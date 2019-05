O massacre de Tlatelolco em 1968 (1)

Pedro Cardoso (na Cidade do México) Hoje às 16:25 Facebook

No verão de 1968, uma crise estudantil no México põe o governo de Gustavo Díaz Ordaz à beira de um ataque de nervos. O braço-de-ferro acaba de forma abrupta a 2 de outubro, com o massacre de um número indeterminado de manifestantes na Praça das Três Culturas, no bairro de Tlatelolco. Meio século volvido, lembramos esse tempo e mostramos o que dele hoje sobra. Este é o primeiro capítulo dessa história.

"Está a sair-me muito sangue?" - pergunta Pablo Berlanga. Um abraço em silêncio responde.

"São corpos, senhor..." - aponta um soldado ao jornalista José del Campo.

A metralhadora em rajadas, baionetas aguçadas nas pontas dos fuzis. Gritos.

A 2 de outubro de 1968, em Tlatelolco, Cidade do México, dez mil estudantes, operários, professores e simpatizantes do movimento estudantil juntaram-se na Praça das Três Culturas. Era uma ação mais de uma luta que, desde 26 de julho desse ano, exigia a democratização do governo do Partido Revolucionário Institucional (PRI), no poder desde 1929.