Canções de Slimmy em destaque no Novo Ático

Os concertos no Novo Ático regressam já neste domingo, com uma atuação de Slimmy. Os temas do novo disco, "Close enough to be seen, far enough away to be safe", vão estar em evidência.

Não faltam motivos de celebração para Slimmy, o músico portuense que neste domingo, às 18 horas, sobe ao palco do Novo Ático: aos 20 anos de carreira, soma-se ainda a edição do seu novo disco de originais, o quinto.

Em "Close enough to be seen, far enough away to be safe", Slimmy percorre, ao longo de dez temas, diferentes tonalidades rock, a que acrescenta ainda uma incursão por géneros como a eletrónica.

Com produção de Alex Fx, o novo disco conta com a colaboração de Nuno Norte, que empresta a sua voz na música "How long can a fool go wrong?", diretamente inspirada por uma passagem do livro "Hollywood", de Charles Bukowski.

A celebração à vida que encontramos de forma particular neste tema acaba por estar representada no próprio espírito de "Close enough to be seen, far enough away to be safe", que, numa tradução livre, significa "estar presente e visível, mas longe de tudo e (quase) todos".

Pelo Novo Ático vão passar, ao longo do concerto, artistas como Nuno Grande, Alex Fx e Nuno Grande.