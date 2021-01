Canções para enfrentar e superar a batalha pandémica

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Músico Samuel Úria revela ao JN como nasceu "Canções do pós-guerra", álbum de sentimentos mistos que regressa à estrada em 2021.

"Se soubesse o que sei hoje teria feito um disco diferente. Sinto que não estou a oferecer escape, mas sim a proporcionar que se chafurde ainda mais no problema". A confissão é de Samuel Úria e remete para a sintonia entre o seu novo álbum, "Canções do pós-guerra", e a pandemia que impediu o seu lançamento na data prevista, em abril de 2020.

A sentença é algo pesada, e um pouco injusta, mas o cantor e compositor oriundo do movimento Flor Caveira, editora independente fundada em 1999, explica-a com a proximidade dos conteúdos do disco àquilo que se verificou na sociedade no último ano: "Não vaticinei o que ia acontecer quando escrevi as canções, mas talvez por ser um pessimista crónico falo de uma série de fragilidades, latentes ou ostensivas, que vim a confirmar com desgosto quando este fenómeno chegou".