Canção vencedora da Eurovisão de 2017, "Amar Pelos Dois", ganhou uma nova versão na voz de um cantor sul-coreano

Quatro anos depois de ter dado a vitória a Salvador Sobral na Eurovisão, o tema "Amar Pelos Dois", composto pela irmã, Luísa Sobral, foi interpretado pelo cantor sul-coreano Eunseong Ko.

A atuação de Ko, que se fez acompanhar por uma orquestra, aconteceu no programa de televisão "Open Concert", do canal Korean Broadcasting System, e foi partilhada no YouTube no domingo. Acumula, até ao momento, mais de 90 mil visualizações e centenas de elogios, muitos vindos de portugueses.