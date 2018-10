Pedro Olavo Simões Hoje às 17:27 Facebook

De segunda a sexta-feira, a língua portuguesa destoa do resto da tradição europeia na designação dos dias da semana. Isso tem uma razão de ser. Para a encontrarmos teremos de recuar ao século VI, quando S. Martinho de Dume promoveu a cristianização do Noroeste peninsular.

Peguemos no primeiro dos dias a que chamamos úteis, em partes do mundo que nos são próximas: monday, lundi, lunes, montag, lunedi, måndag... Indiferentemente à circunstância de a raiz ser germânica ou latina, não é difícil perceber que estamos a falar no dia da Lua, a nossa segunda-feira, seja em inglês, francês, castelhano, alemão, italiano ou sueco. O mais comum são as referências à mitologia greco-latina (por via dos corpos celestes: Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vénus e Saturno) - o mardi francês ou o martes castelhano não escondem a ligação a Marte do que é, para nós, terça-feira. Mas também encontramos exceções: o mittwoch com que os alemães designam a nossa quarta-feira mais não quer dizer do que "meio da semana". Impõe-se a pergunta: de onde vêm as designações dos dias úteis em português, que não têm qualquer correspondência na tradição europeia? A resposta está na região onde nasceu Portugal e bem antes de Portugal nascer.

Antes de entrarmos na questão das nossas "feiras", mais uns detalhes, relativos ao fim de semana, que nos darão pistas para o resto. No mundo latino, sábado, samedi ou sabato derivam, claramente, do shabbat hebraico, enquanto o saturday inglês, apesar de alguma similitude fonética com as designações antes referidas, nada tem a ver: é o dia de Saturno. Mas a regra germânica não existe aqui: o samstag alemão alude também ao shabbat. Já domingo, domenica ou dimanche resultam do latino Domini, o Senhor, o dia reservado a Deus, mas ingleses ou alemães, entre outros, consideram ser esse o dia do Sol (sunday, sonntag...). Pelo mundo fora, claro, muitos outros referenciais culturais ou religiosos orientam a designação dos dias da semana.

De onde vêm, então, as nossas segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira? São exclusivamente lusófonas? E têm alguma coisa a ver com feiras? Responde-se já pela ordem por que foi perguntado. A raiz está, em boa parte, no apostolado de Martinho, bispo de Dume, depois arcebispo de Braga, que viveu no sexto século da nossa era, sendo considerado o apóstolo dos suevos e santificado pela Igreja Católica. Não são exclusivamente lusófonas, pois a língua galega admite designações similares, a par das de raiz mitológica. E nada tem a ver com feiras, no sentido que associamos à palavra.

O apóstolo dos suevos

Miniatura representando Martinho de Dume, extraída da Crónica Albeldense (secs. IX-X) Foto: DR

S. Martinho de Dume não é o das "castanhas e vinho", celebrado a 11 de novembro. Esse é Martinho de Tours, que viveu dois séculos antes, mas presume-se que ambos tenham nascido na Panónia (na atual Hungria). Presume-se com muitas reticências, quando toca ao prelado dumio-bracarense, havendo autores que o colocam a nascer em Tours, justamente, na Roménia ou até na região onde viveu, Braga. Deste homem não sabemos tanto quanto gostaríamos. Por exemplo, foi longamente dado como assente que teria estudado no Oriente, mas já houve estudos a demonstrar que não terá sido necessariamente assim. O filólogo Arnaldo do Espírito Santo, catedrático emérito da Universidade de Lisboa, a cujo trabalho chegamos através de uma citação de José Meirinhos, professor de filosofia medieval da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, nota que "não é nada claro que Martinho tenha sido um exímio conhecedor da cultura oriental", assumindo que o bispo "poderá ter iniciado a sua vida de monge num ambiente ocidental".

Não será isso muito relevante para o que aqui nos interessa. De ciência certa, temos Martinho de Dume como figura central no processo de cristianização do Noroeste da Península Ibérica, e daí nascerão as nossas segundas, terças e restantes feiras. Nascido em momento indefinido, presume-se que por volta do ano 520, e morto em 579, foi um dos precursores da vida monástica na região então dominada pelos suevos, fundando em Dume um mosteiro que foi bispado (Dume faz hoje parte de uma união de freguesias encostada ao núcleo urbano bracarense, onde, por exemplo, está o estádio municipal), e produziu uma assinalável obra em que enunciou preceitos éticos essenciais a um reino cristão. O seu tratado "Formula vitae honestae", que chegou a ser atribuído a Séneca (autor romano que viveu no primeiro século da Era Cristã), é um dos primeiros exemplos de uma corrente literária comummente designada por "espelho de príncipes", que se desenvolveu ao longo do período medieval, e foi dedicado ao rei suevo Teodomiro, constituindo um guia do que devia ser um reino cristão ortodoxo (falamos de um tempo em que qualquer desvio da ortodoxia, ela própria algo que estava ainda em construção, de certo modo, era considerado heresia e como tal combatido). Seguiu-se "De Moribus", um tratado dos costumes, e outros trabalhos relevantes para a História do pensamento ocidental e para perceber a construção do quadro cultural do qual viria a emergir Portugal. Mas, para a questão dos dias da semana na língua portuguesa, interessa-nos, concretamente, o que S. Marinho de Dume escreveu para chamar os pagãos à fé verdadeira e devidamente balizada.

A instrução dos rústicos

Estátua representando S. Martinho de Dume Foto: DR

"De correctione rusticorum", que à letra associaremos à correção dos "rústicos", mas que devemos entender como uma deliberada depreciação do paganismo (pretendia-se eliminar as práticas pagãs e heréticas, não combater a rusticidade no sentido que hoje lhe atribuiremos), é uma obra que Martinho dedicou a Polémio, bispo de Astorga, muitas vezes tida como essencial para perceber o que eram os usos da Galécia, isto é, o Noroeste da Península, ou, melhor, o reino suevo, coisa mais vasta que se estendia, no interior, até ao Tejo. Enfim, o território onde germinaria, nos séculos seguintes, a semente de Portugal. É um expediente comum em História: faltando fontes que demonstrem diretamente como era, ao vermos um documento que critica determinadas práticas, conclui-se que essas práticas existiam. Uma dúvida, porém, persistirá: qual era a extensão delas?

Não será fácil, ou até possível, estabelecê-lo com total acerto. José Meirinhos, no artigo a que já aludimos ("Martinho de Braga e a compreensão da natureza na alta Idade Média (sec. VI): símbolos da fé contra a idolatria dos rústicos"), diz que "o texto não deve ser absolutizado tomando as descrições como se fossem um relatório sociológico, menos ainda se deve concluir que essas práticas descrevem plenamente o ambiente cultural da área de influência de Braga no século VI". Evidentemente, a intenção de Martinho não era fazer um levantamento de práticas que servisse à posteridade. Era movido por um pragmatismo que se desenrolava no território espiritual. Ou seja, insistindo no que atrás foi dito, os escritos do santo duminense, como sempre sucede, só são fonte histórica a partir do momento em que são tratados como tal. Objetivamente, ele queria propagar a fé cristã, e a referência a práticas indesejáveis só surge para fortalecer essa intenção.

Martinho de Dume foi uma figura central na história cultural desta região de onde Portugal irradiou para sul, não só pelo que escreveu mas pelo modelo monástico que implementou, também assim combatendo uma certa "rusticidade" (a heterodoxia e a disparidade de comunidades religiosas) e, claro, criando uma rede de circulação e preservação do conhecimento. Mas foi, sobretudo, determinante na conversão do reino suevo ao catolicismo, contribuindo para pôr cobro a heresias de significativa implementação, como o priscilianismo. E aí entroncará o tema de que aqui nos ocupamos, a incomum forma de designar os dias da semana. Citemos José Mattoso: "O sinal mais impressionante da autoridade alcançada por Martinho de Dume e pelos seus discípulos na Galécia foi o facto de se dever, sem dúvida, ao seu apostolado a adopção, no latim falado nessa província e, por seu intermédio, na língua portuguesa, dos termos litúrgicos que designam os dias da semana (segunda-feira, terça-feira, etc.), costume que singulariza o português perante todas as outras línguas românicas, que conservaram as designações inspiradas nos nomes dos deuses (lunes, martes... lundi, mardi...). Este fenómeno não exprime só a importância da autoridade religiosa perante os povos que respeitavam profundamente os poderes sagrados do clero, mas também o facto de a latinização do mundo rural na Galécia se ter dado ao mesmo tempo que a conversão ao Cristianismo e por seu intermédio".

Encontra-se aí a chave para o que explanaremos seguidamente. Os nomes dos nossos dias úteis, essa quase bizarria que nos distingue dos outros povos, vem diretamente do latim, de um latim litúrgico utilizado na Galécia, mas surge na alta Idade Média, ou seja, já depois da desintegração do Império Romano (é importante distinguir aqui latinização de romanização, devendo-se a primeira à difusão do catolicismo e não à precedente rede imperial). Já nesse tempo, a situação periférica condicionava tudo, e os suevos, sendo o povo germânico que ficou com este fim da terra, mantiveram durante mais tempo as práticas que a ortodoxia cristã considerava pagãs. Seriam, lá está, rústicos.

Um homem de ação

Estátua representando S. Martinho de Dume Foto: DR

Martinho, esse homem surgido no contexto peninsular sem se saber muito bem como, instalou em Dume um modelo monástico que também não se sabe ao certo de onde veio. Havia os primeiros cenóbios do cristianismo, fundados no Egito três séculos antes, havia a regra beneditina, que começava a espalhar-se pela Europa, havia a prática monástica de S. Martinho de Tours, por quem o de Dume tinha assumida admiração, havia o monaquismo basilical romano e havia, ainda, uma série de práticas monásticas ou protomonásticas próprias do Noroeste peninsular, não apenas as do priscilianismo, mas também as comunidades célticas, que funcionavam como estruturas monacais. Há autores que aventam a possibilidade de Martinho ter sido enviado por Roma para evangelizar os suevos, levando com ele a influência do monaquismo basilical, mas José Mattoso praticamente descarta essa hipótese, dada a complexidade da liturgia nesse modelo, eminentemente urbano, pouco condizente com a realidade rural e simples que existia no reino dos suevos.

O monaquismo de Martinho, abade do mosteiro que fundou em Dume e feito bispo nessa condição (prática normal, à época), adaptava-se a essa realidade. A realidade de um meio mal romanizado, com uma população pouco familiarizada com conceitos e cultura clássicos, estando por isso mais aberta à meditação do que à adoção de modelos litúrgicos excessivamente solenes. E era um modelo destinado a cumprir as regras essenciais à cristianização do território: restringir a noção do sagrado e clarificar o poder sempre benéfico dos santos, em contraponto ao poder maléfico do diabo, na base das superstições que Martinho de Dume se prontificava a combater, a exemplo do que fizera Martinho de Tours em França. O bispo dumiense era, assim, um homem de ação, convicto de que a penetração do cristianismo só seria possível in situ substituindo santuários pagãos por capelas cristãs.

É nesse contexto que surge o nosso "De correctione rusticorum", sendo importante clarificar que esse título foi dado pela posteridade ao texto e nunca foi usado pelo autor. O pequeno ensaio (passe a designação anacrónica), escrito em forma epistolar, como era costume, surge na sequência do concílio de Braga de 572, em que Polémio, bispo de Astorga, pediu a Martinho um guia que permitisse doutrinar os rústicos, afastando-os das superstições e da idolatria. José Meirinhos salienta que esse é apenas um entre vários pretextos de uma obra que vai muito além, versando temas como a moral social, a fixação de ritos ortodoxos ou as conceções do além: "Mais do que na narração de certas práticas rituais e simbólicas, esta obra estrutura-se em três grandes eixos teológicos e eclesiológicos: - afirmação da transcendência do poder de Deus e da dependência e temporalidade das criaturas; - primado das instituições cristãs sobre as profanas ou pagãs; - afirmação do arbítrio humano e do destino pós-temporal do homem como recompensa pelas opções que aquele permitiu."

Formalmente dirigido a Polémio, o texto destinava-se, porém, a todos, ao povo simples, fossem suevos, galaico-romanos e até eclesiásticos. Recentemente convertidos, os suevos necessitavam de doutrinação, e os galaico-romanos misturavam práticas cristãs e pagãs, sendo que os próprios clérigos do Noroeste peninsular também mantinham uma ou outra prática pagã. A religiosidade que existia na região era de amálgama, o que tornava ainda mais difícil o trabalho de evangelização, ou, melhor dizendo, de implementação da ortodoxia. Daí que a estratégia passasse, sobretudo, pela demonização do que não fosse conforme a essa ortodoxia.

Coisas do diabo

Era o diabo. Em tudo. No texto de Martinho de Dume, pensado para afastar da Galécia todas as formas de idolatria, como o culto às forças da natureza, as práticas indesejadas eram apresentadas como obra do diabo, e entre elas lá estava, muito claramente descrita, a intolerável atribuição dos nomes de divindades pagãs (o diabo, insista-se) aos dias da semana. A tudo isto somava-se, passe a expressão, um prémio: "Deus perdoa sempre", escreveu num dos capítulos, apelando ao regresso ao caminho do bem, à substituição do mau caminho pelas boas práticas.

No "De correctione rusticorum", Martinho de Dume não decretou como haveriam de chamar-se os dias da semana. Nem necessitaria de fazê-lo. O contraponto ao paganismo era, claro, a liturgia, e foram as designações da liturgia - do latim que se usava nesta parte do mundo - que se vieram a adaptar ao uso comum. Feria secunda, feria tertia e por aí fora resultaram, com a fixação da língua portuguesa, em segunda-feira, terça-feira, etc. Esse feria, que literalmente se traduz por feira, tinha o sentido de festividade ou, melhor, de solenidade, e aplicava-se ao período quaresmal. Tinha, evidentemente, raízes na criação do mundo, o que ajuda a entender que na língua hebraica os dias da semana sejam, também, designados da forma mais elementar, isto é, da sua contagem: de yom rishom (primeiro dia, o domingo) até yom shishi (sexto dia, sexta-feira) assistimos a uma sequência interrompida pelo shabbat (sábado, significando, simplesmente, descanso, parar de trabalhar).

"Concluída, no sétimo dia, toda a obra que havia feito, Deus repousou, no sétimo dia, do trabalho por Ele realizado." (Gn. 2, 2) - o remate da criação do mundo, descrita no Genesis, é a evidente, pouco invocada e simples razão por trás dos nossos dias da semana, por intermédio da evangelização dos suevos, que ocupavam o último pedaço de terra antes do misterioso oceano, o Noroeste da Península Ibérica. Por via de adaptações. Primeiro a do ainda emergente cristianismo, que transferia o ciclo semanal para a liturgia da Paixão, morte e Ressurreição de Jesus, depois a de Martinho de Dume e dos que se lhe seguiram, no afã de varrer para o esquecimento as demoníacas designações pagãs que tanto os atormentavam. Martinho quis ir ainda mais longe. Para ele, começar a contagem dos anos em janeiro, outro resquício da romanização, era uma prática pagã, associada à celebração do solstício e obtenção dos favores da divindade para o novo ciclo solar que se anunciava. "Do mesmo modo se introduziu entre os ignorantes e rústicos aquele erro de julgarem ter o ano começo nas Calendas de Janeiro, o que é de todo falso. Pois, como diz a Sagrada Escritura, o princípio do primeiro ano foi no equinócio de 25 de Março", escreveu Martinho, associando esta, como todas as práticas que condenava, à ação demoníaca: "O homem miserável acredita nestes enganos, sem qualquer fundamento, como acredita que, se estiver farto e alegre no começo do ano, assim se manterá pelo ano fora. Todas estas observações são dos pagãos e inspiradas por invenções dos demónios.".

Aí, foi inconsequente. E também os nomes dos meses, alusivos à mitologia greco-romana (janeiro/Jano; fevereiro/februare, rituais de purificação em honra de Plutão; março/Marte; abril/aprilis, a espuma do mar de onde nasceu Vénus; maio/Maia, mãe de Mercúrio; junho/Juno), ao culto imperial (julho/Júlio César; agosto/Augusto) ou, apenas, à ordem dos meses no antigo calendário romano (setembro/sétimo, outubro/oitavo, novembro/nono, dezembro/décimo). Coisas do diabo.