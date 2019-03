Os castros: resistência e memória nas brumas do Noroeste

Joel Cleto Hoje às 15:10 Facebook

O início é o de todas as aventuras de Astérix. "Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Gália está ocupada pelos romanos... Toda? Não! Uma aldeia resiste ainda e sempre ao invasor." Mas é apenas uma ficção saída da criatividade de Goscinny e Uderzo. Contudo, se os autores tivessem desviado a sua lupa sobre o mapa um pouco para oeste e a tivessem focado não no Noroeste da Gália mas no Noroeste da Ibéria, aí, sim, a História estaria correta. Nas últimas décadas do primeiro milénio antes de Cristo, apesar de aparentemente essa região fazer já parte do Domínio romano, a verdade é que em larga medida os povos que aqui habitavam continuavam, nos seus castros ou citânias, a resistir ao invasor. Quem eram? Que fatores levaram à construção dos seus povoados fortificados? Qual o roteiro possível dos castros na região?

Eles estão por aí. Espalhados um pouco por todo o território que se estende da bacia do Vouga aos confins das Astúrias. Há mais de dois mil anos que fazem parte da paisagem, da memória, dos mitos e da identidade daqueles que partilham estes rios, montanhas, planaltos, vales e costa oceânica. Uma terra de nevoeiros, lendas e seres misteriosos, onde práticas de sincretismo religioso mergulham fundo no tempo as suas raízes. Sim. Mais de dois mil anos depois, os castros continuam por aí e são uma das distintivas marcas arqueológicas identitárias do Noroeste, constituindo também, nos nossos dias, um enorme potencial no crescente turismo cultural.

O termo "castro" é, por isso, relativamente comum neste extremo da Península Ibérica, sendo utilizado para apelidar um tipo de povoado pré-histórico muralhado que, se nalguns casos pertence a épocas anteriores, na sua maioria corresponde a uma realidade cultural que se alicerça de modo evidente nos finais da Idade do Bronze (circa 1000/900 anos a.C.) e que irá caracterizar toda a Idade do Ferro (no 1º milénio a.C.), embora alguns perdurem pelos primeiros séculos da romanização.