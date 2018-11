Museu Machado de Castro, a pátria da escultura

Pedro Olavo Simões Hoje às 16:13 Facebook

Na Alta de Coimbra, assente sobre os vestígios do que foi a romana Aeminium, o Museu Nacional de Machado de Castro, referência para a área da escultura em Portugal, reforçou, com a última remodelação, a ligação à cidade e desta ao mundo.

Será na forma como o próprio edifício, na sua multiplicidade monumental, respira e conversa com as inestimáveis coleções que reside o caráter único do Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra. Entrar ali é, sinteticamente, perceber como tantos elementos, que estavam individualmente classificados, se articulam e criam um conjunto coerente e indivisível. Teremos de falar aqui do notável acervo, em que se destaca a impressionante coleção de escultura (ou não tivesse sido o patrono um insigne escultor), mas tal só poderá ser feito depois de se dar a perceber o espaço, do antigo paço episcopal, erguido onde outrora foi o fórum da romana Aeminum, mantendo como alicerce o espantosamente conservado criptopórtico (o labirinto estrutural com que os romanos venceram a irregularidade topográfica do que veio a ser a Alta de Coimbra), passando por elementos como a renascentista capela do Tesoureiro, de que se mantêm importantes vestígios no interior do museu, ou a barroca igreja de São João de Almedina, erguida onde antes houve um templo românico. e que virá a ser o auditório do museu, no âmbito de candidatura ao Portugal 2020. E exemplar é, também, toda a obra de ampliação e modernização, assinada pelo arquiteto Gonçalo Byrne.

Há três décadas que Ana Alcoforado faz do museu a sua segunda casa, vivendo os últimos dez anos na pele de diretora da instituição. Orgulha-se [testemunho recolhido para a edição N.º 1 da revista "Jornal de Notícias - História", novembro de 2015], com toda a legitimidade, de estar associada à transformação de um vetusto e limitado museu, instituído pela República em 1911 e inaugurado dois anos depois, num moderno projeto de museologia marcado pelo "diálogo muito forte entre o edifício e as coleções".

Essa relação passa, por exemplo, pela exposição de algumas peças romanas no contexto único do criptopórtico ou, ainda, pela colocação de escultura renascentista na zona onde foi reconstruída a capela do Tesoureiro: "Sempre que há preexistências arquitetónicas, as coleções estão em diálogo com elas".

Num acervo tão vasto, torna-se difícil escolher as peças mais notáveis, mas torna-se quase forçoso destacar, à cabeça, a Ceia de Cristo de Hodart (escultor quinhentista de quem muito pouco se sabe), conjunto de peças em terracota originalmente concebido para o refeitório do mosteiro de Santa Cruz. "Para mim, é o melhor conjunto escultórico existente em território português", nota a diretora, que destaca ainda a icónica peça que é o cavaleiro medieval ou a Deposição de Cristo no Túmulo, de João de Ruão, a coleção de pintura do Norte da Europa, com um tríptico da Paixão de Cristo à cabeça... a enumeração jamais terminaria.

Exposições temporárias, programação para diferentes públicos, visitas temáticas e visitas guiadas, visitas "flash" (dez minutos, à hora do almoço), uma peça em destaque a cada trimestre que passa, garantias de acessibilidade para cidadãos com mobilidade reduzida, formas de musealização promotoras da integração, colóquios, conferências, espetáculos musicais ou de dança... O dinamismo do museu passa também por esta ideia de estar sempre algo a acontecer. E, aí, merece destaque o papel da Liga de Amigos do Museu Nacional de Machado de Castro, em especial, mas não só, no que respeita à sensibilização dos mais novos para estas realidades.

Além de ser o museu de referência nacional no campo da escultura, esta instituição é, também, um marco da identidade coimbrã, não só por estar assente, digamos assim, sobre as fundações da cidade, como, também, pelo valor simbólico de muito do que guarda, com destaque para peças do tesouro da Rainha Santa Isabel. E a requalificação ajudou, e de que maneira, a fortalecer esse casamento com a população, que tem sempre as portas abertas, sem pagar, para desfrutar do pátio ou, ainda, para para apreciar, a partir da esplanada da cafetaria, a deslumbrante vista sobre o vetusto casario, do qual sobressai, dois passos abaixo, a Sé Velha da cidade.