Cantora flamenca Rocío Marquez regressa a Portugal em dose dupla

Catarina Ferreira Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Artista apresenta novo disco sábado em Lisboa e domingo no Porto.

Todos somos fruto das nossas vivências. Rocío Marquez, cantora flamenca que se apresenta em dose dupla em Portugal - sábado, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa; domingo, na Casa da Música, no Porto -, não é exceção.

Rocío Marquez cresceu na serra em Huelva, a poucos quilómetros da fronteira portuguesa, numa família em que todos cantavam de forma amadora. Esse facto levou-a, por brincadeira e animada pela família e amigos, a subir aos palcos das "peñas" (coletividades) desde os oito anos. De convite em convite, ainda antes de ter atuado no Shakespeare's Globe de Londres, no Olympia de Paris ou na Philharmonie do Luxemburgo, venceu o maior galardão atribuído a um cantor de flamenco - "Lampara Minera" (2008). "Quando ganhas um prémio destes tens de acreditar que este é o teu caminho", afirmou então.