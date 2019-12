Cantor brasileiro morre durante concerto

Hoje às 17:47 Facebook

O cantor brasileiro Juliano Cezar, figura local da música sertaneja, morreu em palco na madrugada de hoje, aos 58 anos, vítima de ataque cardíaco, comunicou o produtor do artista.

"Esta é a notícia mais triste que poderíamos comunicar. (...) Juliano Cezar teve uma paragem cardiorrespiratória enquanto se apresentava num 'show' em Uniflor, interior do Paraná", um estado no sul do Brasil, informou a produtora Explosion Music na rede social Facebook.

A morte do cantor causou grande comoção no meio artístico Sertanejo, um dos estilos musicais mais populares do país, cujos espetáculos dos maiores artistas atraem dezenas de milhares de fãs.

"Descanse em paz, 'Cowboy'", escreveu na rede social Twitter Sorocaba, um dos atuais artistas mais emblemáticos do Sertanejo.

Circulam na internet imagens do momento em que Juliano Cezar, usando um chapéu de 'cowboy' bege, caiu no palco, de microfone na mão, no meio de uma música.

Equipas de socorro tentaram reanimar o artista, sem sucesso.

Com 30 anos de carreira, Juliano Cezar gravou cerca de dez álbuns e foi indicado, em 2004, ao Grammy Latino na categoria "melhor álbum romântico"