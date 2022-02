Cancelado concerto dos Future Islands em Lisboa

Hoje às 19:47 Facebook

O concerto dos norte-americanos Future Islands, em Lisboa, marcado para 10 de março, foi cancelado, "devido a problemas logísticos e restrições de viagens", anunciou a promotora Everything is New.

"Devido a problemas logísticos e restrições de viagem em países da digressão dos Future Islands, o espetáculo agendado para o dia 10 de março, no Campo Pequeno, foi cancelado, à semelhança de outras cidades da 'tour'", lê-se numa publicação partilhada esta quinta-feira nas contas oficiais da promotora, nas redes sociais.

A promotora explica que o reembolso dos bilhetes pode ser pedido a partir de sexta-feira e até 08 de abril, "no respetivo local de compra, apresentando o bilhete e comprovativo de pagamento".

'Seasons (Waiting On You)', editada em 2014, foi a música que catapultou a banda de Baltimore para o reconhecimento mundial, mas os Future Islands apenas fizeram o que sempre faziam desde 2006 - música criada de corpo e alma, com a missão de espalhar amor e esperança através da arte.

Longos anos na estrada moldaram a banda de várias formas, tanto a nível espiritual como físico. Sempre de saída e sem previsão de chegada, num horizonte em que o destino nunca é alcançado, é aqui que entra o novo álbum, "As Long As You Are", editado em outubro de 2020, com temas como 'Moonlight', 'For Sure' ou Thrills, que é, pela NME, a balada mais comovente que T. Herring já escreveu.