Museu Nacional do Azulejo mostra cinco séculos de arte

Cristiano Pereira Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

No Convento da Madre de Deus, em Lisboa, o Museu Nacional do Azulejo guarda não apenas um importante acervo, mas também a memória de uma arte tipicamente portuguesa e o modo como evoluiu ao longo de cinco séculos. Os turistas estrangeiros são quem mais frequenta o equipamento.

O Azulejo é uma expressão artística diferenciadora da cultura portuguesa no mundo. E tal como o fado ou o bacalhau, também o azulejo parece encantar aqueles que nos visitam. É frequente ver turistas a apontar a máquina fotográfica para fachadas de azulejaria. Em Lisboa, muitos deles não dispensam uma visita ao Museu Nacional do Azulejo. Em 2016, o museu recebeu mais de 160 mil visitantes. Os números atestam uma evidência: são os estrangeiros que mais se interessam pela história do azulejo e os portugueses parecem permanecer indiferentes. "85% dos nossos visitantes são turistas", assegura Maria Antónia Pinto de Matos, diretora do museu. A responsável confessa ter "muita pena" que os portugueses pouco se interessem. "Mas quando cá entram, adoram", aponta.

O Museu Nacional do Azulejo está instalado no antigo Convento da Madre de Deus, fundado em 1509 pela rainha D. Leonor. No início do século XX, o monumento foi colocado sob a tutela do Museu Nacional de Arte Antiga. Em 1958, por altura das comemorações do quinto centenário do nascimento da rainha D. Leonor, organizou-se ali uma exposição evocativa e concluiu-se, logo depois, que naquele espaço devia ser instalado um Museu do Azulejo. O acervo foi crescendo. Em 1980, o museu torna-se nacional e autonomiza-se em relação ao Museu Nacional de Arte Antiga.

Ao longo de vários espaços e salas, o visitante pode conhecer a história da azulejaria desde os finais do século XV até aos dias de hoje. Está organizada por ordem cronológica, mas a primeira sala é reservada a uma apresentação breve sobre a evolução das técnicas de manufatura do azulejo. O visitante pode observar exemplares hispano-mouriscos de corda-seca e aresta, alguns encomendados por D. Manuel I. Em 1498, o rei contactou diretamente a azulejaria de Sevilha com o intuito de obter alguns exemplares para a decoração do Palácio da Vila de Sintra. A partir daí, a azulejaria de Sevilha começou a ser utilizada em Portugal.

Foi na primeira metade do século XVI que se deu o início da produção de azulejos em Portugal. Décadas depois, a vinda de ceramistas e oleiros da Flandres - à época uma província espanhola - acabou por estimular a atividade dos centros cerâmicos portugueses.

A azulejaria desta época era maioritariamente encomendada pelo clero para valorizar espaços religiosos. A nobreza fê-lo mais tarde, sobretudo a partir da restauração da independência, em 1640, quando começa a nutrir interesse por painéis com temas não religiosos para decorar os seus palácios. A "Sala da Caça" do Museu do Azulejo exibe seis painéis vindos do Palácio da Praia, em Lisboa, bastante ilustrativos dessa tendência.

A azulejaria do século XVII era dominada por uma policromia rica. Uma das peças mais impressionantes do museu é o "Silhar Monumental de escadaria". "É uma peça extraordinária que vem do Convento de São Bento da Saúde, onde é hoje a Assembleia da República", destaca a diretora. "Estava num lanço de uma grande escadaria e pela primeira vez não usaram o azulejo em quadrado e foi cortado em losango", explica. E sublinha que é importante imaginar "como seria a ambiência com uma vela acesa porque tudo isto emite muita luz".



No século XVIII, essa policromia foi abandonada e os tons de azul e branco tornaram-se predominantes, por influência da azulejaria holandesa e da porcelana chinesa de importação. Dois dos espaços mais notáveis do museu são a Capela de Santo António e a Igreja do Convento da Madre de Deus. "Aqui compreende-se porque é que nós, quando uma coisa é perfeita, costumamos dizer que é ouro sobre azul", afirma Maria Antónia Pinto de Matos. E, de facto, é mesmo isso: os espaços estão cobertos de talha dourada, acima do azul dos azulejos.

Foi só no século XIX que os azulejos saltaram para a rua - antes estavam confinados aos interiores. A criação de novas fábricas em três núcleos - Lisboa, Porto e Aveiro - amplificou a produção intensiva do azulejo, que começou a ser utilizado nas fachadas de edifícios. Já no século XX, várias estações de caminhos-de-ferro, mercados, lojas ou habitações começaram a ser revestidas a azulejo e criou-se toda uma nova estética urbana.

O museu consagra ainda uma área à azulejaria do século XX, designadamente a azulejaria de autor. Vários artistas trabalharam o azulejo como forma de expressão individual. Rafael Bordalo Pinheiro ou Jorge Barradas foram nomes que se destacaram. Ali também podem ser vistas propostas de Cargaleiro, Querubim Lapa, Júlio Pomar ou Bela Silva.

23 metros de painel

É seguramente uma das peças mais valiosas do museu: o Painel da Vista de Lisboa estende-se por 23 metros, em que se mostram 14 quilómetros da costa de Lisboa, de Algés a Xabregas, antes do terramoto de 1755. O painel merece uma fruição demorada, tamanhos são o detalhe e a quantidade do que ali é representado: o casario, as igrejas, os palácios, os mercados ou as praças. Originalmente, esteve no Palácio dos Condes de Tentúgal, aplicado junto ao chão. "Dava pela cintura de uma pessoa e iso criava uma sensação próxima ao olhar de uma ave sobre a cidade", realça a diretora do museu.

A rainha que queria ser pisada

Pouca gente saberá mas é nesta espaço que se encontra o túmulo da rainha D. Leonor, mulher de D. João II e fundadora das misericórdias portuguesas. Está à porta de uma capela, no chão do claustro, e quase passa despercebida, porque os visitantes caminham por cima. "Ela mesmo exigiu que fosse enterrada em campa rasa e para ser pisada; era uma questão de humildade", explica Maria Antónia Pinto de Matos. "Era uma mulher culta e protegia os poetas, os artistas, o teatro. Gil Vicente, por exemplo, apresentou aqui no convento o Auto da Sibila Cassandra", sublinha a responsável.

Informação útil

Aberto de terça a domingo, das 10h00 às 18h00 (a partir das 17h30 não entram visitantes), o Museu Nacional do Azulejo disponibiliza serviços de apoio ao visitante, como audioguias gratuitos, propicia experiências, como pintar um azulejo, e é servido por um agradável restaurante/cafetaria. Um bilhete normal custa 5 euros.