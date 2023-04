Canção de protesto está mais diversa, mas ainda procura a liberdade

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 16:03 Facebook

Capicua, João Caçador e Hélio Morais são algumas das novas vozes da música de intervenção. Temáticas do feminismo, LGBTQIA+ e democracia muito presentes.

A música de intervenção está mais diversa. Diversa de intérpretes, de temáticas e de estilos musicais. "É inevitável ouvir "música de intervenção" e pensar nos anos da ditadura, mas, ao longo das décadas, a cultura musical de protesto tem estado presente, e cada vez mais diversificada", explica a socióloga Paula Guerra.

Logo nos anos 1980, a música de cariz mais interventivo assestava as críticas sociais à entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia e à obrigatoriedade do serviço militar. E assim foi evoluindo a canção de protesto, intrinsecamente ligada ao contexto político, económico e social de cada época, explica a docente da Universidade do Porto, especializada na temática das artes.