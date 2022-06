Capa de Batman rende 2,4 milhões de dólares em leilão

F. Cleto e Pina Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Desenho de Frank Miller colorido por Lynn Varley.

A capa do primeiro tomo de "The Dark Night Returns", foi vendida durante um leilão da empresa Heritage Auctions, pela módica quantia de 2,4 milhões de dólares, o que faz dela o mais caro original relacionado com super-heróis.

Aquela banda desenhada, publicada em português várias vezes, primeiro pala Devir e, mais recentemente, pela Levoir, como "O Regresso do Cavaleiro das Trevas", viu a luz do dia pela primeira vez em 1986, e transformou o Homem-Morcego numa personagem dura e sombria e as suas histórias em contos soturnos e violentos, como ainda hoje o conhecemos.

A capa foi desenhada por Frank Miller, argumentista da história, e a cor aplicada pela sua esposa, Lynn Varley. Vendida por esta última a um colecionador privado, após o divórcio dos dois, atingiu agora um valor recorde para um original relacionado com os super-heróis. Até agora, essa distinção pertencia à ilustração para a capa da revista "Batman" #251, de 1973, da autoria de Neal Adams, recentemente falecido, arrematado por 600 mil dólares em Novembro de 2019. Aliás, o valor agora obtido suplanta até os 2,2 milhões de dólares que, no ano passado, rendeu um exemplar em perfeito estado da revista "Batman" #1, de 1940.

O ilustrador norte-americano Frank Frazetta continua a deter o recorde da ilustração mais cara vendida em leilão, pois a sua "Egyptian Queen", capa da "Eerie" em 1969, foi transacionada por 5,4 milhões de dólares, há sensivelmente três anos. Quanto ao segundo lugar nesta lista milionária, continua a pertencer ao original de Hergé que em 1936 serviu de base para a capa de "O Lótus Azul", que rendeu 3,8 milhões de dólares, em 2021.

Neste mesmo leilão, um exemplar classificado como 9,4 (numa escala de 10) da revista "All-Star Comics" (1941) com a estreia da Mulher Maravilha, atingiu o valor de 1,6 milhões de dólares, e o desenho original de Jim Lee para a capa, contracapa e badana de "Batman" #619 chegou aos 504 mil dólares.

Como curiosidade, refira-se que as 22 páginas da história em que o Joker matou o Robin (Jason Todd), da autoria de Jim Starlin, Jim Aparo e Mike De Carlo, encontraram comprador por 228 mil dólares.