Cantor brasileiro Maurílio morre aos 28 anos

O cantor brasileiro Maurílio, parte de uma dupla com a artista Luiza, morreu, esta quarta-feira, em Goiânia. Tinha 28 anos.

De acordo com a "G1", Maurílio estava internado desde a madrugada de 15 de dezembro, quando se sentiu mal durante a gravação de um DVD de outra dupla sertaneja. No mesmo dia, chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela brasileira Luiza.

O cantor sofreu uma embolia pulmonar e o hospital onde estava internado informou, umas horas antes da morte, que o estado do artista tinha piorado nas últimas 12 horas depois de sofrer um choque séptico.

O corpo do cantor vai ser levado de Goiânia para o Maranhão e o velório e funeralserão realizados na quinta-feira.