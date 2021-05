Canções que procuram a paz no meio do caos

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:30 Facebook

Twitter

Partilhar

António Manuel Ribeiro regressa aos discos a solo com "As canções da casa escura". São temas unidos pela vontade de comunicar a calma e o sossego.

"Fiz o disco para poupar uma ida ao psiquiatra", diz António Manuel Ribeiro acerca de "As canções da casa escura", terceiro álbum de originais do vocalista dos UHF, sucessor de "Sierra Maestra", de 2000. Gerado em pleno confinamento, reúne temas de várias épocas que têm em comum um "ambiente de paz".

"Em finais de dezembro percebi que o chão nos ia fugir outra vez. Os UHF tinham lançado três álbuns ao vivo em 2020, continuar nessa senda seria fazer mais do mesmo. Então, resolvi olhar para o meu arquivo", explica o músico, cuja atividade ao longo do ano passado se materializou também em "De Almada para o Mundo", livro que regista as reflexões que publicou no Facebook durante o primeiro confinamento. Com nova clausura à porta, visitou o passado: "Estas canções não saem da casa escura da pandemia, mas de um cofre onde guardei preciosidades".