Cantor haitiano Mikaben morre em pleno palco

O cantor haitiano Mikaben, de 41 anos, morreu durante um concerto realizado em Paris neste fim de semana. O músico, muito popular no seu país, foi vítima de um ataque cardíaco.

O espetáculo do grupo caribenho Carimi na arena parisiense Acoor, neste sábado à noite, terminou de forma trágica.

Convidado para atuar ao lado do grupo, o músico Mikaben foi vítima de um ataque cardíaco em plena atuação..

"Morreu após um colapso no palco, apesar da intervenção dos serviços de emergência", referiu a organização no Twitter.

Com a plateia em choque, o concerto foi interrompido e o local foi evacuado em seguida, segundo várias testemunhas. D

Vários vídeos publicados nas últimas horas nas redes sociais mostram o cantor a desmaiar subitamente quando saiu do palco no meio de uma canção.

"É uma grande referência da música haitiana que acabou de falecer. O país e a juventude haitiana perderam uma alma bela", lamentou nas redes sociais o primeiro-ministro haitiano Ariel Henry no domingo.

Nascido em Port-au-Prince em 1981, Mikaben era filho do cantor Lionel Benjamin. Cantor, compositor e produtor, interpretou várias canções de sucesso com o grupo Carimi, incluindo "Baby I missed you" e "Fanm sa move".