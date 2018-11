Os castros, memória nas brumas do Noroeste

Joel Cleto Hoje às 16:53 Facebook

"Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Ibéria está ocupada pelos romanos... Toda? Não! No seu extremo noroeste muitas aldeias (castros) resistem ainda e sempre ao invasor." Quem eram? Como construíram os seus povoados fortificados? Quando e como desapareceram?

Eles estão por aí. Espalhados um pouco por todo o território que se estende da bacia do Vouga aos confins das Astúrias. Há mais de dois mil anos que fazem parte da paisagem, da memória, dos mitos e da identidade daqueles que partilham estes rios, montanhas, planaltos, vales e costa oceânica. Uma terra de nevoeiros, lendas e seres misteriosos, onde práticas de sincretismo religioso mergulham fundo no tempo as suas raízes. Sim. Mais de dois mil anos depois, os castros continuam por aí e são uma das distintivas marcas arqueológicas identitárias do Noroeste, constituindo também, nos nossos dias, um enorme potencial no crescente turismo cultural.

O termo "castro" é, por isso, relativamente comum neste extremo da Península Ibérica, sendo utilizado para apelidar um tipo de povoado pré-histórico muralhado que, se nalguns casos pertence a épocas anteriores, na sua maioria corresponde a uma realidade cultural que se alicerça de modo evidente nos finais da Idade do Bronze (c. 1000/900 anos a.C.) e que irá caracterizar toda a Idade do Ferro (no 1.º milénio a.C.), embora alguns perdurem pelos primeiros séculos da romanização.

Os castros, designados também por citânias (nomeadamente quando se revelam de grande dimensão), caracterizam-se pela sua implantação em locais proeminentes, aliando muitas das vezes ótimas condições de visibilidade, nomeadamente sobre as bacias dos rios, com condições naturais de defesa. Apresentam, no entanto, outros sistemas defensivos mais ou menos elaborados e constituídos, regra geral, por várias linhas de muralhas associadas não raras vezes a fossos.

Numa primeira fase, estas estruturas defensivas eram ainda muito embrionárias, com muralhas construídas em terra e usando também paliçadas. Nessa época, as habitações edificavam-se igualmente com madeira e outros materiais perecíveis, cuja evidência arqueológica é hoje de difícil registo para os arqueólogos que, especialmente nas últimas três décadas, vêm estudando de um modo sistemático estes povoados, a sua estratégia de exploração do território e o impacto que neles tiveram acontecimentos como os que ocorreram a partir do século VII a. C. De facto, é a partir desse momento que estas comunidades sofrem duas importantes influências externas que, mais do que do ponto de vista demográfico ou étnico, se refletirão de modo evidente na sua cultura material e prática tecnológica. Uma será "continental", oriunda do centro da Europa e que os investigadores classificam como "céltica", e que corresponderá à introdução da metalurgia do ferro. A outra será mais "mediterrânica", resultante de contactos que então se começam a multiplicar com púnicos, gregos e, mais tarde, romanos.

Será, contudo, a partir do século II a.C. que se produzirá a acentuada transformação que resultará na imagem que hoje possuímos dos castros. Tal radicará em importantes modificações decorrentes, em larga medida, da generalização da prática metalúrgica do ferro que permite, por exemplo, o fabrico de utensílios mais resistentes, com claras implicações na agricultura. Instrumentos que serão também cruciais para que, por fim, se assista à "petrificação" dos povoados e das suas casas. Agora, graças à resistência do ferro, é possível extrair pedra com facilidade e trabalhá-la. As construções pétreas vulgarizam-se incluindo as próprias habitações que, praticamente até à conquista romana, se caracterizarão pelo seu aspeto circular. Cada núcleo familiar seria composto por diversas destas "casas" circulares, correspondendo a cada uma diferentes utilizações: espaços domésticos, cozinha, armazéns, arrumos de alfaias e animais... Uma crescente concentração populacional e preocupações "urbanísticas" como a pavimentação de alguns dos eixos principais, o cuidado colocado na distribuição de água e escoamento de esgotos, permitem-nos classificar os castros como proto-urbanos.

Nestes últimos séculos a. C. e associado à intensificação da metalurgia, da agricultura, e à petrificação generalizadas dos povoados, assistir-se-á também a uma progressiva afirmação de algumas citânias como lugares centrais de um território mais vasto onde castros "secundários" se parecem especializar em objetivos precisos ou na exploração de determinados recursos, sejam eles estratégicos, na defesa e vigilância das "fronteiras", ou comerciais, portuários, mineiros... Há mesmo "castros agrícolas" implantados em vales ou os que emergem junto ao mar, com uma provável vocação piscatória e seguramente salineira... A robustez e monumentalidade das muralhas de muitos castros, não negando o carácter guerreiro e belicoso destes povos, não deixa igualmente de se revestir de uma dimensão simbólica, reforçando a importância do povoado e dos seus dirigentes. Algo, por vezes, também sublinhado pela colocação, junto às suas entradas, de estátuas de guerreiros de grandes dimensões (os conhecidos "guerreiros lusitanos") que evocarão o antepassado fundador do povoado ou da comunidade.

Na base do desenvolvimento dos castros, neste período, estará também o avanço dos romanos para norte, a imigração de populações originárias do sul, e um acentuado incremento dos contactos comerciais entre "castrejos" e romanos, bem identificados em níveis arqueológicos anteriores à conquista romana.

E se esta se processa, oficialmente, por volta de 138-136 a.C. com a campanha de Iunius Brutus, que, após derrotar os lusitanos, penetra significativamente para norte, a verdade é que na prática estas populações permanecerão afastadas e resistentes a um efetivo domínio romano durante mais de um século. E só poderemos falar de uma real incorporação desta região no Império a partir das primeiras décadas do séc. I.

E porque as estratégias de organização e exploração territorial passam a ser outras, a romanização ditará a breve trecho o abandono dos castros. Não sem antes, contudo, fazer sentir a sua presença. A louça romana de fabrico comum generaliza-se e acompanha a crescente adoção de cerâmicas de luxo. A cobertura das casas passa a recorrer ao uso de telhas em vez do colmo. Vidros, adornos diversos, moedas e outros objetos romanos recolhidos pelos arqueólogos nos estratos correspondentes aos finais de ocupação dos castros, demonstram que os indígenas assimilavam rapidamente os hábitos e cultura dos seus colonizadores.

Abandonados, desde então, os castros passarão a alimentar, até hoje, a imaginação das comunidades que os identificam como lugares mágicos, cidades "dos mouros", onde misteriosos túneis conduzem até tesouros e belas princesas encantadas...

ROTEIRO DE VISITA

São muitos os castros que apresentam não só significativas áreas limpas de vegetação e preservadas para visita, mas também atrativos centros interpretativos. Um roteiro possível deverá levar o visitante até à Citânia de Sanfins, em Paços de Ferreira, e ao seu museu e centro interpretativo. Trata-se da maior citânia conhecida até à atualidade. Outro local incontornável, objeto de escavações desde o século XIX, é a citânia de Briteiros. Possui um interessante centro interpretativo que deverá ser complementado com uma visita ao Museu da Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães. Castros que apresentam, também, áreas escavadas muito significativas e centros de acolhimento ao visitante, são os do Monte Mozinho (Penafiel) que preserva no seu topo uma enigmática e gigantesca estrutura circular, e o do Monte de Santa Luzia (Viana do Castelo) onde é possível observar dos melhores exemplares do típico aparelho de encaixe das pedras utilizado pela arquitetura castreja. Ainda no litoral, não deixe de visitar o castro de S. Lourenço (Esposende) ou a Cividade de Terroso (Póvoa de Varzim). E já agora, no arqueossítio da Rua D. Hugo, sob os alicerces da sede da delegação Norte da Ordem dos Arquitetos, poderá observar o vestígio de uma casa do tempo em que o Porto (o morro da Sé) foi também um castro.