígnias erguidos por mãos juvenis, os adereços (alfaias agrícolas e as espécies arborícolas a semear), réplicas dos pendões e ícones religiosos;

- carros alegóricos, puxados a bois, enfeitados com "capelas" de flores e ramos de palmeira, fazendo a vez dos andores omnipresentes da religião popular portuguesa;

- o enquadramento pelos professores, agora "sacerdotes" laicos, ordenando a cronologia do evento e a celebração da palavra (discurso=sermão...) justificativa do ato;

- o lanche coletivo, o equivalente à comunhão ritual, num "templo" cívico - escola, liceu, sociedades científicas e recreativas ou juntas de paróquia;

- a música, os hinos, enquanto elementos permanentes que apelam ao inefável, e convocam o "mistério tremendo e profundo" (Rudolf Otto).

De notar ainda que, em 1915 e 1916, a efeméride acrescentou uma outra vertente cénica, a paramilitar, assumida pela Sociedade de Instrução Militar Preparatória (prefigurando a futura Mocidade Portuguesa do Estado Novo...) onde militavam jovens "escuteiros" executando exercícios ginásticos e simulações castrenses com armas fictícias. Do programa das festas em 1915, por exemplo, fez parte uma recolha de donativos para os militares portugueses deslocados para Angola, palco da extensão africano-colonial do grande conflito europeu.

Obviamente que esta sobreposição cultual investida na Festa da Árvore não acolheu a reverência das instituições e opinião pública católicas. Antes pelo contrário, as vozes mais conservadoras e intolerantes reagiram ao projeto de implantação da efeméride no país protegido pela Cruz. Observavam as cerimónias festivas com escândalo e reprovação, aludindo à "paganização" das mesmas e ao magistério aberto dos filiados maçónicos na sua preparação e condução.

Neste particular, as críticas mais veementes foram protagonizadas pelo jornal A Nação, órgão monárquico e miguelista porta-voz do autodesignado Partido Legitimista que combateu o liberalismo vencedor em 1834 e polemizou em 1850 com Alexandre Herculano por via do "Eu e o Clero". Um longo texto de Aprígio Mata, datado de 31 de janeiro de 1914, nas páginas daquele periódico católico-conservador, titula causticamente: "Os livres-pensadores. Audácia de ignorantes e perversidades de cretino. A festa da árvore e a Igreja". Nessa catilinária, o signatário evoca "a fúria destrambelhada de tudo derruir para afastar das consciências a ideia redentora de Deus". E assinala o cronista: "Claro que a Igreja repudia inteiramente todas as tentativas de impiedade (...) e daí a necessidade de definir campos para que a boa-fé inconsciente de alguns não vá colidir numa obra de puro ateísmo".

Ainda que reconheça que "a Festa da Árvore tem o seu lado aproveitável" sublinhando a importância da proteção das nossas florestas e espécies arbóreas, o texto recrimina o que entende ser um "recuo das consciências às velhas grosserias do paganismo". No que toca à educação escolar mais grave seria a invenção de "novos deuses para corromperem na alma em flor das criancinhas a sua inocente e ingénua aspiração para Deus".

A preocupação dos apologetas católicos com o alastramento dessa "doutrina ímpia" ressalta noutro texto, dado à estampa em 24 de março de 1914, no mesmo periódico miguelista. Evoca uma passagem da obra "História da Maçonaria em Portugal (Lisboa, 1912), de Borges Grainha, em que se reconhece: "A festa da Árvore foi também introduzida em Portugal por maçons e divulgada por estes nas escolas".

Outras citações de obediências maçónicas sobre os objetivos filosóficos e pedagógicos daquela festividade se seguirão noutros textos de A Nação desse mesmo ano. Aí se revela a constituição da Associação do Culto da Árvore, deliberação proposta em 1912 aos "veneráveis das Lojas de Lisboa" por José de Castro, Grão-Mestre adjunto da Maçonaria. Um exemplo flagrante do choque entre deísmo e teísmo...

O ataque do órgão católico-legitimista atinge um novo clímax em 1916, quando soldados e crianças participam na festa e plantam árvores ao som de "A "Portuguesa". Num texto de 16 de fevereiro, chama-lhe "culto panteísta", abonado pelas definições da própria imprensa republicana, "um crime contra o qual devem protestar todos os portugueses dignos desse nome". Acusa-se o governo da República de colocar os militares a "brincar aos jardineiros em vez de os adestrarem no manejo das armas e na defesa disciplinada do país". Invetiva-se, por fim, "o Estado, neutro em matéria de ensino, a realizar festas religiosas a seu modo sempre que isso convenha ao seu perverso sectarismo".

Leituras simbólicas e representações de um culto

Festa da Árvore promovida pela Liga Nacional de Instrução no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Foto: DR

As festas serviam - e servem - de complemento, em alguns casos mesmo de substituto, à educação escolar, surgindo como o local ideal para fomentar uma educação coletiva em que os próprios espetadores desempenham um papel ativo. Idealizava-se transformar a sociedade e a vida quotidiana num espaço aberto destinado à formação integral e permanente dos cidadãos. A "festa revolucionária" assumia, igualmente, uma função política e ideológica vincada.

Das leituras historiográficas portuguesas destacamos dois vetores divergentes, ambos culturalistas, interpretados pelos estudos de Fernando Catroga e Alberto Filipe Araújo e que associam a Festa da Árvore ao tema de regeneração cósmica e ao ideário da refundação republicana da Pátria e da formação de um "homem novo", e uma outra visão, a de Joaquim Pintassilgo, que soma este evento à corrente cívico-pedagógica, enquanto ritual potenciador de regeneração social. A somar a estas leituras emerge uma terceira, subscrita por Alberto Filipe Araújo e Joaquim de Araújo, e que, na esteira de Paul Ricoeur e de Gilbert Durand, toma a árvore como um vasto território de metáforas, símbolos e mitos, atuantes no imaginário social e não como mera representação cultural. Daí o seu labor hermenêutico em torno dos textos da época em apreço dissecando-os nas clássicas "unidades de sentido".

Considera Pintassilgo que "as árvores plantadas pelas crianças portuguesas durante as suas festas da árvore retomam muito do complexo simbolismo das suas congéneres francesas". Surgiu então, acima de tudo, como "símbolo da regeneração, da capacidade de renovação característica da natureza, de par com o que a República almejava vir a ser: regeneradora de uma Pátria há muito decadente". O facto de, na maioria das situações, a festa decorrer em março reproduzia o elo de continuidade entre os ancestrais ritos primaveris da sagração da Natureza e a nova celebração dedicada à regeneração da sociedade debilitada pela falência monárquica.

No caso português, a Festa da Árvore, enquanto festa revolucionária, no sentido que lhe é dado por Mona Ozouf, ensaiou a promoção ideal da razão e discernimento coletivos e a reconciliação nacional. Ficou-se pelo ensaio favorecido pela conjuntura política, mas em breve rendido face às abissais diferenças estruturais entre o Portugal rural e o país urbano que esta celebração, enquanto "ponte" idealista, tentou ultrapassar. O seu enxerto, numa cultura de húmus católico ancestral, resultaria numa epifenómeno para-religioso, movido por um sobressalto épico e mágico no propósito de retorno aos arcanos pré-cristãos latentes no inconsciente coletivo nacional.