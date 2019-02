O vinho verde, do consumo doméstico à projeção internacional

Pedro Olavo Simões Hoje às 18:17 Facebook

A documentação atesta que o vinho verde, produzido essencialmente no Entre Douro e Minho, tem raízes anteriores à nacionalidade. Tardou, no entanto, a conhecer a enorme projeção de que goza atualmente nos mercados internacionais, sendo o segundo tipo de vinho português mais exportado, apenas superado pelo vinho do Porto. A demarcação da região vitivinícola, em 1909, foi essencial para atingir, agora, esse patamar de excelência.

Ainda hoje, e talvez sempre, o vinho verde presta-se a equívocos que diríamos de palmatória, por parte de muita gente. Os mais frequentes são a confusão de verde com branco e a associação da designação de origem ao estado de maturação das uvas (talvez por culpa da distinção corrente, por cá, entre vinho verde e vinho maduro). No entanto, tão antiga é a produção de vinho no Entre Douro e Minho, a região onde nasceu Portugal, que talvez tais erros pudessem já ter sido erradicados do imaginário nacional. Desde antes da nacionalidade (num artigo publicado em 1983, António Cruz apoiou-se em documentação de Mumadona Dias) que pode inferir-se haver ali um tipo de vinho diferente, por alusões à vinha de enforcado, ou uveiras, isto é, às videiras que trepam a árvores, ou aos campos bordejados de vinha, duas características da região em apreço e dos vinhos que nela se produzem.

Não deixa de ser verdade, também, que o vinho verde viveu longamente circunscrito à região onde é produzido e onde a vinha, tradicionalmente, não era a principal cultura ou, pelo menos, não era exclusiva, daí a disposição das vinhas em redor dos campos de cultivo, delimitando-os, primeiro da forma que atrás referimos, as uveiras, depois em ramadas que tão facilmente identificam a paisagem rural minhota. Não desfazendo a atrás enunciada antiguidade da produção de vinho no Noroeste peninsular, há também que ter presente que nas zonas meridionais do país, de influência mediterrânica (tenhamos presente a distinção entre o Portugal atlântico e mediterrânico feita pelo eminente geógrafo Orlando Ribeiro), o cultivo da vinha é muito mais antigo, sendo conhecidas referências que remontam ao tempo da romanização.