Candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura apresenta livro

A Rede Cultura 2027 apresentou, esta sexta-feira, o livro "Identidades de um território", no mimo - museu da imagem em movimento, em Leiria, e através da página do Facebook.

Constituído por textos de 30 autores locais dos 26 municípios que integram a candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura, a obra constitui um registo de acontecimentos históricos, de figuras marcantes ou de atividades sociais e económicas fundamentais para esses concelhos.

"Os textos são muito diferentes, o que mostra a diversidade territorial dos 26 concelhos", explica ao JN Acácio Sousa, um dos coordenadores do livro. Esclarece, contudo, que, os temas escolhidos nessas abordagens acabam por se complementarem. A título de exemplo, refere que o Município de Arruda dos Vinhos escolheu as Invasões Francesas, quando os concelhos de Pombal, Leiria e Marinha Grande também combateram contra os exércitos de Napoleão.

Acácio Sousa defende ainda que, apesar das Invasões Francesas terem constituído um conflito militar, acabaram por ter influência no pensamento e no conhecimento, à semelhança do que sucedeu com as atividades económicas destacadas por alguns concelhos, como Leiria ou a Marinha Grande. "Temos, pois, um retrato multifacetado deste grande território da Rede Cultura 2027, onde se constatam, sobretudo, complementaridades na construção da História destes 26 territórios, num lastro comum que sustenta a sua coesão na construção contínua do País e na identificação como espaço europeu", refere na nota explicativa do livro, assinada com Maria Inácia Rezola, coorganizadora.

Território de intercâmbio

João Bonifácio Serra, presidente do Conselho Estratégico da Rede Cultura 2027, confirma ao JN que os 26 municípios foram desafiados a "refletir sobre os aspetos marcantes da sua contemporaneidade, e que dessem sinal de uma abertura ao outro ou ao exterior". Como exemplo, refere o caso das Caldas da Rainha, que escolheu como tema os refugiados da II Guerra Mundial que foram acolhidos no concelho.

A escolha de autores locais que têm investigado temas contemporâneos foi comum à maioria dos municípios. "É uma linha que sinaliza a preocupação de que o território se pense como um território de intercâmbio, com marcadores contemporâneos, capazes de dar e de receber, a nível local e internacional", afirma Bonifácio Serra. Acredita, por isso, que a recolha de textos, que evocam ações históricas sinalizadoras do território, constitui um "contributo para esse urdir da teia em que a Rede Cultura 2027 está profundamente empenhada".

Dividida em Acontecimentos, Figuras, Artes, Empreendedorismo, Atividades Económicas e Ambiente e Turismo, a obra sobre história e património cultural dos 26 territórios integra-se no Congresso da Rede Cultura 2027, que decorreu entre 9 de maio e 24 de outubro e que refletiu sobre o tema "O futuro da nossa cidade".

A Rede Cultura 2027 tem Leiria como ponto de partida, mas agrega mais 25 concelhos, que ocupam cerca de seis mil quilómetros quadrados de extensão e uma distância superior a 170 quilómetros entre os seus extremos.