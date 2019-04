Massada: mito e realidade na queda dos zelotas

Pedro Olavo Simões Hoje às 18:09, atualizado às 18:11 Facebook

No primeiro século da nossa era, esmagada pelos romanos a revolta judaica e arrasado o templo de Jerusalém, os últimos resistentes zelotas encontraram refúgio em Massada, palácio-fortaleza erguido por Herodes, o Grande, junto ao Mar Morto. Cercados e prestes a serem derrotados, preferiram o suicídio coletivo à escravidão. Pelo menos, assim se conta.

Talvez no meio do deserto se ouça melhor a voz das ruínas, levada pelo vento que, lá no alto daquela elevação em forma de diamante, nas margens do Mar Morto, varre o que sobra da fortaleza onde os últimos zelotas preferiram o suicídio coletivo a cair nas mãos das legiões romanas. Isso é verdade? Se não se pode dizer que é, também não se pode dizer que não seja. A história do cerco de Massada, nos anos 73 ou 74 da nossa era, é vista de formas dissonantes, seja pelos que veem ali o testemunho de um povo heroico e resistente, seja pelos que entendem ser o episódio demonstração de que o fundamentalismo religioso conduz apenas ao abismo.

Do cerco de Massada sobram-nos duas coisas. O relato de Josefo (Tito Flávio Josefo, nome adotado pelo historiador do século I, de origem judaica, depois de romanizado) e as investigações que vão sendo feitas pela arqueologia. Em diversos aspetos, estas parecem desmentir aquele, mas dele teremos de partir. Se as fontes da Antiguidade merecem ressalvas, não menos as merecem as fontes de qualquer tempo. Pela crítica, percebemos que o que está escrito não é mais do que o que está escrito, ou seja, a subjetiva expressão de quem conta, condicionada pelo que realmente sabe, pelo que pretende ao escrever ou pelo contexto em que o faz. Quanto ao que realmente aconteceu, jamais o poderemos dizer com total exatidão, sabido que não é humano o dom da omnisciência. Mas o que se conta que aconteceu não deixa de ser interessante, revelando, se não a verdade, os caminhos da mitificação num determinado tempo. Certezas não há, insista-se. Comecemos pelo fim.